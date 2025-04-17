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Автомобили ГАИ: на чем вынуждены ездить инспекторы разных стран

Речь не о топовых штучных машинах, а о тех автомобилях, которые служат на износ

Да, друзья! В этой подборке вы не увидите Audi R8, которая ловит нарушителей на КАД Санкт-Петербурга. Здесь не будет красивых фотографий Bugatti Veyron дубайской полиции. И мы не покажем вам Ferrari 458 Italia, помогающую итальянским копам. Сейчас мы рассказываем про настоящих «работяг».

Разумеется, мы не претендуем на тотальный охват и могли упустить что-то из виду. Поэтому, если вы живете в одной из упомянутых стран и можете что-то добавить, обязательно сделайте это в комментариях.

Россия. На сегодняшний день самые популярные «коп-кары» в России – Фокусы, Логаны, Октавии, Гранты и Приоры. Не стоит также забывать про UAZ Hunter. Также стали появляться кроссоверы Haval.
Украина. В рамках Киотского протокола Япония передала украинской полиции около полутора тысяч хэтчбеков Toyota Prius и 635 кроссоверов Mitsubishi Outlander PHEV.
Белоруссия. Основу полицейского парка составляют Opel Astra, Opel Vectra и… Chrysler 300C. Увидев этого красавца, можно подумать, что очутился в Соединенных Штатах. На этом фоне не удивляют ни Chevrolet Niva, ни «трешки» BMW.
Грузия. На службе в местной полиции трудятся седаны Ford Taurus Interceptor. Впрочем, не менее экзотически в руках служителей закона выглядят кроссоверы Mini Countryman. А вот Skoda Octavia и Hyundai H1 вряд ли кого-то удивляют.
Армения. Большую часть автопарка полиции составляют седаны Toyota Corolla прошлого и нынешнего поколений. Однако на службе также состоят китайские внедорожники Great Wall Safe, иранские седаны Iran Khordo Samand и даже наши УАЗы.
Казахстан. В полиции Казахстана есть Peugeot 301 и Skoda Rapid. Стоит выделить Volkswagen Santana (Passat B2) и Polo Classic c китайского рынка. Соседство двух стран дает о себе знать. Любопытным выглядит и факт использования седанов ZAZ Chance.
Монголия. Здесь бал правят «корейцы» – Hyundai и Kia разных годов выпуска. Забавно, что монгольская версия Rio образца 2013 года куда ближе к европейской спецификации этого автомобиля, чем к тому седану, что продавался у нас.
Исландия. В распоряжении местной полиции есть весьма разнообразная техника: Skoda Superb, Volvo V70 и XC90, Hyundai Santa Fe, Subaru Legacy. Среди серьезных внедорожников встречаются Isuzu Trooper и Nissan Patrol.
Монте-Карло. Монегаскские копы управляют минивэнами Ford C-Max и Renault Scenic. А те, кому не повезло обзавестись четырьмя колесами, используют мотоциклы BMW или передвигаются на своих двоих.
Португалия. В Португалии можно встретить полицейских на древнем Land Rover Defender, электрическом Nissan Leaf и даже индийском электрокаре Reva G-Wiz, максимальная скорость которого ограничивается 70 км/ч. Есть и Skoda Octavia.
Индия. А вот полицейский ситикар Tata Nano можно встретить, пожалуй, только на его родине. В стране не брезгуют и техникой из других стран. На службе индийской полиции немало седанов Hyundai Accent, например.
Израиль. Автопарк полиции Израиля ничем не примечателен: Hyundai Accent, Kia Sorento и Skoda Octavia... А вот автозак на базе пикапа Isuzu D-Max – запросто. Кроме того, в распоряжении израильских копов немало Тойот: Corolla, Avensis, Land Cruiser Prado.
Италия. Итальянские правоохранители также любят автомобили собственного производства, что в целом неудивительно. Служебная Alfa Romeo 159 – это прекрасно! Хотя кому-то все же приходится ездить на Лянчах и Фиатах.
Молдавия. Если под занавес сегодняшней подборки вы еще способны удивляться – полюбуйтесь на Нивы и «ПАЗики» молдавской полиции. Dacia Logan и Skoda Rapid оставляем здесь «для гарнира».

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Кулешов Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 68
17.04.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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