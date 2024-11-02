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Нарочно не придумаешь: 19 самых нелепых ДТП

Некоторые автомобильные аварии изумляют своей непредсказуемостью и последствиями. А какие-то способны вызвать улыбку: такого не повторит ни один каскадер!

Дорожно-транспортные происшествия, к счастью, не всегда заканчиваются трагически. Многие из них обходятся без жертв и разрушений, хотя картинки с места ДТП выглядят жутковато.

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А случаются и вовсе вызывающие улыбку аварии – настоящие трюки, повторить которые не смогут каскадеры.

Фотографии с мест самых нелепых аварий мы собрали в нашей галерее.

Этот китайский водитель «поймал» на дороге огромное колесо-шестеренку, которое едва не переехало машину. Экипаж не пострадал. Но душевные раны наверняка появились.
Автомобили обычно попадают в ДТП с другими машинами. Иногда с мотоциклами или тракторами. Но чтобы с яхтой! Горе-водителю серебристого седана это удалось.
Едешь себе по свеженькой бетонке, никого не трогаешь, и тут дорога кончается. От слова совсем! А через пять метров начинается снова. Но выехать на нее у этого водителя без эвакуатора вряд ли получится.
Автомобиль что-то высматривает на дне ущелья. Водителю несказанно повезло: рама переломилась пополам, но кабина не отвалилась, а осталась висеть над обрывом. Все живы.
Оператор эвакуатора ошибся в расчетах – при подъеме Audi A6 его грузовик завалился набок, а немецкий бизнес-седан остался стоять на своем месте. Что там Архимед говорил про рычаг?
Свадьба – это не только процесс бракосочетания, но и место встречи друзей и родственников с обеих сторон. Похоже, вместо праздничного ужина людям пришлось заниматься оформлением аварии — красивой аварии машин с «красивыми» номерами.
«И целой дороги мало», – подумал водитель автобуса и съехал в глубокий ров. Вытащить его машину оттуда будет очень непросто.
А этот «пилот» не сумел вовремя затормозить в собственном гараже. Торопыге придется теперь ремонтировать не только машину, но и недвижимость.
Оба этих упрямца хотели поскорее попасть на платную дорогу – чтобы не терять времени в пробках. Теперь им придется его потерять при оформлении аварии. А потом еще и раскошелиться на ремонт!
Машины не поделили дорогу – это не редкость. Редкость – когда трамваи сошлись в битве за рельсы!
Часто под дорожным покрытием возникают пустоты, например из-за активности грунтовых вод. Сколько шансов было у этого водителя легковушки с тяжелым прицепом, что он очутится именно здесь? Видимо, просто не повезло.
Приливы – штука опасная. Оставил машину вдалеке от воды, а забрал (если получится) уже прямо из моря. Хотя, может, стоит дождаться отлива?
Вдохновившись эмблемой Lamborghini, на которой изображен разъяренный бык, водитель Ламбо не сдержался и поднял на рога Hyundai Santa Fe.
Похоже, у водителя зеленого болида есть неплохие шансы добраться до финиша без дозаправки и переобувки.
Тот случай, когда фраза «ты на кого батон крошишь» была бы уместна. Все-таки хлеб не нанес бы такого урона машине, как гравий.
А вот как бывает, когда словосочетание «островок безопасности» понял не в том смысле.
А этим ребятам надо будет обратиться к мастерам из Владивостока – они способны сваривать машину из разных кусков настолько талантливо, что от новой не отличить.
Однажды я видел, как Крузак спустился в подземный переход и без проблем выехал наружу. Водитель Ниссана, видимо, решил повторить этот трюк, вот только выехать своим ходом уже не получилось.

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Тимкин Юрий
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 24817
02.11.2024 
Фото:из архива «За рулем»
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