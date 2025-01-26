Взгляд из будущего в 1970-е годы: что лучше — Жигули или Москвич?

Эксперт Канунников сравнил классику Москвича и ВАЗа по качеству и надежности

Не секрет, что у марки ВАЗ в СССР поклонников было больше. Но и у тех, кто уважал Москвич, существовали свои аргументы. И если руководствоваться не только эмоциями, то достаточно веские…

Лицом к лицу

Конечно, ВАЗ-2101 в1970 году стал сенсацией. Любой новый автомобиль в СССР вызывал огромный интерес. А тут – еще и совсем новая машина, новой марки, но класса популярного и дефицитного Москвича.

По дизайну «копейка» выглядела довольно скромно.

Интерес к Жигулям был огромный. Но у некоторых опытных автолюбителей машина поначалу вызывала опасения. Вчерашний FIAT многим казался менее прочным и надежным, чем автомобили производства АЗЛК. Поэтому, как рассказывали очевидцы, в начале 1970-х годов на некоторых предприятиях «копейку» купить было даже проще, чем Москвич-412.

ВАЗ-2101 стал советской сенсацией начала 1970-х годов.

По характеристикам 412-й не сильно выигрывал у ВАЗ-2101. При мощности уфимского двигателя 75 л.с. против 62 л.с. (позднее стали указывать 64 л.с.) вазовского, паспортная максимальная скорость была одинаковой – 142 км/ч, а разгон до 100 км/ч у Москвича лучше всего на 1 секунду. Конечно, в быту почувствовать это было невозможно.

Условными конкурентами Жигулей были Москвичи-408 и особенно – 412.

По тормозам Жигули, пусть и без усилителя, но с дисками спереди, категорически обыгрывали Москвич с барабанами тормозами «по кругу». Это сразу почувствовали все опытные автолюбители, впервые севшие за руль «копейки». Внешне Москвич-412 в начале 1970-х годов выглядел все-таки поинтересней. Но дизайн – дело вкуса и, в общем-то, последнее, что волновало небалованных советских автолюбителей.

Москвич-412, помимо АЗЛК, делал и Ижевский автозавод.

«Поколение Некст»

Во второй половине 1970-х годов ситуация заметно поменялась. В производстве уже был ВАЗ-2103. Модный дизайн кузова и салона, мощный двигатель сделали машину самой престижный после недоступной Волги.

ВАЗ-2103 выглядел очень богато.

В салоне «трешки» впервые в СССР появился тахометр, набор модных круглых приборов включал и часы. Двигатель объемом 1,5 л развивал 77 л.с. Машина была резвее Москвича с мотором 412. Максималка ВАЗ-2103 составляла 152 км/ч, а разгон до 100 км/ч – 17 секунд: на 2 секунды быстрее, чем у Москвича. Кроме того, ВАЗ-2103 получил вакуумный усилитель тормозов, который был и эффективней, и надежней гидровакуумного, стоявшего на 412-м.

ВАЗ-2103 в своем классе стал самой престижной машиной первой половины 1970-х годов.

ВАЗ-2106, появившийся в 1976 году, стал еще быстрее: развивал 154 км/ч и достигал 100 км/ч за 16 секунд. К тому же «шестерка» была отделана еще богаче «трешки». В частности, модель получила комбинированные обивки сидений, передние кресла оснащались подголовниками.

Но и Москвич изменился. На модели 2140 обновили кузов, улучшили вентиляцию, сделали новый салон, тоже поставила подголовники на передних сиденьях, установили модные руль и панелью приборов. Также появился нормальный замок багажника вместо часто заедающего троса, протянутого через весь салон.

Москвич-2140 стал прямым конкурентом «трешки».

Двигатель Москвича остался прежним, но применение жигулевского термостата и карбюратора ДААЗ улучшило тепловой режим мотора, холодный пуск и отзыв автомобиля на действия педалью газа. Заметно улучшили и тормоза. Москвич получил надежный и эффективный вакуумный усилитель и дисковые механизмы спереди.

Москвич-2140 был современней 412-го по салону, тормозам, системе охлаждения и питания.

Салон Жигулей был попросторней по ширине, но посадка за рулем Москвича оставалась все-таки удобнее. Хотя это, конечно, дело привычки.

По объему багажников конкуренты были близки, но в Жигулях запасное колесо стояло в удобной нише. А в топовых моделях багажный отсек был еще и отделан пластиком.

Но самые жаркие споры вызывали, конечно, ездовые качества машин, а главное – надежность и долговечность их агрегатов и узлов.

Предел прочности

Конечно, технологии изготовления комплектующих Жигулей и самих автомобилей были современней. Что положительно сказалось на качестве машин. Жигули в этом смысле стали советским эталоном. Но со временем ситуация изменилась.

Жигули с их устойчивым пуском в мороз и отменной печкой побудили многих автолюбителей ездить на личной машине круглый год. И уже через две-три зимы они сталкивались с активной коррозией, разъедающей кузов в самых разных местах. Москвич, в общем-то, гнил не меньше. Но коррозия передка Жигулей, у которых, амортизаторы упирались в кузов, влекла нарушение геометрии передних колес. Именно поэтому со временем под капотом Жигулей стали ставить поперечные распорки. Москвич в этом смысле был попрочнее.

Машины заметно отличались и задней подвеской. Примитивная даже без стабилизатора рессорная подвеска обеспечивала Москвичу управляемость не хуже, чем задняя подвеска Жигулей на пяти штангах. Беда сильно изношенных Жигулей – коррозия крепления поперечной штанги к кузову, так называемого «домика». Ремонт требовал сварки, времени и квалификации. И вообще, в ремонте жигулевская задняя подвеска была сложнее москвичевской. Особенно, если менять не штанги в сборе, а лишь сайлентблоки.

Время показало

Жигули, конечно, были престижней. Но в начале 1980-х годов у вазовских моторов все чаще проявлялись дефекты распредвалов и преждевременный износ маслосъемных колпачков. Повышенный расход масла и дымность двигателей Жигулей стали массовыми.

Интерьер ВАЗ-2103 для середины 1970-х годов – очень модный и нарядный.

На этом фоне 412-й двигатель, в те годы еще очень высокого качества и не требующий пополнения масла между ТО, да еще и ремонтопригодный – с гильзами, выглядел почти идеальным. Капремонт двигателя ВАЗ требовал расточки цилиндров и хонингования, а потому был невозможен в гаражных условиях.

Москвичевский мотор, склонный к детонации, был капризней в регулировке зажигания и карбюратора. Но опытных механиков и автолюбителей это не смущало. Однако в конце 1980-х годов качество уфимских двигателей стало стремительно падать, а в начале 1990-х годов встречался уже откровенный брак.

Интерьер Москвича-2140 в 1970-х годах выглядел вполне современно.

Коробки передач ВАЗ были несравненно лучше омских, которые ставили на Москвичи. На машинах производства АЗЛК неудобен был дистанционный привод с тягами, из-за которых люфты в соединениях и, соответственно, на рычаге быстро росли. Да и синхронизаторы были посредственные. Опытные «москвичисты» старались переключать передачи аккуратней.

Владельцы Жигулей подобных проблем не знали. Зато массовой болезнью автомобилей ВАЗ стали крестовины карданного вала. Правда, опытные автолюбители меняли их со скоростью сборки-разборки автомата Калашникова бывалым солдатом.

К концу 1980-х годов проблем у владельцев Жигулей прибавилось. Хуже стала работать электрика, отказывали термостаты, регулярно текли краны отопителей. Но сравнивать Жигули уже стало не с чем, поскольку производство Москвича-2140 свернули, а Москвич-2141 логично сравнивали с семейством «Самара». Но это отдельная история.

Сегодня Москвичи классической компоновки, да и Жигули, многие причисляют к ретро. Поклонники, достоинства и недостатки есть у машин обеих марок. А значит спор о том, что лучше, начатый более полувека назад, не закончен…

Советский «вездеход» на фоне европейских ровесников — в чем-то он лучше Ленд Ровера!