10 нелепых ДТП знаменитостей
В глупые ситуации на дороге попадают не только политики, спортсмены, актеры и музыканты. В нашей галерее вы найдете рассказ об аварии, в которую угодил один из самых талантливых автогонщиков в истории. И не переживайте! Все участники ДТП живы и здоровы.
Жерар Депардье, Гоша Куценко, Линдси Лохан – в аварии на дорогих спорткарах попадали не только эти знаменитости, но и, к примеру, самый быстрый человек планеты Усейн Болт и звезда телешоу Top Gear.
Смотрите галерею и не берите с них пример!
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Фото:из архива «За рулем»
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06.11.2024
Фото:из архива «За рулем»
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