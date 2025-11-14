От ВАЗ-2101 до Нивы Travel — наш мотор превзошел фиатовский по всем статьям

Эксперт «За рулем» рассказал драматичную историю двигателя ВАЗ первого поколения

Тираж моторов этого семейства ВАЗ перевалил за шесть миллионов! В обширном списке – серийные агрегаты объемом 1,2–1,8 л, эксклюзивные 16‑клапанные двигатели и даже дизели. А в основе – мотор, чье производство стартовало 55 лет назад. История его рождения в 60‑х годах оказалась очень непростой и даже драматичной.

Первый вал

Летопись появления переломного для советского автопрома и для всей страны автомобиля ВАЗ‑2101 была сложной и даже причудливой. История появления первого двигателя ВАЗ – важная ее глава.

Вокруг мотора разгорелось сразу два конфликта. Один между итальянцами и советскими специалистами, второй – между этими специалистами и высокими советскими начальниками, отвечающими за контракт с концерном FIAT.

Партнера для строительства гигантского современного завода руководство СССР уже выбрало, сделка получалась выгодной. В технические тонкости руководители советской делегации не вникали, а споры между советскими и итальянскими инженерами воспринимали раздраженно. Между тем, советские инженеры требовали от фирмы FIAT устранить ряд недостатков базового автомобиля и в первую очередь – переработать двигатель.

Двигатель ВАЗ‑2101 – родоначальник большой и разносторонней семьи.

Мотор FIAT 124 рабочим объемом 1,2 л (73×71,5 мм) при степени сжатия 8,8 развивал 60 л. с. при 5600 об/мин и крутящий момент 87 Н·м при 3400 об/мин. Неплохие показатели для тех лет, но двигатель имел нижний распредвал – решение, которое к концу 60‑х годов уже явно устаревало. Наши инженеры понимали: базовой конструкции жить не один год, да и перспективу целого семейства двигателей тоже держали в уме.

Самый ярый противник мотора FIAT, главный конструктор МЗМА Александр Андронов, вообще настаивал не только на верхневальной схеме, но и на двигателе с алюминиевым блоком и чугунными гильзами, как у нового тогда Москвича‑412. Логика в этом была: двигатель со сменными гильзами проще ремонтировать без специального оборудования. Но делать целиком новый мотор итальянцы отказывались категорически. Да и среди советских специалистов были противники алюминиевого блока.

Внешняя скоростная и экономическая характеристики двигателя ВАЗ‑2101.

Компромисс нашли в создании двигателя с верхним распредвалом. Чугунный блок доработали, увеличив количество протоков для охлаждающей жидкости. По сути, получился новый мотор объемом 1,2 л (76×66 мм).

При степени сжатия 8,8 он оказался мощнее итальянского: 62 л. с. при 5600 об/мин. Момент вырос до 89 Н·м при 3400 об/мин. С таким мотором в апреле 1970 года и стали сходить с конвейера первые Жигули – ВАЗ‑2101.

Жизненные силы

Поначалу многие автолюбители восприняли Жигули с опаской. К тому моменту устоялось убеждение: советские автомобили пусть и не столь комфортны, как импортные, зато самые надежные, прочные и долговечные. Итальянская машина и ее двигатель виделись несерьезными, одноразовыми.

Нижневальный двигатель FIAT 124, на основе которого создали советский мотор.

Но уже первые покупатели ВАЗ‑2101 оценили динамику автомобиля, стабильность работы двигателя с новым карбюратором ДААЗ («в девичестве» Weber), уверенный холодный пуск. Помню, как опытные автолюбители шутили: южная – итальянская машина заводится зимой лучше наших – северных. Жигули стали первыми в СССР автомобилями с залитым уже на конвейере антифризом в системе охлаждения.

Вскоре водители оценили и простоту обслуживания двигателя с надежным карбюратором, цельным масляным фильтром (а не с отдельным съемным элементом), удобство замены свечей и регулировки зажигания. Из жигулевских моторов не подтекало ни масло, ни антифриз.

До проблем, с которыми столкнулись-таки владельцы поздних Жигулей, было еще далеко. А завод уже работал над модификациями базового агрегата.

В ширину и в высоту

Волжский автомобильный стал первым советским заводом, наладившим выпуск широкой гаммы двигателей разных объемов и мощности. ГАЗ, МЗМА и ЗАЗ тоже оснащали машины разными моторами. Но это, как правило, были просто дефорсированные версии под низкооктановый бензин или двигатели, которые ставили не от хорошей жизни. Как, например, мотор Москвич‑408, который АЗЛК долго использовал из-за нехватки 412‑х агрегатов.

«Поругавшись» с итальянцами, ВАЗ получил удачную и перспективную конструкцию. Межцентровое расстояние цилиндров – 95 мм – позволяло увеличивать их диаметр в широких пределах.

Схема конструкций днищ поршней двигателей ВАЗ.

Но вторым тольяттинским мотором стал ВАЗ‑2103 с увеличенным ходом поршня (76×80 мм). Двигатель объемом 1,5 л развивал 77 л. с. при 5600 об/мин. В первых справочных изданиях уточняли также, что по популярному в Европе стандарту DIN (Deutsches Institut für Normung) мотор выдает 75 л. с. при 5600 об/мин.

Вообще, за долгую жизнь вазовских двигателей их мощности в различных изданиях «плавали» в довольно широких пределах. Скажем, двигателя ВАЗ‑2101 объемом 1,2 л – от 58,7 до 64 сил, а мотора «трешки» объемом 1,5 л – от 71,4 до 77 л. с. Специалисты ВАЗа объясняют это неоднократно менявшейся методикой измерений.

Мотор ВАЗ‑2103, развивавший 108 Н·м при 3400 об/мин и дебютировавший в 1972 году, придал люксовой версии Жигулей небывалую динамику. Автомобиль на тот момент стал самым быстрым серийным в СССР.

Двигатель ВАЗ‑2105 с ременным приводом механизма газораспределения.

А уже в 1975 году появился первый двигатель с увеличенным диаметром цилиндров. Мотор ВАЗ‑21011 имел рабочий объем 1,3 л (79×66 мм) – очень популярный в Западной Европе класс. Агрегат при 5600 об/мин развивал 69 л. с. и 94 Н·м при 3400 об/мин.

На какое-то время мотор 1.3 стал самым популярным для Жигулей. Его устанавливали на все автомобили этого семейства и даже на часть экспортных внедорожников Нива с индексом ВАЗ‑21211.

Кстати, экспортный успех Жигулей в 70‑х – начале 80‑х годов во многом был обусловлен именно широкой гаммой моторов, которые в сочетании с разными кузовами и предоставляли избалованным западным покупателям возможность выбора. Большинство экспортных модификаций были с более слабыми, нежели базовые, моторами. Это было вызвано особенностями налогообложения разных стран. Ну а советские покупатели в условиях дефицита довольны были любой машине.

Создание мотора ВАЗ‑21011 (с его появлением блоки цилиндров стали окрашивать в два цвета: серый – с цилиндрами 76 мм, синий – 79 мм) шло параллельно с первой модернизацией двигателей 1,2 л и 1,5 л. В конце 1973 года степень сжатия снизили с 8,8 до 8,5, изменив головку блока и увеличив камеру сгорания. Характеристики двигателей практически не изменились, а требования к качеству бензина, которое в СССР было нестабильным, снизились.

Серийный мотор ВАЗ‑21011 получил оригинальную головку с измененными протоками для охлаждающей жидкости и поршни с углублением посредине для достижения степени сжатия 8,5. Позднее на все двигатели устанавливали именно такие, унифицированные головки.

В том числе на двигатель ВАЗ‑2106, который создавали в первую очередь для полноприводной Нивы ВАЗ‑2121. Поначалу сделали мотор объемом 1,608 л (80×80 мм), который на стенде выдал 84 л. с. Но заводские спортсмены попросили «уложить» рабочий объем в 1,6 л (79×80 мм), чтобы Лады попадали в популярные гоночные классы.

Двигатель 1,57 л развивал 80 л. с. при 5200 об/мин (по DIN – 78 л. с. при 5200 об/мин) и 125 Н·м при 3400 об/мин. Позднее указывали 75,5 л. с. при 5600 об/мин и 116 Н·м при 3400 об/мин.

Теперь самым динамичным советским автомобилем на долгие годы стал появившийся в 1976 году ВАЗ‑2106.

Что куда

Двигатели первого поколения на серийных автомобилях ВАЗ для внутренней продажи и зарубежных рынков

ВАЗ‑2101 (ВАЗ‑21011) – 1,2 л; 1,3 л ВАЗ‑2107 – 1,3 л; 1,5 л; 1,6 л; 1,7 л

ВАЗ‑2102 – 1,2 л; 1,3 л; 1,5 л ВАЗ‑2104 – 1,3 л; 1,5 л; 1,5 л дизель; 1,6 л

ВАЗ‑2103 – 1,2 л; 1,3 л; 1,5 л ВАЗ‑2105 – 1,2 л; 1,3 л; 1,5 л

ВАЗ‑2106 – 1,3 л; 1,5 л; 1,6 л ВАЗ‑2121 Нива/Лада-Нива Классик – 1,3 л; 1,6 л: 1,7 л

ВАЗ‑2129/2131 Нива – 1,7 л; 1,8 л ВАЗ‑2111–90 Тарзан‑2 – 1,7 л; 1,8 л

ВАЗ‑210834/210934 Тарзан – 1,7 л; 1,8 л Двигатель ВАЗ‑21213 под капотом Тарзана

ВАЗ‑2120 Надежда – 1,7 л; 1,8 л ВАЗ‑2123/Шевроле-Нива/Лада-Нива Travel – 1,7 л

Благодарим Леонида Новикова и Сергея Мясищева за помощь в подготовке материала.

