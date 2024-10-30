Советские автомобили, которые могли бы стать серийными
На этапе прототипов работа над автомобилями нередко прекращается – либо рынок поменялся, либо планы производителя, либо «денег нет». Уверены, вам интересно посмотреть, на чем могли бы ездить граждане Советского Союза.
Их ждали, надеялись, верили. Пресса СССР писала о них: «Cовсем скоро…». Но – не срослось! По тем или иным причинам инженерам, технологам, испытателям и, конечно, потенциальным покупателям осталась лишь горечь разочарования.
Таких примеров в нашей истории очень много. Вспомним лишь некоторые отечественные автомобили, которые так и не увидели конвейера.
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Фото:из архива «За рулем»
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30.10.2024
Фото:из архива «За рулем»
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