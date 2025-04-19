«Единичке» — 55! С днем рождения, народная любимица!

Ровно 55 лет назад с конвейера в Тольятти сошли первые автомобили ВАЗ‑2101

В истории ВАЗа перемешались политика, экономика, литература и даже разведка.

Сделка века

Судьба нового, невиданного для СССР масштаба автозавода, а заодно и всей автомобильной жизни страны окончательно определилась 15 августа 1966 года, когда глава концерна FIAT Витторио Валетта и заместитель министра внешней торговли СССР Владимир Сушков подписали Генеральное соглашение о сотрудничестве.

Западная пресса живо откликнулась на это событие, не жалея эпитетов. Одни издания подчеркивали, что «итальянцы пришли первыми» в гонке с Renault, другие называли договор СССР–FIAT «сделкой века», а бернская газета Bund озаглавила заметку так: «Политический автомобиль».

Правдой это было лишь отчасти. А что касается автомобиля как такового? Жигулей, которые менее чем через четыре года стали сходить с конвейера, еще не было.

ВАЗ‑2101 Жигули – революция не только в советском автопроме, но и в советской жизни.

На дальних подступах

Отсчитывать эпоху сотрудничества нашей страны с концерном FIAT с 1916 года, когда итальянские автомобили выбрали для производства на московском заводе АМО, конечно, наивно. Хотя именно FIAT 15 Ter стал образцом для АМО-Ф15 – первого советского серийного автомобиля. От договора с итальянцами 1966 года эта история космически далека.

В отличие от деятельности Пьеро Саворетти – бизнесмена, впервые приехавшего в Москву в 1952 году. Эта поездка вызвала, кстати, отрицательную реакцию итальянских министерств внутренних и иностранных дел. И только солидные бизнесмены, надеющиеся, как и Саворетти, на сотрудничество с огромной страной, «отбили» его от чиновников, и после смерти Сталина он создал фирму Novasider с офисом в Москве. Она продвигала итальянские товары и технологии на советский рынок.

Сначала был ЗАЗ

Когда через десятилетие «закрутилась» сделка СССР с концерном FIAT, некоторые западные издания писали, что еще в 1955 году шли переговоры о производстве в Союзе модели FIAT 600. На самом деле таких переговоров не было, но именно у «шестисотого» для ЗАЗ‑965 заимствовали заднюю подвеску и конструкцию кузова.

При создании Запорожца от внешности Фиата советские стилисты старательно уходили, но черты, обусловленные конструкцией, всё равно читались. Некоторые западные издания иронизировали над советской микролитражкой. А австралийский журнал Modern Motor даже прозвал машину «Фолькс Фиатович» (Volks Fiatovich), подчеркивая копирование «красными» западных образцов.

Но концерн FIAT не возмущался! И судя по воспоминаниям тогдашнего главного конструктора МЗМА Александра Андронова, в 1959 году, когда завод посетил главный конструктор Фиата Данте Джакоза, речи о Запорожце, который под именем Москвич‑444 проектировали в Москве, не было. Зато Джакоза, похваливший Москвич‑407, констатировал: «Завод у вас старый и плохой. На нем невозможно делать хорошие автомобили».

Экономика...

Во многом итальянец был прав, а в контексте последующих событий его слова читаются как намек. Похоже, конфликту по поводу скопированного кузова итальянский концерн уже тогда предпочел серьезное сотрудничество.

Министр Александр Тарасов во главе советской делегации в Турине, апрель 1966 года.

Через год фирма Novasider организовала поездку большой группы советских специалистов в Турин. А в мае 1962 года в Сокольниках прошла большая промышленная выставка Италии, организованная тем же Новасидером. Выставку, заметную площадь которой занимал стенд концерна FIAT, посетил даже глава СССР Никита Хрущев, а с главой Фиата Джованни Аньелли встречался заместитель председателя Совета министров СССР Алексей Косыгин.

...и политика

Правда, в одном из своих выступлений Никита Хрущев провозгласил: «Сейчас не до легковых машин, надо организовать общественный транспорт… а легковушки подождут». Но советские автомобили в начале 60‑х годов неплохо продавались за границей, принося стране твердую валюту. Внутренний спрос колоссально превышал предложение. А нарастить производство и количественно, и качественно Советский Союз самостоятельно явно не мог.

В 1964 году Никиту Хрущева сменил Леонид Брежнев, чей взгляд на производство легковых автомобилей был иным. А итальянцы по-прежнему проявляли активность. Тогда же Алексей Косыгин посетил завод FIAT в Турине. Идея сотрудничества с Западом в строительстве нового автозавода уже «носилась» в советских верхах.

Но решение еще не было принято, а в руководстве существовала и «партия» противников этой идеи. Главный – Дмитрий Устинов, секретарь ЦК КПСС, курирующий оборонную промышленность, а позднее министр обороны. То, как спорили с Устиновым и принимали решение, описывал много позже Владимир Новиков, с 1965 года – заместитель председателя правительства: «Начал я его урезонивать, что делать танки, пушки на конвейере – это одно, а автомобили – совсем другое. Нет, уперся. Л. И. Брежнев тоже начал колебаться. И тут А. Н. Косыгин предложил поистине соломоново решение: одного автозавода нам всё равно не хватит, так давайте строить один завод с итальянцами, а другой пусть Устинов берет и ведет по своему ведомству».

Ижевск и Тольятти

В результате в 1966 году в Ижевске по документации МЗМА наладили производство Москвичей. А 20 июля того же года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров о строительстве завода совместно с Фиатом в Тольятти. Кстати, переименование в 1964 году Ставрополя-на-Волге в Тольятти – вроде бы комплимент Италии – там восприняли неоднозначно. Тольятти, конечно, итальянец, но ведь коммунист!

Руководителей, принимавших решение о строительстве завода, автомобиль, который там предстояло выпускать, не особо волновал. Они выбирали партнера, а не машину.

FIAT 124 был современным, высокотехнологичным, но не передовым автомобилем.

Дело техников

Автомобилями занимались совсем другие люди. Иномарки, в том числе только что дебютировавшие, активно закупали для исследований и испытаний в СССР со второй половины 50‑х годов.

В 1965 году в НАМИ, помимо чехословацкого седана Skoda 1000 MB, испытывали Ford Taunus 12M, британский Hillman Minx, заднемоторный FIAT 850 и три переднеприводных модели: продукт дочернего предприятия концерна FIAT – Autobianchi Primula, а также французские Renault 16 и Peugeot 204.

ИНОХОДЦЫ Еще до заключения сделки с концерном FIAT в СССР всесторонне испытывали три новые переднеприводные иномарки. Renault 16 (1965–1980 годы). Продольный двигатель, базовый – 1,5 л, 55 л. с., с 1968 года – 1,6 л, 84 л. с. Подвески – торсионные. Peugeot 204 (1965–1976 годы). Поперечный двигатель, базовый – 1,1 л, 53 л. с. Передняя подвеска – McPherson, задняя – пружины и упругая балка. Autobianchi Primula (1964–1970 годы). Поперечный двигатель, базовый – 1,2 л, 65 л. с., с 1968 года – 1,2 л, 60 л. с. Передняя подвеска на поперечной рессоре, задняя – на продольных.

«Наиболее перспективна, – писали в отчете НАМИ, – схема с передним поперечным расположением двигателя и передними ведущими колесами». Поперечные двигатели были в Peugeot и Autobianchi. В Renault мотор стоял продольно за коробкой передач.

FIAT 124 в 1967 году стал Автомобилем года в Европе.

В июне 1966 года, еще до Постановления ЦК и Совмина, в НАМИ для испытаний пришли и первые седаны FIAT 124. Но исследования иных моделей тоже продолжали. Французские машины, особенно Renault 16, по жесткости кузова показали себя, кстати, куда лучше Фиата.

Испытания жесткости кузова французского Renault 16 в НАМИ.

Но решение о партнере уже было принято окончательно. К тому же передний привод имел немало противников и в кругах автомобильных спецов.

Сотрудник НАМИ Владимир Миронов вспоминал, как в середине 60‑х годов один из чиновников министерства отечески наставлял его, молодого романтика: «Хочешь работать в автопроме – забудь о переднем приводе!».

Тем не менее, итальянский хэтчбек Autobianchi Primula послужил основой для одного из первых отечественных переднеприводных прототипов НАМИ‑0107Б. Позднее и один FIAT 124 по инициативе заведующего бюро легковых автомобилей НАМИ Бориса Фиттермана переделали в переднеприводный, с силовым агрегатом Peugeot 204 – и передали в Тольятти.

FIAT 124 на испытаниях в СССР, 1966 год.

Но эти работы руководство воспринимало далекой перспективой, а то и просто фантазией романтиков. Несмотря на то, что переднеприводные Trabant и Wartburg делали в дружественной ГДР, а с 1969 года в Румынии под именем Dacia 1300 наладили производство Renault 12. Французские автомобили как объект производства в СССР в тот момент всерьез не рассматривали. А теоретически могли бы.

С политикой и экономикой понятно. А вот какая связь у Жигулей с литературой и разведкой, мы еще расскажем — заходите почаще!