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Советские автомобили, которые могли бы стать серийными

На этапе прототипов работа над автомобилями нередко прекращается – либо рынок поменялся, либо планы производителя, либо «денег нет». Уверены, вам интересно посмотреть, на чем могли бы ездить граждане Советского Союза.

Их ждали, надеялись, верили. Пресса СССР писала о них: «Cовсем скоро…». Но – не срослось! По тем или иным причинам инженерам, технологам, испытателям и, конечно, потенциальным покупателям осталась лишь горечь разочарования.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Таких примеров в нашей истории очень много. Вспомним лишь некоторые отечественные автомобили, которые так и не увидели конвейера.

НАТИ-2 проектировали на рубеже 1930-х на смену НАМИ-1. Но ГАЗ-А успел встать на конвейер первым, а запуск в производство двух легковых машин отечественная промышленность просто не тянула. Да и не были в СССР легковые автомобили в те годы приоритетом.
КИМ-10-52 с 30-сильным двигателем сделали в Горьком в самом начале 1941-го и в этом же году планировали поставить на поток. Конструктивно автомобиль повторял двухдверный КИМ, поэтому до начала производства, казалось, всего один шаг. Но завтра была война…
О модернизации Москвича-400 задумались, едва он встал на производство. Хотели сделать машину с полноценным багажником, форсированным двигателем... Но пока машины доводили, стало ясно: правильней начать производство совсем новой модели, коей и стал Москвич-402.
Для инвалидов-фронтовиков спроектировали ГАЗ-18 с 18-сильным двухцилиндровым мотором объемом 0,62 л и автоматической (!) коробкой передач. Но резерва мощностей на заводах не нашлось. Инвалидам предлагали лишь примитивные мотоколяски, а с 1960-х – Запорожцы.
Девятиместный минивэн Москвич-А9 с опытным еще 45-сильным двигателем Москвич-407. Но завод и так был перегружен. Аналог московского вэна сделали и в Риге под именем РАФ-8 Спридитис, но в массовое производство пошла более солидная модель.
На производство вседорожников Москвич-415/416 с 45-сильными моторами, полным приводом, двухступенчатой раздаткой просто не дали средств. В СССР было не принято выпускать на разных заводах автомобили одного класса (исключение: Москвич и Жигули, которые тоже в итоге развели).
Иж-14 разрабатывали с 1970 года. Трехдверный цельнометаллический... Но у ВАЗа, готовящего Ниву, было, конечно, куда больше возможностей. Кроме того, Минобороны, которому подчинялся Ижевский завод, до нового автомобиля не было никакого дела.
На рубеже 1970-х хотели создать автомобиль просторнее, мощнее, современнее Москвича-412. Черты этой машины лишь отчасти воплотились в модели 2140, а уже с 1974-го стали делать новые серии прототипов.
Работы над прототипами серий 3170, 3171, 3172 вылились в конце 1980-х в большие автомобили со 100-сильным двигателем. Но в стране началась политическая и экономическая лихорадка, и новые модели отложили, теперь уже ясно – навсегда.
Первый прототип Москвича-С1 сделали в 1974-м. Позднее появился Москвич-С3. Но руководство министерства распорядилось взять за основу хэтчбек Simca 1307/1308. На подготовку производства Москвича-2141 ушло еще десятилетие.
Среди моделей, которые проектировали на АЗЛК уже после Москвича-2141, был вместительный вэн Москвич-3733, он же – BAZ-MNA-1000. Оснащать его хотели новыми моторами – бензиновым Москвич-414 объемом 1,8 л и 95 л.с., а также дизелем.
Помимо ГАЗ-3111 на заводе сделали революционные для завода по дизайну и конструкции переднеприводный ГАЗ-3103 и даже полноприводный ГАЗ-3104 с новым тогда 16-клапанным двигателем ЗМЗ-406. Но и этим машинам стать серийными было не суждено.
  • «За рулем» рассказал, с какими иномарками конкурировал советский Запорожец.

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Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 72
30.10.2024
Фото:из архива «За рулем»
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