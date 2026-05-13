Сколько машин сегодня покупают по параллельному импорту в России

Эксперт Целиков: Среди глобальных брендов у москвичей лидирует Toyota

Доля глобальных брендов, попадающих в Россию по альтернативным схемам, за первые четыре месяца 2026 года составила 14% – такую цифру озвучил аналитик Сергей Целиков.

А вот в столице картина совсем другая: показатель выше практически вдвое и достигает 27%. Выходит, каждый четвёртый москвич , по сути, предпочитает зарубежные модели, ввозимые в обход официальных каналов, китайским или отечественным машинам.

Кстати, на столичном рынке параллельного импорта наблюдается явный лидер. По словам эксперта Целикова, первенство уверенно удерживает Toyota. За период с января по апрель включительно москвичи купили 2316 таких автомобилей. Следом идут две немецкие марки: BMW с результатом 1998 штук и Mercedes-Benz, разошедшийся тиражом 1673 экземпляра.

Не отстают и другие производители. В пятёрку лидеров также вошли Mazda (1282 проданных авто), Audi (1172) и Volkswagen – на его счету 1076 машин. Замыкают десятку самых популярных брендов в этом сегменте Skoda, Kia, Land Rover и Lexus.

Если говорить в целом, то за отчётный период жители столицы приобрели 50,8 тысячи новых легковых автомобилей. Это, как подсчитал Целиков, составляет 13% всех продаж по стране.