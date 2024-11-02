Нарочно не придумаешь: 19 самых нелепых ДТП

Некоторые автомобильные аварии изумляют своей непредсказуемостью и последствиями. А какие-то способны вызвать улыбку: такого не повторит ни один каскадер!

Дорожно-транспортные происшествия, к счастью, не всегда заканчиваются трагически. Многие из них обходятся без жертв и разрушений, хотя картинки с места ДТП выглядят жутковато.

А случаются и вовсе вызывающие улыбку аварии – настоящие трюки, повторить которые не смогут каскадеры.

Фотографии с мест самых нелепых аварий мы собрали в нашей галерее.

Советские автомобили, которые могли бы стать серийными.

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