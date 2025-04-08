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Ну и кто у кого скопировал? ГАЗ‑13 Чайка, американский Buick Electra и французский Facel Vega
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Ну и кто у кого скопировал? ГАЗ‑13 Чайка, американский Buick Electra и французский Facel Vega

Опубликованы неизвестные детали появления советского ГАЗ‐13 Чайка

Громкую советскую новинку 1959 года – представительскую Чайку ГАЗ‑13 – сделали, конечно, в традициях американской инженерной и стилистической школы, хотя и не копируя ни одну модель впрямую. Одновременно во Франции стартовал автомобиль аналогичного класса, с которым интересно сравнить знаменитую горьковскую модель.

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ГАЗ‑13 Чайка

  • Длина – 5600 мм
  • Колесная база – 3250 мм
Семиместный седан (лимузинов с перегородкой сделали очень мало) с тремя рядами сидений был короче некоторых американских пятиместных аналогов. Дизайн близок по стилистике к автомобилям Packard середины 1950‑х годов и уже к моменту своего появления выглядел не самым свежим.
Семиместный седан (лимузинов с перегородкой сделали очень мало) с тремя рядами сидений был короче некоторых американских пятиместных аналогов. Дизайн близок по стилистике к автомобилям Packard середины 1950‑х годов и уже к моменту своего появления выглядел не самым свежим.
Для столь солидных габаритов Чайка была относительно легкой – 2100 кг.
ГАЗ‑13 имел прогрессивную на то время Х‑образную раму. Подобные конструкции с середины 1950‑х годов применяли на автомобилях Cadillac. Задняя подвеска Чайки – традиционная, на продольных рессорах. Такая же была и на французском седане Facel Vega.
Двигатель ГАЗ‑13 – это V8 5.5 (100×88 мм), степень сжатия 8,5. Максимальная мощность 195 л. с. при 4200 об/мин. По конструкции и компоновке мотор близок к агрегатам Chrysler середины 1950‑х годов. Но советский мотор современнее – полностью алюминиевый.
На Чайке стояла автоматическая трехступенчатая коробка передач, аналогичная по конструкции агрегатам, устанавливаемым на Buick и Facel Vega. Но на французский автомобиль в качестве опции предлагали и четырехступенчатую механическую коробку.
Передняя подвеска ГАЗ‑13 – независимая, пружинная, на поперечных рычагах. Аналогичные конструкции применяли и на американской, и на французской машинах.
Тормозная система – конструктивно такая же, как на Buick и Facel Vega: барабанные механизмы с вакуумным усилителем.

Buick Electra 1959 года

  • Длина – 5725 мм
  • Колесная база – 3208 мм
Один из американских аналогов ГАЗ‑13 был чуть крупнее Чайки. Стилистически автомобиль воплощал последние тенденции американской моды.
Один из американских аналогов ГАЗ‑13 был чуть крупнее Чайки. Стилистически автомобиль воплощал последние тенденции американской моды.
Базовый двигатель седана Buick Electra – V8 6.6 (106,4×92,5 мм). Степень сжатия 10,0. Максимальная мощность 330 л. с. при 4400 об/мин (мощность указывали по стандарту SAE – без навесного оборудования). Один из самых больших американских моторов тех лет.
Мощная рама автомобиля Buick Electra имела Х‑образный усилитель посредине. Масса шестиместного седана – практически такая же, как у ГАЗ‑13 – 2105 кг. Совсем скоро Бьюики получили Х‑образные рамы, как у Кадиллака и Чайки. Отличительная черта Бьюка – зависимая пружинная задняя подвеска.

Facel Vega Excellence

  • Длина – 5230 мм
  • Колесная база – 3170 мм
Оригинальный французский автомобиль сочетал американские и европейские стилистические черты и оказался самым компактным среди аналогов.
Оригинальный французский автомобиль сочетал американские и европейские стилистические черты и оказался самым компактным среди аналогов.
Двигатель автомобиля Facel Vega несет эмблему Chrysler. На версии Excellence стоит мотор V8 6.4 (104,8×85,7 мм). Степень сжатия 9,25 по стандарту SAE 365 л. с. при 5200 об/мин. На второй версии – мотор V8 5.9. Степень сжатия 10,4 максимальная мощность 335 л. с. при 4600 об/мин (SAE).
Оригинальная рама автомобилей Facel Vega – лестничного типа, мощная спереди и с усилителем посредине. Масса автомобиля – всего 1920 кг.

В пределах нормы

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Помимо явно устаревшего уже к концу 1950‑х годов дизайна, Чайка вполне соответствовала ровесникам, сделанным в традициях инженерной школы США. Принципиальное отличие, не имеющее отношения к инженерии: американские аналоги с разными кузовами делали массово, а седаны и кабриолеты ГАЗ‑13 в торговую сеть не поступали, были мелкосерийными: до 1981 года собрали 3179 ­автомобилей. Правда, необычных и дорогих для европейских покупателей седанов Facel Vega Excellence трех версий до 1964 года сделали и вовсе всего 153 штуки.

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Канунников Сергей
Фото:Архив "За рулем"
Количество просмотров 16
08.04.2025 
Фото:Архив "За рулем"
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