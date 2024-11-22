15 самых невероятных версий «козлика» УАЗа

УАЗ-469, прозванный «козликом», – один из самых долгоиграющих отечественных автомобилей. Пробную партию сделали в конце 1971 года. А учитывая, что УАЗ Хантер — хотя и сильно измененный, но все же прямой потомок 469-го, который выпускают и сегодня, модель находится в производстве в общей сложности более полувека.

За эти годы основной продукцией завода УАЗ всегда были хорошо известные внедорожники с тентом, стандартным ульяновским мотором, часть машин – с колесными редукторами.

Автомобили семейства УАЗ-469, затем 3151, в массе своей поставляли в Вооруженные силы и народное хозяйство. В частные руки УАЗы в СССР практически не продавали. Разве что по специальному разрешению.

Но за почти полвека кто и чего только не делал из массового, вполне утилитарного советского внедорожника! Причем чудеса появлялись не только у нас, но и за рубежом. Ведь УАЗы и во времена СССР экспортировали, причем не только в социалистические и развивающиеся, как тогда принято было писать, страны.

В нашей фотогалерее – полтора десятка самых разных редких и неизвестных версий «козликов».

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