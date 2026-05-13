Чем опасен запах нового автомобиля

Эксперт Николаев: Запах новой машины — это токсичные бензол и формальдегид

Знакомый многим аромат новой машины, который нередко считают приятным бонусом, на деле – совсем не повод для радости. Специалисты ADAC совместно с институтом Fraunhofer разобрали его состав и пришли к выводам, от которых становится не по себе. Внутри салона, особенно когда температура поднимается, концентрация опасных летучих веществ может увеличиться в 5 раз.

В лабораторных условиях эксперты проверили несколько популярных моделей, включая VW Golf eTSI, Dacia Spring, BYD Seal 6 DM-i Touring и Hyundai Kona Hybrid. Выяснилось, что химия из пластика и тканей выделяется очень активно. Как пишет 110km.ru со ссылкой на ADAC, китайский седан BYD Seal 6 DM-i показал наихудшие результаты – уровень ксилолов там зашкаливал даже после того, как салон принудительно проветрили.

Примечательно, что старые автомобили не всегда безопаснее. Тот же VW Golf, по данным тестов, сохранял химический фон спустя полгода после покупки. А ещё стоит помнить: если вы решите установить на машину фаркоп или другие аксессуары из дешевого пластика, токсичная нагрузка внутри может только возрасти. Единственный реальный способ защитить себя – почаще устраивать сквозняки и не включать рециркуляцию воздуха, когда авто стоит на солнцепеке.

Автоэксперт Артем Николаев в разговоре с Pravda. Ru подчеркнул: «Концентрация летучих веществ в новом салоне достигает пика именно в первые месяцы эксплуатации, особенно в летний период, когда раскаленный пластик начинает активно "фонить". Если резкий запах не выветривается в течение месяца, потребитель имеет полное право предъявить претензию дилеру, так как это является признаком использования некачественных материалов, не соответствующих санитарным нормам».

Химический коктейль, который мы вдыхаем, состоит, в основном, из бензола, толуола и формальдегида. Регулярное вдыхание этих соединений грозит головными болями, аллергией, а в перспективе – серьезными проблемами с дыхательной системой и даже онкологией. Врачи советуют перед каждой поездкой открывать все двери или окна минуты на три, а в пути пользоваться климат-контролем, который забирает воздух снаружи.

Интенсивный процесс выделения вредных веществ обычно длится от трёх месяцев до полугода. Но, как показали замеры ADAC, у некоторых машин уровень летучих соединений остаётся высоким даже спустя 200 дней, особенно если салон регулярно подвергается воздействию ультрафиолета. Впрочем, если вы готовы побороться за своё здоровье, у вас есть шанс: независимая экспертиза может подтвердить превышение ПДК. В таком случае запах признают неустранимым дефектом, и у владельца появится законное право вернуть автомобиль дилеру.

