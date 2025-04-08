Ну и кто у кого скопировал? ГАЗ‑13 Чайка, американский Buick Electra и французский Facel Vega

Опубликованы неизвестные детали появления советского ГАЗ‐13 Чайка

Громкую советскую новинку 1959 года – представительскую Чайку ГАЗ‑13 – сделали, конечно, в традициях американской инженерной и стилистической школы, хотя и не копируя ни одну модель впрямую. Одновременно во Франции стартовал автомобиль аналогичного класса, с которым интересно сравнить знаменитую горьковскую модель.

ГАЗ‑13 Чайка

Длина – 5600 мм

– 5600 мм Колесная база – 3250 мм

Семиместный седан (лимузинов с перегородкой сделали очень мало) с тремя рядами сидений был короче некоторых американских пятиместных аналогов. Дизайн близок по стилистике к автомобилям Packard середины 1950‑х годов и уже к моменту своего появления выглядел не самым свежим.

Для столь солидных габаритов Чайка была относительно легкой – 2100 кг. ГАЗ‑13 имел прогрессивную на то время Х‑образную раму. Подобные конструкции с середины 1950‑х годов применяли на автомобилях Cadillac. Задняя подвеска Чайки – традиционная, на продольных рессорах. Такая же была и на французском седане Facel Vega.

Двигатель ГАЗ‑13 – это V8 5.5 (100×88 мм), степень сжатия 8,5. Максимальная мощность 195 л. с. при 4200 об/мин. По конструкции и компоновке мотор близок к агрегатам Chrysler середины 1950‑х годов. Но советский мотор современнее – полностью алюминиевый. На Чайке стояла автоматическая трехступенчатая коробка передач, аналогичная по конструкции агрегатам, устанавливаемым на Buick и Facel Vega. Но на французский автомобиль в качестве опции предлагали и четырехступенчатую механическую коробку.

Передняя подвеска ГАЗ‑13 – независимая, пружинная, на поперечных рычагах. Аналогичные конструкции применяли и на американской, и на французской машинах. Тормозная система – конструктивно такая же, как на Buick и Facel Vega: барабанные механизмы с вакуумным усилителем.

Buick Electra 1959 года

Длина – 5725 мм

– 5725 мм Колесная база – 3208 мм

Один из американских аналогов ГАЗ‑13 был чуть крупнее Чайки. Стилистически автомобиль воплощал последние тенденции американской моды.

Базовый двигатель седана Buick Electra – V8 6.6 (106,4×92,5 мм). Степень сжатия 10,0. Максимальная мощность 330 л. с. при 4400 об/мин (мощность указывали по стандарту SAE – без навесного оборудования). Один из самых больших американских моторов тех лет. Мощная рама автомобиля Buick Electra имела Х‑образный усилитель посредине. Масса шестиместного седана – практически такая же, как у ГАЗ‑13 – 2105 кг. Совсем скоро Бьюики получили Х‑образные рамы, как у Кадиллака и Чайки. Отличительная черта Бьюка – зависимая пружинная задняя подвеска.

Facel Vega Excellence

Длина – 5230 мм

– 5230 мм Колесная база – 3170 мм

Оригинальный французский автомобиль сочетал американские и европейские стилистические черты и оказался самым компактным среди аналогов.

Двигатель автомобиля Facel Vega несет эмблему Chrysler. На версии Excellence стоит мотор V8 6.4 (104,8×85,7 мм). Степень сжатия 9,25 по стандарту SAE 365 л. с. при 5200 об/мин. На второй версии – мотор V8 5.9. Степень сжатия 10,4 максимальная мощность 335 л. с. при 4600 об/мин (SAE). Оригинальная рама автомобилей Facel Vega – лестничного типа, мощная спереди и с усилителем посредине. Масса автомобиля – всего 1920 кг.

В пределах нормы

Помимо явно устаревшего уже к концу 1950‑х годов дизайна, Чайка вполне соответствовала ровесникам, сделанным в традициях инженерной школы США. Принципиальное отличие, не имеющее отношения к инженерии: американские аналоги с разными кузовами делали массово, а седаны и кабриолеты ГАЗ‑13 в торговую сеть не поступали, были мелкосерийными: до 1981 года собрали 3179 ­автомобилей. Правда, необычных и дорогих для европейских покупателей седанов Facel Vega Excellence трех версий до 1964 года сделали и вовсе всего 153 штуки.