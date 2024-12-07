Матч Москва-Ижевск: какой Москвич был лучше

«За рулем» сравнил советские Москвичи двух разных заводов

Автомобили Москвич в СССР выпускали два завода. Автолюбители постоянно обсуждали их отличия и спорили: какой из Москвичей лучше?

Скорый Москва-Ижевск

Москвичи с прямоугольными фарами в Москве делали с 1970 года.

Когда во второй половине 1960-х годов в руководстве СССР возникла идея резко увеличить производство легковых автомобилей, в верхах образовались две условные «партии».

Одна настаивала на том, что надо строить новый огромный завод с иностранным партнером. Вторая, во главе с Дмитрием Устиновым (тогда секретарем ЦК КПСС, курирующим оборонную промышленность), считала, что для экономии средств лучше просто организовать производство Москвичей на втором заводе, подчиненном министерству оборонной промышленности. Ведь спрос на любые автомобили в СССР заведомо и сильно превышал предложение. В результате возвели сразу два завода – ВАЗ в Тольятти, а для производства Москвичей – завод в Ижевске.

Решение об организации Ижевского автозавода приняли в начале 1965 года. Производство по чертежам и технологиям МЗМА (с 1968 года – АЗЛК) в 1966 году начали с Москвича-408, но очень быстро перешли на выпуск более современной модели 412.

До 1970 года машины в Ижевске собирали во временных помещениях. Первая линия конвейера заработала в 1970 году, вторая – в декабре 1971 года.

Такой же, но другой

Стандартный ижевский Москвич-412 с круглыми фарами, иными колпаками колес и подфарниками.

Идея заключалась в том, чтобы в Ижевске делали точные копии московских машин без изменений и самодеятельности. Но получилось не совсем так. Хотя по двигателю рабочим объемом 1,5 л мощностью 75 л.с. и четырехступенчатой коробке передач машины МЗМА и ИЖ, действительно, были идентичны.

Кстати, в результате ижевский завод «отобрал» у московского его же мотор. Производство алюминиевого двигателя Москвич-412, разработанного в Москве, наладили в Уфе на заводе, который, как и ижевский, не подчинялся министерству автомобильной промышленности.

С пуском в Ижевске производства Москвичей-412 завод все свои Москвичи комплектовал 75-сильными моторами. А МЗМА был вынужден оснащать часть машин агрегатами Москвич-408 объемом 1,4 л мощностью 50 л.с. Их производили в Москве, и завод был вынужден использовать такие двигатели вплоть до 1983 года. Конечно, 50-сильные двигатели нравились не всем. Но некоторые ценили их за возможность применять дешевый бензин А-76.

На ижевские машины до 1973 года ставили сцепление с периферийными пружинами, а не диафрагменное, как на Москвичах производства АЗЛК. Закрытая система охлаждения на машинах из Ижевска появилась лишь в 1977 году.

Редкий вариант ижевского 412-го с прямоугольными фарами.

По отделке ижевские Москвичи тоже заметно отставали от московских. Внешне первые экземпляры отличали иные колпаки колес и круглые фары. Прямоугольных фар производства ГДР на все машины не хватало. И здесь приоритет был у АЗЛК. Модные фары ставили лишь на небольшие партии ижевских Москвичей-412, предназначенных, в основном, на экспорт.

Ижевские машины долго выпускали без «мягкой» панели приборов и с плафоном внутреннего освещения от Москвича-402. Машина так и не дождалась модных круглых приборов, которые появились на поздних московских 412-х.

А вот радиоприемник на ижевских автомобилях уже с 1969 года ставили более продвинутый – Урал-Авто. Его легко было демонтировать и использовать с батарейками вне автомобиля.

Впрочем, большинство советских потребителей такие тонкости интересовали куда меньше, чем качество изготовления автомобилей. А многие считали, что на Ижевском заводе, структурно входящем в военно-промышленный комплекс, строже приемка, а значит и аккуратней сборка автомобилей. Правда, и выбора-то у многих не было, брали тот 412-й, на который подошла очередь. Без разбора.

А разговоры об особо высоком качестве ижевских машин в большой мере были легендой. Комплектующие ИЖ и АЗЛК получали с одних предприятий, да и технологии производства были одинаковыми. Конечно, никто не вел статистику отказов по ижевским и московским машинам. Но опыт тех, кто много лет имел дело с Москвичами, показывал, что принципиальной разницы в качестве продукции двух заводов нет. В начале 1970-х годов оно было приличным, потом постоянно снижалось.

Развод по-советски

Москвич-2140 выпускали на АЗЛК с 1976 года.

В 1976 году АЗЛК перешел на выпуск Москвича-2140 и его модификаций. Эта модель стремительно оторвалась от ижевского Москвича-412. И дело не только в более современном кузове с улучшенными дизайном и системой вентиляции, новыми замком багажника и элементами салона. Москвич-2140 наконец-то получил дисковые тормоза спереди с вакуумным усилителем вместо гидровакуумного. Такой ставили уже на поздние московские 412-е производства АЗЛК. Кроме того, на модели 2140 усовершенствовали систему охлаждения.

Рядом с Москвичем-2140 ижевский 412-й выглядел уже бедным родственником. Правда, АЗЛК по-прежнему был вынужден ставить на часть машин 408-й двигатель.

После перехода АЗЛК на новое семейство внутренняя отделка ижевских Москвичей резко улучшилась, поскольку после снятия с производства аналогичных машин в Москве «высвободились» соответствующие детали.

Последний вариант ижевского седана – ИЖ-412-028.

Вакуумный усилитель тормозов ижевские Москвичи получили в 1977 году. Но тормоза оставались барабанными. Зато на ижевские машины преимущественно стали ставить дефорсированные моторы мощностью 68 л.с. После подорожания бензина в 1976-м и 1981-м годах многие стали ценить именно такие двигатели, рассчитанные на более дешевый бензин А-76.

АЗЛК такие агрегаты тоже ставил, но, в основном, на так называемую сельскую версию 21406, которая отличалась также барабанными тормозами спереди, защитой картера двигателя, иными шинами. Но таких автомобилей делали относительно немного.

В 1982 году в Ижевске начали производство серьезно измененного ИЖ-412-028. Машина, которую официально Москвичом уже не называли, в частности, получила модернизированный задний мост и, наконец, дисковые тормоза спереди оригинальной конструкции.

Автомобиль оснащали новыми безопасными ручками дверей, иными сиденьями, вместо троссового привода крышки багажника появился нормальный замок. Более тонкие капот и крышка багажника получили ребра жесткости посредине, изменилась и передняя часть автомобиля. Облик автомобиля стал свежее, но гармония, свойственная «классическому» Москвичу-412, пропала.

Комбинация пассажиров и грузов

Универсал Москвич-427 с двигателем мощностью 75 л.с.

По модификациям заводы разошлись еще в начале 1970-х годов. В Москве делали фургоны Москвич-433 и 434 с моторами моделей 408 и 412 соответственно. А в Ижевске разработали собственный высокий фургон ИЖ-2715 и пикап на его базе. Убедить начальство в целесообразности такой самодеятельности ижевскому заводу не сразу, но удалось.

Но рядового автолюбителя куда больше интересовали, естественно, грузопассажирские машины, которые поступали в торговую сеть. На АЗЛК делали универсалы Москвич-426 и 427 с «восьмым» и «двенадцатым» двигателями. Потом выпускали Москвич-2137 с 75-сильным двигателем. Машины были очень востребованными, но делали их относительно немного – в среднем 6000-7000 в год. А продавали еще меньше. Большая часть шла на государственные предприятия.

Первый советский хэтчбек ИЖ-2125 Комби

Ижевский завод опять проявил самостоятельность и в 1973 году запустил в производство ИЖ-2125 Комби. Первый советский серийный хэтчбек с мотором Москвич-412, оригинальной решеткой радиатора и модными прямоугольными фарами вызвал очень большой интерес среди покупателей. Тем более что практически все Комби поступали в торговую сеть, а делали ИЖ-2125 больше, чем московских универсалов.

Москвич-2140-177, он же 2140 Люкс и 2140SL — самая престижная версия начала 1980-х годов.

Помимо так называемого сельского Москвича-21406, с 1981 года производили Москвич-2140-117, он же Москвич-2140 Люкс. Машина, отличающаяся улучшенной отделкой кузова и особенно салона, стала престижной и в этом смысле конкурировала даже с Жигулями. А вот люксовый вариант ИЖ-2125 с деталями от московского Люкса так и остался единственным выставочным образцом.

Долгое прощание

Последний универсал АЗЛК классической компоновки – Москвич-2137.

Москвич-2140 выпускали до 1988 года, когда уже началась новая эра АЗЛК, запустившего производство переднеприводного Москвича-2141. Всего изготовили 2,27 млн автомобилей и еще около полутора миллионов Москвичей-408 и 412.

ИЖ-2125 делали до 1999 года и всего изготовили 414 тысяч хэтчбеков. А последний седан ИЖ-412 собрали аж в 2001 году, когда автомобиль родом из второй половины 1960-х годов выглядел уже пародией на самого себя. Седанов в Ижевске сделали более 2,3 млн.

Последний ижевский хэтчбек ИЖ-21251.

Сегодня поклонники марки особо ценят именно московские Москвичи-412, которые делали до 1975 года, московские универсалы, ранние ИЖ-2125 и Москвич-2140 Люкс. Все логично – самыми востребованными являются самые редкие теперь модификации.

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