Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda

Это была непрактичная, но красивая машина.

Что в ней от Запорожца

На ходу Skoda 1100 MBX заметно резвее нашего Запорожца. Не ракета, конечно, но набор «рыхлости» (rychlost — по-чешски «скорость») вполне приличный, особенно по меркам 1960‑х. По характеристикам, да и по ездовым ощущениям, этот двухдверный автомобиль ближе к Москвичу‑408, дебютировавшему, как и базовая Skoda 1000 MB, в 1964 году. У такой Шкоды мотор мощностью 52 л.с., у 408‑го — 50 л.с. Паспортная максималка чешского автомобиля — 127 км/ч, а Москвича — 120 км/ч.

Сзади верхнеклапанный 52‑сильный двигатель воздушного охлаждения.

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А вот по дизайну чешскую машину трудно сравнить с любой нашей, да и с любой соцстрановской тех лет. В странах социализма, как и в СССР, царили практицизм и утилитарность под избитым лозунгом, что автомобиль — не роскошь, а средство передвижения. Поэтому делали, в основном, двух- и четырехдверные седаны, а также универсалы.

Двухдверные закрытые и даже открытые машины спортивного стиля выпускали лишь в ГДР (да и то только до начала 1960‑х) и в Чехословакии, которая в этом смысле оставалась последним восточноевропейским оплотом некоего автомобильного вольнодумства и шика. В том числе и поэтому до 60 процентов выпускаемых в Млада-Болеславе и на филиальных заводах Skoda в городках Квасины и Врхлаби автомобилей в 1950‑е уходили на экспорт.

Однокамерный чешский карбюратор Jikov DIF 24.

Проектируя новую модель с расчетом на заметный рост производства, чешские конструкторы выбрали не только несущий кузов (до этого Шкоды делали на трубчатой — хребтовой раме), но и заднемоторную компоновку. В конце 1950‑х она была популярна. Такие машины массового выпускали фирмы Volkswagen, Renault, NSU, FIAT, наш Запорожский завод и, к слову, даже компания Chevrolet, строившая заднемоторную модель Corvair. Такая компоновка, добавим, была еще и очень технологичной для массовой сборки.

За эмблемой на левом крыле — горловина топливного бака.

В наружных хромированных петлях, признаемся, есть своя красота.

Дизайн седана Skoda 1000 MB и более поздней модификации 1100 МВ (MB — это бесхитростное сокращение названия города Mlada Boleslav) был в первой половине 1960‑х свежим, оригинальным и соответствовал моде. Да и минималистская стилистика салона — в русле тогдашней мировой стилистики. В этом смысле Skoda, Москвич, Запорожец, да и многие европейские и даже американские ровесники оформлены в едином ключе. Кстати, планы руководства ЧССР нарастить экспорт после пуска в 1964‑м в производство седана Skoda 1000 MB оправдались. С 1961 по 1968 год экспорт вырос почти в два раза и составлял около 55 000 машин в год.

Шик социализма

Уже в эпоху социализма, после Второй мировой и национализации, завод Skoda все еще делал элегантные двухдверные, открытые модификации серийных моделей. Однако со Шкодой 1000 МВ фокус не прошел, вернее, был бы слишком сложным. Чтобы сделать кабриолет с несущим кузовом, требовались, разумеется, серьезные переделки несущей основы. Поэтому ограничились двухдверной машиной по имени Skoda 1000 МВХ (позднее и 1100 MBX) — хотя и с жесткой крышей, но зато необычной — с кузовом, который тогда принято было называть хардтоп.

От оконных рамок остались лишь треугольные форточки. Очень стильное решение!

Угол открытия форточки меняют поворотной ручкой.

Машина не имеет рамок дверей, а средняя стойка опускается вместе с задним стеклом. Да еще и все — передние и задние форточки — открываются. Так что отворив все четыре окошка, обитатели хардтопа ощущали поток свежего встречного ветерка почти как в кабриолете. Конечно, всё это непрактично, но любители таких машин всегда были, да и есть до сих пор. Один из них — я.

Салон автомобиля с низеньким тоннелем над идущей в корму тягой переключения передач довольно просторен. А уж обзорность — практически идеальная. Простенький вытянутый спидометр — дань моде шестидесятых. Как и тоненький в обхвате, изящный руль.

Простая отделка и тонкий руль вполне соответствовали автомобильной стилистике 1960‑х годов.

Вытянутый по моде тех лет спидометр сочетался с минимумом приборов. Почти как сейчас.

Стеклоочистителем управляют с помощью кругляшка слева от комбинации приборов.

Напольная педаль газа очень удобна. Сегодня такое решение иногда выдают за нечто особенное.



Массивные сиденья — широкие и мягкие. Несколько мутное по четкости и по фиксации тонюсенькой напольной «палочки» переключение передач тоже характерно для всех заднемоторных автомобилей тех лет. Skoda и в этом смысле не хуже, но и не лучше аналогов.

От Запорожца, сравнения с которым мне все-таки не избежать из-за заднемоторной компоновки, эту Шкоду заметно отличает и еще одно важное свойство. На ходу, даже при интенсивном разгоне, сзади вместо нервного, настойчивого стрекота слышится лишь мерное урчание. Ведь у чешского автомобиля двигатель жидкостного, а не воздушного охлаждения. Слева под капотом — солидный радиатор и мощный вентилятор. Такая конструкция не только снижала шум, но и улучшала охлаждение, а заодно не требовались дополнительные «прибамбасы» для отдельной — бензиновой, как у «зазика», печки.

Сзади довольно просторно, а отсутствие средней стойки упрощает вход и выход. Конечно, если опущены стекла.

Поскольку средних стоек крыши нет, ремень безопасности крепится к потолку.

Рядом с ручником — рычажок управления воздушной заслонкой карбюратора.

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Рулевое управление тоже вполне типичное для машин этого класса и того времени: в повороте надо не лениться размашисто крутить тонкую баранку, а на прямой регулярно подруливать, выбирая заметный люфт. Впрочем,Skoda 1000 MB и более поздняя 1100 MB и в этом смысле — далеко не худший пример конца 1960‑х. А машина версии 1100 MBX выпуска 1969 года, с который мне посчастливилось пообщаться — тем более. Ведь она тщательно и профессионально отреставрирована до состояния новой.

Одна из главных добродетелей этого автомобиля — плавность хода. Полностью независимая пружинная подвеска и большие колеса с высокопрофильными шинами очень старательно и умело нивелируют дорожные неровности. Временами даже появляется ощущение, что еду в автомобиле классом выше. Остается опустить стекла, впустить в салон теплый ветерок и включить приемник, поймав песню уже довольно известного в соцстранах в конце 1960‑х чешского певца Карела Готта. А еще лучше — битловский хит именно того года, когда с конвейера сошла эта двухдверная вишневая машина, — «Yellow Submarine».

Заднее стекло — панорамное, модное в те годы. Задние боковые стекла тоже опускаются, а форточки — открываются.

Курсовая устойчивость

Skoda 1100 MBX, с которой я познакомился в Чехии, — одна из последних машин этого семейства. Выпущена в 1969‑м — далеко не самом благополучном для Чехословакии году. Попытка в 1968‑м провести в стране реформы и построить «социализм с человеческим лицом» обернулась вводом в Чехословакию войск стран Варшавского договора во главе с СССР. Память об этом еще много лет не отпускала многих чехов и словак. А в марте 1969‑го даже хоккейный матч чемпионата мира, в котором чехословацкая команда со счетом 4:3 победила сборную СССР, вызвал в некоторых городах республики особенно шумное ликование. Правда, набрав одинаковое со сборной Швеции и ЧССР количество очков, по разнице забитых и пропущенных шайб первое место в 1969‑м всё равно заняла сборная СССР, а Чехословакия оказалась лишь третьей.

Запаска — в специальной нише под багажником.

Багажник достаточно вместительный, а еще есть и небольшая ниша между спинкой заднего сиденья и двигателем.

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Окончательный крах «пражской весны» 1968‑го был зафиксирован весной 1969‑го отставкой с поста главы государства «отца» реформ Александра Дубчека. Его сменил лояльный СССР Густав Гусак. Компартию он будет возглавлять до 1987 года, а президентом останется аж до переломного 1989‑го, когда на высшем государственном посту его сменил уже Вацлав Гавел — в конце 1960‑х известный пока лишь в очень узких кругах литературный критик и драматург.

После 1969 года развитие автомобилей Skoda тоже пошло не так мощно, как прежде. Автомобили моделей 1000 MB и 1100 MB в 1969‑м сменило тоже заднемоторное семейство Skoda 100/110, по сути — лишь глубокая модернизация предыдущих машин. И так к началу 1970‑х уже устаревшая в этом классе заднемоторная компоновка, пусть и с регулярным обновлением «начинки» и с новыми кузовами, сохранилась на чехословацких автомобилях вплоть до 1987 года…

На задних крыльях — обширные воздухозаборные решетки охлаждения мотора.

Но пока — в конце 1960‑х — вот такая двухдверная щегольская машина находилась еще на европейском уровне. Впрочем, сегодня ее любят не за это. И даже не за то, что такая модификация — малосерийная и очень редкая. Сегодняшнее очарование этого автомобиля, в первую очередь, в том, что он — из чьей-то молодости или детства, а для кого-то уже даже и из молодости родителей. И именно поэтому многие прохожие провожают машину уважительными взглядами и добрыми улыбками, а некоторые, особо сентиментальные водители, даже пропускают на сложных перекрестках.

Вне зависимости от сложности и неоднозначности национальной истории, в Чехословакии эта Skoda сегодня примерно то же, чем для многих из нас нынче стали старенькие Москвичи и Запорожцы. А для кого-то — и более поздние Жигули.

Сбылось и не сбылось

Революционное для завода Skoda — первое серийное заднемоторное и с несущим кузовом семейство 1000/1100 МВ — не получило большого развития, и несколько потенциальных модификаций остались на стадии опытных образцов.

Один из ранних ­прототипов будущей задне­моторной модели Skoda 1000 MB. Универсал на базе заднемоторной машины, да еще и с высоким двигателем (у Фолькс­вагена мотор был низким, оппозитным) не получился, поскольку по-настоящему грузопассажирским автомобиль быть не мог по определению.

Традиционный для фирмы кабриолет тоже остался опытным образцом. Усиливать открытый несущий кузов — дело хлопотное, а спрос на такие автомобили был невелик. Сделали лишь два-три прототипа, причем один — с правым рулем.



Хардтоп по-чешски

Двухдверная Skoda 1000 MBX

Двухдверная Skoda 1000 MBX — модификация седана 1000 MB, стартовала в 1966 году. На машине стоял двигатель объемом 1,0 л и мощностью 52 л.с. при 4200 об/мин, со степенью сжатия 9,0 и двумя чешскими карбюраторами Jikov. Коробка передач — четырехступенчатая.

С 1967 года параллельно делали версию 1100 MBX с двигателем объемом 1,1 л. На такой машине стоял уже один карбюратор, что заметно упрощало регулировку. Степень сжатия снизили до 8,5: мотор не требовал высокооктанового бензина, но мощность не изменилась (52 л.с. при 5200 об/мин), а момент даже вырос с 75,5 Н·м при 3000 об/мин до 81,4 Н·м при тех же оборотах.

Такие автомобили делали до 1969 года. Всего изготовили 1403 двухдверных Шкоды 1000 MBX и 1114 экземпляров версии 1100 МВХ.

Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda Это была непрактичная, но красивая машина. Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda

Фото: Сергей Шерстенников