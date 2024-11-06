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10 нелепых ДТП знаменитостей

В глупые ситуации на дороге попадают не только политики, спортсмены, актеры и музыканты. В нашей галерее вы найдете рассказ об аварии, в которую угодил один из самых талантливых автогонщиков в истории. И не переживайте! Все участники ДТП живы и здоровы.

Жерар Депардье, Гоша Куценко, Линдси Лохан – в аварии на дорогих спорткарах попадали не только эти знаменитости, но и, к примеру, самый быстрый человек планеты Усейн Болт и звезда телешоу Top Gear.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Смотрите галерею и не берите с них пример!

в 2006 году неподалеку от Ниццы Ferrari Enzo разорвало пополам после столкновения с деревом. За рулем 660-сильного суперкара, выпущенного тиражом 400 штук, был наш политик и предприниматель Сулейман Керимов. Пассажиркой оказалась Тина Канделаки, но она отрицала этот факт.
Артист Гоша Куценко за рулем Morgan Aero 8 угодил в ДТП на Садовом кольце. И хотя виновником был водитель кроссовера Infiniti, доказывать правоту Гоше Куценко пришлось в суде.
Жерар Депардье предпочитает автомобилю мотороллер и несколько раз отмечался участием в передрягах. Один раз в Париже он упал с мотороллера и повредил соседнюю машину. Тест на алкоголь был положительным. Еще парой месяцев ранее актер подрался с таксистом.
Актриса Линдси Лохан попалась полиции Лос-Анджелеса за вождение в нетрезвом виде и была условно осуждена. Но сразу после окончания испытательного срока Линдси расколотила свой Porsche 911 об грузовик, а потом сбила пешехода на Манхэттене.
Ямайский бегун Усейн Болт за рулем BMW M3 Coupe словил эпичные «уши» на юго-востоке Ямайки. А позже довольно серьезно припарковался в отбойник: вновь за рулем «баварца», вновь у себя на родине, и вновь на ровном месте.
У Криштиану Роналду не ладится с итальянскими суперкарами. В 2009-м он перебрал со скоростью в туннеле и разбил Ferrari 599 GTB Fiorano. Но он не расстроился и вскоре пополнил коллекцию еще более быстрым Ferrari F12.
Ричард Хаммонд (известный телеведущий) на съемках в Швейцарии не справился с управлением хорватского электрического суперкара Rimac Concept One – машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась.
В конце 2015 года Льюис Хэмилтон «разложил» в Монако суперкар Pagani Zonda. Льюис ехал «хорошо за двести» и не попал в поворот. Виной всему «плохое самочувствие и недостаток сна», а не превышение.
Как-то раз Александр Демидов из «Квартета И» организовал сразу два ДТП за день. Сначала, играя в «шашки» на ТТК, задел чужую машину и скрылся с места ДТП. А через час врезался в Газель на встречной полосе Новорязанского шоссе.
На десерт – Роуэн Аткинсон. В коллекции актера есть легендарный 630-сильный McLaren F1. На этой машине Аткинсон дважды попадал в аварии. В 1999 году Роуэн врезался в Austin Metro. А в 2011-м припарковался в дерево. Оба раза Аткинсон восстанавливал машину.
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Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 21303
06.11.2024 
Фото:из архива «За рулем»
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