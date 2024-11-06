10 нелепых ДТП знаменитостей

В глупые ситуации на дороге попадают не только политики, спортсмены, актеры и музыканты. В нашей галерее вы найдете рассказ об аварии, в которую угодил один из самых талантливых автогонщиков в истории. И не переживайте! Все участники ДТП живы и здоровы.

Жерар Депардье, Гоша Куценко, Линдси Лохан – в аварии на дорогих спорткарах попадали не только эти знаменитости, но и, к примеру, самый быстрый человек планеты Усейн Болт и звезда телешоу Top Gear.

Смотрите галерею и не берите с них пример!

Нарочно не придумаешь: 19 самых нелепых ДТП.

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