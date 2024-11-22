15 самых невероятных версий «козлика» УАЗа
За эти годы основной продукцией завода УАЗ всегда были хорошо известные внедорожники с тентом, стандартным ульяновским мотором, часть машин – с колесными редукторами.
Автомобили семейства УАЗ-469, затем 3151, в массе своей поставляли в Вооруженные силы и народное хозяйство. В частные руки УАЗы в СССР практически не продавали. Разве что по специальному разрешению.
Но за почти полвека кто и чего только не делал из массового, вполне утилитарного советского внедорожника! Причем чудеса появлялись не только у нас, но и за рубежом. Ведь УАЗы и во времена СССР экспортировали, причем не только в социалистические и развивающиеся, как тогда принято было писать, страны.
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