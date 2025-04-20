Жигули с секретами — самые редкие автомобили ВАЗ

Эксперт Канунников рассказал о спецмашинах из Тольятти для силовых структур

Автомобиль не должен отличаться от обычного

В милиции ВАЗ-2101 работали уже с начала 1970-х годов. Их знали все, поскольку такие автомобили отличали специальная желто-синяя окраска, сигнальные фонари и громкоговорители на крыше. В основном в милиции использовали «копейки». Но некоторые из них – ВАЗ-21016 оснащали двигателями ВАЗ-21011 рабочим объемом 1,3 л мощностью 69 л.с.

Уже в постсоветские времена тольяттинская фирма Lada Engineering создала «шестерку» для милиции, у которой тогда было еще мало иномарок. На автомобиль поставили мотор 1,8 литра с относительно небольшой для сохранения ресурса форсировкой – 110 л.с. Максимальная скорость практически не увеличилась: около 150 км/ч. Но разгон заметно улучшился – 13 секунд до 100 км/ч – на 3 секунды быстрее, чем у стандартного ВАЗ-2106.

Тюнинговая «шестерка» для милиции с 110-сильным двигателем рабочим объемом 1,8 л.

История ВАЗ-21015 гораздо интереснее. Условие, выдвинутое заводу основными заказчиками – МВД и КГБ, сводилось к тому, что внешне автомобиль не должен отличаться от стандартной массовой «копейки».

На заводе проект спецавтомобиля обозначили «Тема Карат». На такие «копейки» устанавливали двигатели ВАЗ-2106 рабочим объемом 1,6 л мощностью 78 л.с. На первые два ВАЗ-21016 в 1975 году поставили еще предсерийные моторы.

Машины оборудовали вторым бензобаком, заправочную горловину которого спрятали в багажнике. В салоне стоял тумблер переключения баков. Сзади монтировали более жесткие пружины подвески от ВАЗ-2102.

В салоне стояли и переключатели, которыми левые и правые фары и подфарники можно было включать в разных комбинациях. Так подавали знаки тем, кто их понимал. На часть ВАЗ-21015 ставили второй аккумулятор.

На часть ВАЗ-2101 для милиции ставили более мощные моторы.

Секретные «копейки» делали партиями в десятки машин. В 1977 году собрали 50 автомобилей. В 1978 году – 75. С 1978 года выпускали модернизированные автомобили, отличающиеся, в частности, последовательным подсоединением топливных баков. В товарную статистику ВАЗ-21015 не входили, официально числились обычными «копейками».

Есть сведения, что ВАЗ-21015 отправляли даже в соцстраны. Естественно в распоряжение соответствующих организаций.

Жигули в иностранных спецслужбах

Жигули служили в полициях многих социалистических стран. Причем не только в тех, где не производили собственные пригодные для этого автомобили, скажем в Венгрии и на Кубе. Тольяттинские машины работали, например, и в Чехословакии. А особенно много их было в ГДР. Хотя там полиция использовала и собственные аналоги – Wartburg.

Патрульная «семерка» на Кубе.

В полиции Восточной Германии работали Жигули самых разных моделей. Технически они не отличались от серийных, но носили стандартную в ГДР бело-зеленую окраску и были оснащены спецсигналами.

ВАЗ-2106 восточногерманской службы безопасности Штази.

В ГДР служили и иные, куда менее известные специальные Жигули. Немецкие знатоки утверждают, что 99% темно-синих Лад классической компоновки, встречающихся в ГДР, были приписаны к службе безопасности Штази. В основном, это были ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106, но встречались и универсалы – «четверки».

ВАЗ-2102 венгерской полиции.

Большинство таких машин внешне ничем не отличались от стандартных. Но те, что ездили в качестве автомобилей сопровождения правительственных кортежей, оборудовали дополнительными фарами, в том числе иногда и боковой фарой-искателем и спецсигналами на крыше.

Такие машины и сегодня изредка «всплывают» на вторичном рынке Германии.

Роторные Жигули

Именно советские спецслужбы обеспечили ВАЗ заказами на автомобили с роторно-поршневыми двигателями. Не будь этих заказов, скорее всего, подобные машины никогда не стали бы мелкосерйными.

В 1976 году начались работы над ВАЗ-21018, который представлял из себя ВАЗ-21011 с односекционным роторным мотором ВАЗ-311 приведенным объемом 1,3 л мощностью 70 л.с.

Односекционный роторный двигатель под капотом Жигулей.

Первые товарные автомобили в количестве 51 штуки собрали в 1978 году. Главными потребителями таких «копеек» стали МВД, в том числе ГАИ, и КГБ. Внешне автомобили ничем не отличались от стандартных.

В 1980 году сделали первую партию ВАЗ-21019 с кузовом ВАЗ-21011 и двигателем ВАЗ-411. Двухсекционный мотор приведенным объемом 2,6 л развивал уже 120 л.с.

ВАЗ-21018 с роторным двигателем на испытаниях.

О роторных машинах тогда мало кто знал. Пресса о них не писала. В розничную торговую сеть такие автомобили не поступали. Правда, по распоряжению Совета министров их можно было продавать сотрудникам завода. Но частных машин было всего около пятидесяти.

Развитием этого проекта стали ВАЗ-21059 и ВАЗ-21079. Первую промышленную партию «пятерок» со 120-сильными моторами собрали в июле 1986 года. Позднее появились и аналогичные «семерки». Но на ВАЗ-21079 стоял уже модернизированный двухсекционный мотор объемом 2,6 л и мощностью 140 л.с. при 6000 об/мин. Максимальный момент – 186 Нм двигатель выдавал на 4000-4500 об/мин. Вместе с двигателями устанавливались пятиступенчатые коробки передач.

Роторный ВАЗ-21079 на ноябрьской демонстрации в Тольятти.

Семерки оснащали двумя бензобаками и дублированной цифровой системой зажигания. На консоли под панелью приборов стояли тумблеры переключения подачи топлива и включения резервного зажигания. С ним ездить можно было со скоростью не более 80 км/ч и не дольше 30 часов.

Схема системы питания ВАЗ-21079 с двумя топливными баками.

Автомобиль снаряженной массой 1100 кг достигал скорости 180 км/ч и разгонялся до 100 км/ч за 9 секунд. Если не брать в расчет легковые автомобили ЗИЛ, которые делали в мизерных количествах, ВАЗ-21079 стал самым быстрым серийным советским автомобилем тех лет. По динамике «семерка» оказалась вполне сравнима с большинством ровесников-иномарок. Создатели роторных Жигулей вспоминали много положительных, а иногда и восторженных отзывов о секретных тольяттинских машинах от тех, кто на них ездил.

На смену роторным Жигулям пришли аналогичные Самары. Но секретными они уже не были: купить их могли все желающие. Что касается интереса спецслужб к отечественным автомобилям, то он постепенно сошел на нет.

Ну и кто у кого скопировал? ГАЗ‑13 Чайка, американский Buick Electra и французский Facel Vega – опубликованы неизвестные детали появления советского ГАЗ‐13 Чайка.