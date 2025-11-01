#
«За рулем» в ноябре: будут ли дешеветь б/у авто; чем обогреться зимой; что взять вместо RAV4

Журнал «За рулем» №11 за этот год уже в продаже

«За рулем» № 11/2025 – это:

Рекомендуем
Как модернизируют УАЗ Патриот: подробности

ЗР МОМЕНТ

  • Подушки безопасности – сделано в России
  • Такси: локализация против рынка
  • Dacia Sandero, Skoda 110R и другие новинки
  • ДТП: когда возможно примирение сторон

Премия потребительского доверия Проголосуйте за лучшего производителя АКБ. Ваш опыт и мнение помогут другим автомобилистам сделать правильный выбор.
БРЕНД ГОДА
«ЗА РУЛЕМ»

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Седан Belgee S50 – по цене Лады Весты
  • Гибридный Evolute i‑Space обновили
  • GAC GS4 AWD: наконец-то полный привод!
  • Tank 500 Hi-Charge – гибрид дешевле, чем бензин!
  • Hongqi HS7: полный привод, семь мест
  • Skoda Kodiaq второго поколения: классный и дорогой

ЗР АКТИВ

  • Вторичный рынок: будут ли дешеветь автомобили?
  • Шинный завод Ikon: 20 лет в строю
  • Берегись пешехода и береги его!
  • Электроника в автомобиле: зачем ее столько?

ЗР ТЕСТ

  • Лада Искра пытается обыграть седаны Changan Alsvin и Solaris HS

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Колесные браслеты для бездорожья
  • Моторные масла: есть вопросы!
  • Чем обогреться зимой
  • Пусковые провода – своими руками
  • Выбираем новую АКБ! Советы эксперта
  • Как в России делают автокемперы – большие и комфортные

ЗР РЕСУРС

  • Разборка: клиноцепной вариатор Subaru
  • Вторичка: кроссоверы по цене Тойоты RAV4
  • Выбираем б/у: Renault Logan; Changan CS75 Plus; Acura MDX; Волга ГАЗ-21
  • Land Cruiser 200 – так ли он надежен
  • Дилемма: новый Haval H5 или бэушный Mitsubishi Pajero Sport?
  • Парк «За рулем»: седан Hongqi H5 после 20 000 км; JAC GS6

А также:

  • КрАЗ‑255Б1 и КрАЗ‑260 – большая грузовая революция
  • Советская Таврия ЗАЗ-1102 – передний привод без хитростей
  • Вся история двигателей ВАЗ первого поколения
  • Туристический автобус КамАЗ‑52229 и другие новинки
  • Новые пикапы на российском рынке
  • Фургон Dongfeng K33 – дороже Газели и Атланта
