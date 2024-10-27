По стопам Запорожца: самые доступные иномарки времен СССР

«За рулем» рассказал, с какими иномарками конкурировал советский Запорожец

Самыми дешевыми автомобилями СССР на протяжении трех десятилетий были Запорожцы моделей ЗАЗ-965,ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968. Их продавали и за границей, в том числе в социалистических странах. Но в некоторых из них выпускали и собственные аналоги – тоже компактные и относительно дешевые. Какими были восточноевропейские конкуренты наших «зазиков»?

Не наш Спутник

Переднеприводный Trabant P60 – мечта миллионов граждан ГДР.

Самым известным и теперь уже легендарным автомобилем стран, как принято было писать тогда, социалистического лагеря был, конечно, восточногерманский Trabant. Нынче над ним принято смеяться. А ведь в конце 1950-х и даже в 1960-х годах с точки зрения инженерии, да и дизайна, машина была приличной даже на фоне западных аналогов.

Конструктивно Trabant – наследник еще предвоенных DKW: передний привод, двухтактный мотор и подвески на поперечных рессорах. Да и так называемый дуропласт (в прессе материал иногда называли фенольнопресольформальдегидной смолой), из которого делали панели кузова, разработали еще перед Второй мировой войной и опробовали в конце 1930-х годов на прототипах DKW F9. В ГДР на основе этих решений микролитражные модели строили с 1949 года.

Первый Trabant (переводится как «спутник») появился еще в «дозапорожскую» эпоху – в 1957-м, когда ЗАЗ-965 существовал лишь в виде опытных образцов, а СССР запустил в космос первый в мире искусственный спутник Земли.

Переднеприводный Trabant P50 оснащали двухтактным двухцилиндровым мотором рабочим объемом 0,5 л, развивающим всего 17 л.с. Меньше, чем даже у самого первого 23-сильного ЗАЗ-965.

Trabant 601 c 26-сильным двигателем.

При этом в первой половине 1960-х в ГДР базовый Trabant стоил немного дороже Запорожца. Немецкая машина продавалась за 7850 марок, а наша – за 7530.

Поздний универсал Trabant 601.

Как и у Запорожца, у Трабанта были полностью независимые подвески: спереди – на традиционной поперечной рессоре, которая сохранялась на восточногерманской модели вплоть до конца производства в начале 1990-х годов. Машина имела сдвижные, а не опускные боковые стекла.

Смешная особенность Запорожца из ГДР – отсутствие указателя уровня топлива. Его контролировали пластмассовым щупом в баке, расположенном под капотом. А в салоне стояла лишь контрольная лампочка резерва.

Мелкосерийный Trabant Tramp.

Зато у Трабанта была модификация с кузовом универсал, особенно востребованная у покупателей в ГДР и других соцстранах. Кроме того, в небольших количествах делали и Trabant 601 Tramp – пляжный, а заодно и армейский, кабриолет.

Постепенно мощность двигателя росла, сначала до 23 л.с., а потом и до 26 л.с. при рабочем объеме 0,6 л. Понемногу меняли и внешность, но с 1964 года, когда появился Trabant 601, изменений было уже мало.

Конечно, в 1970-е годы ЗАЗ-968А был более динамичной, комфортной и, в целом, более современной машиной. В ГДР ЗАЗ-968А продавали за 11 950 марок, а Trabant 601 c кузовом седан – за 10 850.

В 1970-1980 годах в ГДР создали несколько прототипов микролитражки нового поколения. Опытные образцы строили и совместно с другими соцстранами. Но в производстве оставался все тот же Trabant – давно известный, но по-прежнему востребованный и дефицитный, за которым в очереди стояли годами.

Последней версией стал Trabant 1.1 с немного обновленным декором и мотором, как на Volkswagen Polo, – рабочим объемом 1,1 л мощностью 40 л.с. Таких автомобилей в 1990-1991 годах собрали 39 474 штуки. А всего произвели свыше трех миллионов Трабантов. Кстати, больше, чем ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968 вместе взятых.