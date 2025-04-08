Ну и кто у кого скопировал? ГАЗ‑13 Чайка, американский Buick Electra и французский Facel Vega

Громкую советскую новинку 1959 года – представительскую Чайку ГАЗ‑13 – сделали, конечно, в традициях американской инженерной и стилистической школы, хотя и не копируя ни одну модель впрямую. Одновременно во Франции стартовал автомобиль аналогичного класса, с которым интересно сравнить знаменитую горьковскую модель.
ГАЗ‑13 Чайка
- Длина – 5600 мм
- Колесная база – 3250 мм
Семиместный седан (лимузинов с перегородкой сделали очень мало) с тремя рядами сидений был короче некоторых американских пятиместных аналогов. Дизайн близок по стилистике к автомобилям Packard середины 1950‑х годов и уже к моменту своего появления выглядел не самым свежим. Для столь солидных габаритов Чайка была относительно легкой – 2100 кг. ГАЗ‑13 имел прогрессивную на то время Х‑образную раму. Подобные конструкции с середины 1950‑х годов применяли на автомобилях Cadillac.
Задняя подвеска Чайки – традиционная, на продольных рессорах. Такая же была и на французском седане Facel Vega. Двигатель ГАЗ‑13 – это V8 5.5 (100×88 мм), степень сжатия 8,5. Максимальная мощность 195 л. с. при 4200 об/мин. По конструкции и компоновке мотор близок к агрегатам Chrysler середины 1950‑х годов. Но советский мотор современнее – полностью алюминиевый. На Чайке стояла автоматическая трехступенчатая коробка передач, аналогичная по конструкции агрегатам, устанавливаемым на Buick и Facel Vega. Но на французский автомобиль в качестве опции предлагали и четырехступенчатую механическую коробку. Передняя подвеска ГАЗ‑13 – независимая, пружинная, на поперечных рычагах. Аналогичные конструкции применяли и на американской, и на французской машинах. Тормозная система – конструктивно такая же, как на Buick и Facel Vega: барабанные механизмы с вакуумным усилителем.
Buick Electra 1959 года
- Длина – 5725 мм
- Колесная база – 3208 мм
Один из американских аналогов ГАЗ‑13 был чуть крупнее Чайки. Стилистически автомобиль воплощал последние тенденции американской моды. Базовый двигатель седана Buick Electra – V8 6.6 (106,4×92,5 мм). Степень сжатия 10,0. Максимальная мощность 330 л. с. при 4400 об/мин (мощность указывали по стандарту SAE – без навесного оборудования). Один из самых больших американских моторов тех лет. Мощная рама автомобиля Buick Electra имела Х‑образный усилитель посредине. Масса шестиместного седана – практически такая же, как у ГАЗ‑13 – 2105 кг. Совсем скоро Бьюики получили Х‑образные рамы, как у Кадиллака и Чайки. Отличительная черта Бьюка – зависимая пружинная задняя подвеска.
Facel Vega Excellence
- Длина – 5230 мм
- Колесная база – 3170 мм
Оригинальный французский автомобиль сочетал американские и европейские стилистические черты и оказался самым компактным среди аналогов. Двигатель автомобиля Facel Vega несет эмблему Chrysler. На версии Excellence стоит мотор V8 6.4 (104,8×85,7 мм). Степень сжатия 9,25 по стандарту SAE 365 л. с. при 5200 об/мин. На второй версии – мотор V8 5.9. Степень сжатия 10,4 максимальная мощность 335 л. с. при 4600 об/мин (SAE). Оригинальная рама автомобилей Facel Vega – лестничного типа, мощная спереди и с усилителем посредине. Масса автомобиля – всего 1920 кг.
В пределах нормы
Помимо явно устаревшего уже к концу 1950‑х годов дизайна, Чайка вполне соответствовала ровесникам, сделанным в традициях инженерной школы США. Принципиальное отличие, не имеющее отношения к инженерии: американские аналоги с разными кузовами делали массово, а седаны и кабриолеты ГАЗ‑13 в торговую сеть не поступали, были мелкосерийными: до 1981 года собрали 3179 автомобилей. Правда, необычных и дорогих для европейских покупателей седанов Facel Vega Excellence трех версий до 1964 года сделали и вовсе всего 153 штуки.
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