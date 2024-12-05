Не хуже иномарок: Москвич-2141 и его именитые ровесники

Эксперт «За рулем» рассказал о сильных и слабых сторонах Москвича-2141

Дебютировавший в середине 1980-х Москвич-2141 стал знаковым автомобилем для АЗЛК и для всего автопрома Советского Союза.

Эта модель, с длиной 4350 мм и колесной базой 2580 мм, была одной из самых просторных в своем классе, что выделяло ее на фоне конкурентов. При этом снаряженная масса автомобиля составляла 1055 кг, что для столь крупной машины было вполне нормальным и позволило обеспечить хорошую динамику и комфорт.

Москвич-2141

Москвич-2141 был построен по схеме Audi 100 с передним приводом и продольным расположением двигателя. Важным моментом была и новизна силовых агрегатов — планировалось оснастить модель новым двигателем, но из-за проволочек с его разработкой базовым мотором стал агрегат от ВАЗ-2106 рабочим объемом 1,6 л (77 л.с.), что делало машину менее мощной по сравнению с аналогами.

Однако в дальнейшем модель получила более сильные двигатели: 1,7 л (85 л.с.) и 2,0 л (112 л.с.), что улучшило ее характеристики.

Сравнивая Москвич-2141 с зарубежными конкурентами, можно выделить несколько интересных аналогов, которые дебютировали почти одновременно.

Среди них Alfa Romeo 75, которая немного компактнее Москвича (длина 4331 мм, колесная база 2510 мм), но имела такую же снаряженную массу — 1055 кг. Этот автомобиль выпускался только в кузове седан и представлял собой более спортивную и динамичную модель.

Не менее интересным соперником для Москвича-2141 был японский Nissan Bluebird. Хэтчбек имел длину 4400 мм и колесную базу 2550 мм, снаряженная масса – 1100 кг. Bluebird выпускался также в кузовах седан и универсал. Однако, несмотря на схожие характеристики, Bluebird выделялся более современной технической начинкой и лучшими показателями по комфортности.

В любом случае Москвич-2141 стал прорывной для советского автопрома моделью, хотя и уступал зарубежным аналогам по техническим характеристикам.

Мнение эксперта

Сергей Канунников, обозреватель журнала «За рулем»:

– С точки зрения инженерии, на фоне зарубежных ровесников Москвич-2141 имел зрелую и современную конструкцию. Отсутствие автоматической коробки передач и усилителя руля были не самыми главными недостатками. Базовые моторы для такого автомобиля оказались откровенно слабы. Со временем Москвич получил более мощные двигатели. Но к тому времени российский рынок сильно изменился — не говоря уже о мировом.

Подробнее о Москвиче-2141 и его соперниках – на страницах декабрьского номера «За рулем». Уже в продаже!

Публикация подготовлена по материалам статьи «Приличное общество» Сергея Канунникова, журнал «За рулем», №12 за 2024 год.

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