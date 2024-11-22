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15 самых невероятных версий «козлика» УАЗа

УАЗ-469, прозванный «козликом», – один из самых долгоиграющих отечественных автомобилей. Пробную партию сделали в конце 1971 года. А учитывая, что УАЗ Хантер — хотя и сильно измененный, но все же прямой потомок 469-го, который выпускают и сегодня, модель находится в производстве в общей сложности более полувека.

За эти годы основной продукцией завода УАЗ всегда были хорошо известные внедорожники с тентом, стандартным ульяновским мотором, часть машин – с колесными редукторами.

Автомобили семейства УАЗ-469, затем 3151, в массе своей поставляли в Вооруженные силы и народное хозяйство. В частные руки УАЗы в СССР практически не продавали. Разве что по специальному разрешению.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Но за почти полвека кто и чего только не делал из массового, вполне утилитарного советского внедорожника! Причем чудеса появлялись не только у нас, но и за рубежом. Ведь УАЗы и во времена СССР экспортировали, причем не только в социалистические и развивающиеся, как тогда принято было писать, страны.

В нашей фотогалерее – полтора десятка самых разных редких и неизвестных версий «козликов».

Машину проектировали и готовили к производству долго и мучительно. Уже в 1961 году создали прототип, конструктивно и внешне довольно похожий на серийный автомобиль, который появился лишь через десятилетие.
Уже на стадии создания опытных образцов спроектировали и более комфортабельный автомобиль с цельнометаллическим кузовом. Но выпустили его в 1970-х небольшой партией. Массовые закрытые «уазики» появились уже в середине 1980-х.
Среди прототипов внедорожника были и два почтовых фургона УАЗ-469П с базой 2580 мм и удлиненным задним свесом. Один автомобиль сделали с правым рулем для удобства походов водителя-почтальона от автомобиля к почтовым ящикам.
В 1977-м на испытания вышли модернизированные автомобили. В том числе вариант с цельным ветровым стеклом, иными ручками дверей, пластиковой крышей, измененными светотехникой и деталями салона. В серию он не пошел.
Еще один вариант модернизации УАЗ-469 1977 года – автомобиль с цельнометаллическим кузовом, но с меньшими изменениями всего остального.
Итальянцы из фирмы Martorelli решили доработать УАЗ. Кузов перекрашивали, ставили нормальные шины, облагораживали салон и, конечно, устанавливали на 469-й импортные бензиновые и дизельные двигатели.
Самый крутой итальянский УАЗ носил многообещающее имя Racing и был оснащен 112-сильным бензиновым двигателем FIAT.
Свой вариант модернизации сделали некогда и в Польше. Помимо пластиковой крыши изменили отделку салона и установили дизель Andoria рабочим объемом 2,4 л и мощностью 75 л.с.
Первые грузовики на базе УАЗ-469, а потом УАЗ-31512 делали в Ульяновске для собственных внутризаводских нужд. Помимо бортовых машин существовали даже самосвалы.
УАЗ-2315 – развитие идеи грузовика в бортовой автомобиль с длинной базой и полуторной кабиной. Машина существовала только в опытных образцах.
В середине 1990-х известная тогда компания ЛЛД предложила один из первых отечественных вариантов глубокой модернизации УАЗ-31514. Помимо улучшенной отделки и высокой крыши, предлагали импортные двигатели. В том числе дизельные.
Та же фирма ЛЛД в 1993-1995 годах показывала и удлиненные пикапы, в том числе с двойной кабиной. Едва ли не первый подобный автомобиль на нашем рынке.
Если УАЗ можно удлинить, то почему бы его не укоротить? Версию с игривым именем Шалун, серийным 105-сильным двигателем объемом 2,9 л и базой всего 2000 мм планировали как пляжную мелкосерийную. Но производство, разумеется, так и не начали.
В конце 1990-х компания UAZ of America из штата Вирджиния планировала продажу машин с двигателями V6 рабочим объемом 4,3 л и мощностью 184 л.с. (как у Chevrolet Blazer). Но такой вариант выпускался недолго.
Эстонский завод «Сельхозтехника» делал из машин, прошедших капремонт, гибриды с «лицом» УАЗа и кабиной от ГАЗ-53. Получался вместительный полноприводный грузопассажирский универсал – отечественная версия подобных американских машин.

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Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 23
22.11.2024 
Фото:из архива «За рулем»
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