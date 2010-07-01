Эскиз 18-цилиндрового двигателя сделал в 1997 году глава концерна Volkswagen Фердинанд Пиех во время путешествия по Японии.

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История таких автомобилей, как Bugatti Veyron, начинается не с дизайна кузова или интерьера, а с двигателя. Фердинанд Пиех предполагал, что это будет 6,25-литровый атмосферный двигатель, состоящий из трех блоков цилиндров VR6. При мощности 555 л.с. он имел бы «исключительную плавность хода», что сделало бы его идеальным для роскошных седанов и купе.

Пиех понимал, что ему нужен новый бренд под новый двигатель. Он предполагал, что 18-цилиндровый двигатель можно будет использовать в моделях Bentley или Rolls-Royce, но в 1998 году Rolls-Royce перешел концерну BMW.

Примерно в то же время сын Пиеха выпросил у него модель Bugatti Type 57 SC Atlantic. Это заставило Фердинанда задуматься: не купить ли права на бренд Bugatti, который как раз испытывал большие проблемы? И сделал это.

Получив права на легендарный бренд, Пиех изменил его концепцию. Это привело к появлению EB 118, который разработали всего за несколько месяцев. Купе было представлено на автосалоне в Париже в 1998 году — в нем был установлен 18-цилиндровый двигатель. Кроме того, автомобиль получил алюминиевую пространственную раму и полный привод.

В 1999 году вышла модель EB 218 — четырехдверный седан с алюминиевым кузовом и магниевыми колесами. Он также имел 18-цилиндровый двигатель.

Спустя всего несколько месяцев появился спортивный автомобиль EB 18/3 Chiron и EB 18/4 Veyron, который представили на Токийском автосалоне 1999 года, и стал хитом.

Спортивные автомобили отодвинули идею 18-цилиндрового роскошного седана на второй план. На Женевском автосалоне 2000 года Пиех объявил, что Bugatti выпустит автомобиль мощностью 1001 л.с. Он пообещал, что это позволит автомобилю разогнаться до скорости 100 км/ч менее чем за 3 секунды, а максимальная скорость превысит 400 км/ч.

Позже Bugatti представила концепт EB 16.4 Veyron, в котором 18-цилиндровый двигатель был заменен на 16-цилиндровый, состоящий из двух двигателей V8 в W-конфигурации. Это позволило использовать турбины и увеличить объем камер сгорания до более чем 7 литров.

В 2001 году компания Bugatti объявила окончательные характеристики купе. Гиперспорткар оснащен 8-литровым двигателем W16 с турбонаддувом мощностью 1001 л.с. и 1250 Нм.

Все началось с рисунка на конверте — краткая история Bugatti Veyron Эскиз 18-цилиндрового двигателя сделал в 1997 году глава концерна Volkswagen Фердинанд Пиех во время путешествия по Японии. Все началось с рисунка на конверте — краткая история Bugatti Veyron

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Фото: Bugatti