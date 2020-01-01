Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — журнал За рулем

Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda

Это была непрактичная, но красивая машина.

Что в ней от Запорожца

На ходу Skoda 1100 MBX заметно резвее нашего Запорожца. Не ракета, конечно, но набор «рыхлости» (rychlost — по-чешски «скорость») вполне приличный, особенно по меркам 1960‑х. По характеристикам, да и по ездовым ощущениям, этот двухдверный автомобиль ближе к Москвичу‑408, дебютировавшему, как и базовая Skoda 1000 MB, в 1964 году. У такой Шкоды мотор мощностью 52 л.с., у 408‑го — 50 л.с. Паспортная максималка чешского автомобиля — 127 км/ч, а Москвича — 120 км/ч.

Сзади верхнеклапанный 52‑сильный двигатель воздушного охлаждения.
Сзади верхнеклапанный 52‑сильный двигатель воздушного охлаждения.

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А вот по дизайну чешскую машину трудно сравнить с любой нашей, да и с любой соцстрановской тех лет. В странах социализма, как и в СССР, царили практицизм и утилитарность под избитым лозунгом, что автомобиль — не роскошь, а средство передвижения. Поэтому делали, в основном, двух- и четырехдверные седаны, а также универсалы.

Двухдверные закрытые и даже открытые машины спортивного стиля выпускали лишь в ГДР (да и то только до начала 1960‑х) и в Чехословакии, которая в этом смысле оставалась последним восточноевропейским оплотом некоего автомобильного вольнодумства и шика. В том числе и поэтому до 60 процентов выпускаемых в Млада-Болеславе и на филиальных заводах Skoda в городках Квасины и Врхлаби автомобилей в 1950‑е уходили на экспорт.

Однокамерный чешский карбюратор Jikov DIF 24.
Однокамерный чешский карбюратор Jikov DIF 24.

Проектируя новую модель с расчетом на заметный рост производства, чешские конструкторы выбрали не только несущий кузов (до этого Шкоды делали на трубчатой — хребтовой раме), но и заднемоторную компоновку. В конце 1950‑х она была популярна. Такие машины массового выпускали фирмы Volkswagen, Renault, NSU, FIAT, наш Запорожский завод и, к слову, даже компания Chevrolet, строившая заднемоторную модель Corvair. Такая компоновка, добавим, была еще и очень технологичной для массовой сборки.

За эмблемой на левом крыле — горловина топливного бака.
За эмблемой на левом крыле — горловина топливного бака.

В наружных хромированных петлях, признаемся, есть своя красота.
В наружных хромированных петлях, признаемся, есть своя красота.

Дизайн седана Skoda 1000 MB и более поздней модификации 1100 МВ (MB — это бесхитростное сокращение названия города Mlada Boleslav) был в первой половине 1960‑х свежим, оригинальным и соответствовал моде. Да и минималистская стилистика салона — в русле тогдашней мировой стилистики. В этом смысле Skoda, Москвич, Запорожец, да и многие европейские и даже американские ровесники оформлены в едином ключе. Кстати, планы руководства ЧССР нарастить экспорт после пуска в 1964‑м в производство седана Skoda 1000 MB оправдались. С 1961 по 1968 год экспорт вырос почти в два раза и составлял около 55 000 машин в год.

Шик социализма

Уже в эпоху социализма, после Второй мировой и национализации, завод Skoda все еще делал элегантные двухдверные, открытые модификации серийных моделей. Однако со Шкодой 1000 МВ фокус не прошел, вернее, был бы слишком сложным. Чтобы сделать кабриолет с несущим кузовом, требовались, разумеется, серьезные переделки несущей основы. Поэтому ограничились двухдверной машиной по имени Skoda 1000 МВХ (позднее и 1100 MBX) — хотя и с жесткой крышей, но зато необычной — с кузовом, который тогда принято было называть хардтоп.

От оконных рамок остались лишь треугольные форточки. Очень стильное решение!
От оконных рамок остались лишь треугольные форточки. Очень стильное решение!

Угол открытия форточки меняют поворотной ручкой.
Угол открытия форточки меняют поворотной ручкой.

Машина не имеет рамок дверей, а средняя стойка опускается вместе с задним стеклом. Да еще и все — передние и задние форточки — открываются. Так что отворив все четыре окошка, обитатели хардтопа ощущали поток свежего встречного ветерка почти как в кабриолете. Конечно, всё это непрактично, но любители таких машин всегда были, да и есть до сих пор. Один из них — я.

Салон автомобиля с низеньким тоннелем над идущей в корму тягой переключения передач довольно просторен. А уж обзорность — практически идеальная. Простенький вытянутый спидометр — дань моде шестидесятых. Как и тоненький в обхвате, изящный руль.

Простая отделка и тонкий руль вполне соответствовали автомобильной стилистике 1960‑х годов.
Простая отделка и тонкий руль вполне соответствовали автомобильной стилистике 1960‑х годов.

Вытянутый по моде тех лет спидометр сочетался с минимумом приборов. Почти как сейчас.
Вытянутый по моде тех лет спидометр сочетался с минимумом приборов. Почти как сейчас.

Стеклоочистителем управляют с помощью кругляшка слева от комбинации приборов.
Стеклоочистителем управляют с помощью кругляшка слева от комбинации приборов.

Напольная педаль газа очень удобна. Сегодня такое решение иногда выдают за нечто особенное.
Напольная педаль газа очень удобна. Сегодня такое решение иногда выдают за нечто особенное.

Массивные сиденья — широкие и мягкие. Несколько мутное по четкости и по фиксации тонюсенькой напольной «палочки» переключение передач тоже характерно для всех заднемоторных автомобилей тех лет. Skoda и в этом смысле не хуже, но и не лучше аналогов.

От Запорожца, сравнения с которым мне все-таки не избежать из-за заднемоторной компоновки, эту Шкоду заметно отличает и еще одно важное свойство. На ходу, даже при интенсивном разгоне, сзади вместо нервного, настойчивого стрекота слышится лишь мерное урчание. Ведь у чешского автомобиля двигатель жидкостного, а не воздушного охлаждения. Слева под капотом — солидный радиатор и мощный вентилятор. Такая конструкция не только снижала шум, но и улучшала охлаждение, а заодно не требовались дополнительные «прибамбасы» для отдельной — бензиновой, как у «зазика», печки.

Сзади довольно просторно, а отсутствие средней стойки упрощает вход и выход. Конечно, если опущены стекла.
Сзади довольно просторно, а отсутствие средней стойки упрощает вход и выход. Конечно, если опущены стекла.

Поскольку средних стоек крыши нет, ремень безопасности крепится к потолку.
Поскольку средних стоек крыши нет, ремень безопасности крепится к потолку.

Рядом с ручником — рычажок управления воздушной заслонкой карбюратора.
Рядом с ручником — рычажок управления воздушной заслонкой карбюратора.

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Рулевое управление тоже вполне типичное для машин этого класса и того времени: в повороте надо не лениться размашисто крутить тонкую баранку, а на прямой регулярно подруливать, выбирая заметный люфт. Впрочем,Skoda 1000 MB и более поздняя 1100 MB и в этом смысле — далеко не худший пример конца 1960‑х. А машина версии 1100 MBX выпуска 1969 года, с который мне посчастливилось пообщаться — тем более. Ведь она тщательно и профессионально отреставрирована до состояния новой.

Одна из главных добродетелей этого автомобиля — плавность хода. Полностью независимая пружинная подвеска и большие колеса с высокопрофильными шинами очень старательно и умело нивелируют дорожные неровности. Временами даже появляется ощущение, что еду в автомобиле классом выше. Остается опустить стекла, впустить в салон теплый ветерок и включить приемник, поймав песню уже довольно известного в соцстранах в конце 1960‑х чешского певца Карела Готта. А еще лучше — битловский хит именно того года, когда с конвейера сошла эта двухдверная вишневая машина, — «Yellow Submarine».

Заднее стекло — панорамное, модное в те годы. Задние боковые стекла тоже опускаются, а форточки — открываются.
Заднее стекло — панорамное, модное в те годы. Задние боковые стекла тоже опускаются, а форточки — открываются.

Курсовая устойчивость

Skoda 1100 MBX, с которой я познакомился в Чехии, — одна из последних машин этого семейства. Выпущена в 1969‑м — далеко не самом благополучном для Чехословакии году. Попытка в 1968‑м провести в стране реформы и построить «социализм с человеческим лицом» обернулась вводом в Чехословакию войск стран Варшавского договора во главе с СССР. Память об этом еще много лет не отпускала многих чехов и словак. А в марте 1969‑го даже хоккейный матч чемпионата мира, в котором чехословацкая команда со счетом 4:3 победила сборную СССР, вызвал в некоторых городах республики особенно шумное ликование. Правда, набрав одинаковое со сборной Швеции и ЧССР количество очков, по разнице забитых и пропущенных шайб первое место в 1969‑м всё равно заняла сборная СССР, а Чехословакия оказалась лишь третьей.

Запаска — в специальной нише под багажником.
Запаска — в специальной нише под багажником.

Багажник достаточно вместительный, а еще есть и небольшая ниша между спинкой заднего сиденья и двигателем.
Багажник достаточно вместительный, а еще есть и небольшая ниша между спинкой заднего сиденья и двигателем.

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Окончательный крах «пражской весны» 1968‑го был зафиксирован весной 1969‑го отставкой с поста главы государства «отца» реформ Александра Дубчека. Его сменил лояльный СССР Густав Гусак. Компартию он будет возглавлять до 1987 года, а президентом останется аж до переломного 1989‑го, когда на высшем государственном посту его сменил уже Вацлав Гавел — в конце 1960‑х известный пока лишь в очень узких кругах литературный критик и драматург.

После 1969 года развитие автомобилей Skoda тоже пошло не так мощно, как прежде. Автомобили моделей 1000 MB и 1100 MB в 1969‑м сменило тоже заднемоторное семейство Skoda 100/110, по сути — лишь глубокая модернизация предыдущих машин. И так к началу 1970‑х уже устаревшая в этом классе заднемоторная компоновка, пусть и с регулярным обновлением «начинки» и с новыми кузовами, сохранилась на чехословацких автомобилях вплоть до 1987 года…

На задних крыльях — обширные воздухозаборные решетки охлаждения мотора.
На задних крыльях — обширные воздухозаборные решетки охлаждения мотора.

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Тот самый Horch из сериала «Щит и меч»: ретротест «За рулем»

Но пока — в конце 1960‑х — вот такая двухдверная щегольская машина находилась еще на европейском уровне. Впрочем, сегодня ее любят не за это. И даже не за то, что такая модификация — малосерийная и очень редкая. Сегодняшнее очарование этого автомобиля, в первую очередь, в том, что он — из чьей-то молодости или детства, а для кого-то уже даже и из молодости родителей. И именно поэтому многие прохожие провожают машину уважительными взглядами и добрыми улыбками, а некоторые, особо сентиментальные водители, даже пропускают на сложных перекрестках.

Вне зависимости от сложности и неоднозначности национальной истории, в Чехословакии эта Skoda сегодня примерно то же, чем для многих из нас нынче стали старенькие Москвичи и Запорожцы. А для кого-то — и более поздние Жигули.

Сбылось и не сбылось

Революционное для завода Skoda — первое серийное заднемоторное и с несущим кузовом семейство 1000/1100 МВ — не получило большого развития, и несколько потенциальных модификаций остались на стадии опытных образцов.
Революционное для завода Skoda — первое серийное заднемоторное и с несущим кузовом семейство 1000/1100 МВ — не получило большого развития, и несколько потенциальных модификаций остались на стадии опытных образцов.

Один из ранних ­прототипов будущей задне­моторной модели Skoda 1000 MB. Универсал на базе заднемоторной машины, да еще и с высоким двигателем (у Фолькс­вагена мотор был низким, оппозитным) не получился, поскольку по-настоящему грузопассажирским автомобиль быть не мог по определению.
Один из ранних ­прототипов будущей задне­моторной модели Skoda 1000 MB. Универсал на базе заднемоторной машины, да еще и с высоким двигателем (у Фолькс­вагена мотор был низким, оппозитным) не получился, поскольку по-настоящему грузопассажирским автомобиль быть не мог по определению.

Традиционный для фирмы кабриолет тоже остался опытным образцом. Усиливать открытый несущий кузов — дело хлопотное, а спрос на такие автомобили был невелик. Сделали лишь два-три прототипа, причем один — с правым рулем.
Традиционный для фирмы кабриолет тоже остался опытным образцом. Усиливать открытый несущий кузов — дело хлопотное, а спрос на такие автомобили был невелик. Сделали лишь два-три прототипа, причем один — с правым рулем.

Хардтоп по-чешски

Двухдверная Skoda 1000 MBX
Двухдверная Skoda 1000 MBX

Двухдверная Skoda 1000 MBX — модификация седана 1000 MB, стартовала в 1966 году. На машине стоял двигатель объемом 1,0 л и мощностью 52 л.с. при 4200 об/мин, со степенью сжатия 9,0 и двумя чешскими карбюраторами Jikov. Коробка передач — четырехступенчатая.

С 1967 года параллельно делали версию 1100 MBX с двигателем объемом 1,1 л. На такой машине стоял уже один карбюратор, что заметно упрощало регулировку. Степень сжатия снизили до 8,5: мотор не требовал высокооктанового бензина, но мощность не изменилась (52 л.с. при 5200 об/мин), а момент даже вырос с 75,5 Н·м при 3000 об/мин до 81,4 Н·м при тех же оборотах.

Такие автомобили делали до 1969 года. Всего изготовили 1403 двухдверных Шкоды 1000 MBX и 1114 экземпляров версии 1100 МВХ.

Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda

Это была непрактичная, но красивая машина.

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Фото: Сергей Шерстенников

Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda

Это была непрактичная, но красивая машина.

Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140513Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140514Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140508Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140511Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140503Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140504Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140497Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140500Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140502Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140499Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140505Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140506Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140501Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140507Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140509Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140510Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140494Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140492Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140495Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140496Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140498Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140493Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda — фото 1140512Пижон времен социализма: тест редчайшей Skoda
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