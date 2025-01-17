Советский «вездеход» на фоне европейских ровесников — в чем-то он лучше Ленд Ровера!

Эксперт Канунников: УАЗ‑469 – один из самых сильных внедорожников 1970-х годов

В 1972 году в СССР появился долгожданный внедорожник по имени УАЗ‑469. Предшественник ГАЗ‑69 делали уже два десятилетия кряду, и новая модель давно напрашивалась.

Практически одновременно с УАЗ‑469 дебютировал Land Rover Series III – модернизированная версия знаменитого британского внедорожника и совсем новый румынский ARO 240, сменивший внедорожник ARO M461, который, кстати, тоже вел родословную от нашего ГАЗ‑69.

УАЗ‑469

УАЗ‑469 – четырехдверный автомобиль с брезентовой крышей и откидным задним бортом. Внедорожник длиной 4026 мм и с колесной базой 2380 мм имел снаряженную массу 1650 кг – больше, чем у обоих аналогов.

Верхнеклапанный двигатель УМЗ‑451М на УАЗ‑469 при рабочем объеме 2,45 л (92×92 мм) и степени сжатия 6,7 развивал 72 л. с. при 4000 об/мин. Аналогичный мотор ставили на Волгу ГАЗ‑21.

Ульяновский внедорожник выпускали в двух версиях: УАЗ‑469Б – со стандартными мостами и УАЗ‑469 – с колесными редукторами. На УАЗе стояла четырехступенчатая коробка скоростей с синхронизаторами на третьей и четвертой передачах. На британской и румынской машине стояли аналогичные агрегаты, но с синхронизаторами на всех передачах.

Как и все внедорожники тех лет, УАЗ‑469 сделали на мощной раме. Спереди и сзади – жесткие мосты на продольных рессорах. Дорожный просвет – 220 мм, у версии с колесными редукторами – 300 мм.

ARO 240

ARO 240 в базовой комплектации был двухдверным, с брезентовой крышей. По габаритам ARO очень близок к УАЗ‑469: длина – 4098 мм, колесная база – 2350 мм. Позднее румынские автомобили выпускали в самых разных вариантах, включая пятидверный универсал и пикапы в разных исполнениях c колесной базой до 4200 мм.

Базовый двигатель L25 внедорожника ARO 240 рабочим объемом 2,5 л (97×84,4 мм) и со степенью сжатия 7,2 развивал при 4200 об/мин 80 л. с. – заметно больше, чем у аналогов. Позднее на машины ставили дизели – румынский 72‑сильный и Peugeot мощностью 57 л. с.

Румынский ARO 240, как и аналоги, – рамный, с задней рессорной подвеской и дорожным просветом 220 мм. Важная особенность ARO – независимая пружинная передняя подвеска на поперечных рычагах.

Land Rover 80

Land Rover 80. Базовый двухдверный выпускали с жесткой крышей или с тентом. Машина длиной всего 3620 мм, с колесной базой 2230 мм и алюминиевыми панелями кузова имела массу 1340 кг. Существовала и версия Land Rover 109 (длина 4445 мм, колесная база 2768 мм).

На Land Rover монтировали унифицированные бензиновый и дизельные двигатели объемом 2,3 л (90,5×88,9 мм). Бензиновый агрегат со степенью сжатия 8,0 развивал 70 л. с. при 4000 об/мин. Дизель со степенью сжатия 23,0 выдавал 62 л. с. при 4000 об/мин.

Land Rover конструктивно – полный аналог советского УАЗа. У Ленд Ровера рама, мосты и рессорные подвески. Дорожный просвет – 209 мм.

На всех машинах – раздаточные коробки с понижающей передачей с передаточным отношением: у УАЗ‑469 – 1,94, у ARO 240 – 2,12, у Land Rover – 2,04. Тормоза на машинах конструктивно одинаковые – на всех колесах ­барабанные.

Труженики полей

Конструкция УАЗ‑469 типична для самых сильных и серьезных внедорожников конца 1960-х–1970-х годов.

В целом, с точки зрения инженерии автомобиль соответствовал аналогам, но имел довольно архаичную коробку передач с синхронизаторами не на всех ступенях. Хотя главными недостатками «четыреста шестьдесят девятого» были единственный бензиновый двигатель и кузов с брезентовой крышей. Но ведь основного заказчика – армию, да и колхозников такой вариант, за неимением выбора, вполне устраивал.

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