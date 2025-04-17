Автомобили ГАИ: на чем вынуждены ездить инспекторы разных стран

Речь не о топовых штучных машинах, а о тех автомобилях, которые служат на износ

Да, друзья! В этой подборке вы не увидите Audi R8, которая ловит нарушителей на КАД Санкт-Петербурга. Здесь не будет красивых фотографий Bugatti Veyron дубайской полиции. И мы не покажем вам Ferrari 458 Italia, помогающую итальянским копам. Сейчас мы рассказываем про настоящих «работяг».

Разумеется, мы не претендуем на тотальный охват и могли упустить что-то из виду. Поэтому, если вы живете в одной из упомянутых стран и можете что-то добавить, обязательно сделайте это в комментариях.

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