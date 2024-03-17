Простая конструкция, бешеная проходимость: вечный внедорожник до 400 т.р.
ГАЗ‑69 – рамный пикап-кабриолет со съемной матерчатой крышей. Привод задний с жестко подключаемым передком. С 1956 года выпускали в Ульяновске.
Основные модификации – трехдверная восьмиместная (с лавками вдоль бортов) и «командирская» пятиместная ГАЗ‑69А с пятью дверями. Для нужд МВД оснащался цельнометаллической крышей. В больших количествах сохранялся на консервации в армии: тысячи машин дожили до наших дней. Есть предложения с пробегом менее 1000 км.
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Цены – от 50 тысяч, за машины в коллекционном состоянии – до 4 млн рублей.
Достоинства
- Вызывает живой интерес окружающих.
- Простая конструкция, высокая ремонтопригодность.
- Клиренс 210 мм, багажник 700 л.
- Отличные внедорожные качества.
Недостатки
- Не защищен от коррозии.
- Нет обогревов, малоэффективна печка.
- Нет шумоизоляции.
- Трудно найти новые запчасти.
- Экологически грязен.
Моторы
Двигатель 2.1 (55 л. с.) идентичен Победе ГАЗ-М20. Рядная «четверка» с чугунным блоком, очень тяговитая, приемлет бензин АИ‑66.
Ресурс не установлен. Подлежит капремонту каждые 70–90 тысяч км (девять ремонтных размеров). Тепловые зазоры в приводе клапанов необходимо регулировать каждые 5–10 тысяч км. Недолговечны поршневые кольца – менять их обычно надо каждые 40–50 тысяч км. Их ресурс сокращают высокие обороты и бензин с высоким октановым числом (от 80 и выше).
Расход топлива оценивают в 14 л/100 км при равномерной езде на третьей передаче. Часть деталей подходит от двигателя ГАЗ‑52, выпускавшегося до 90‑х годов.
Отдельная тема – система питания. Штатный однокамерный карбюратор К‑22 заменяли более поздними моделями – с применением «колхозных» методов адаптации.
Коробки передач
Трехступенчатая механическая коробка передач с узлом сцепления – доработанная от Победы. Беспроблемных элементов в ней почти нет, а потому важно менять масло каждые 30 тысяч км. Годится минеральное, например, вязкостью 80W‑90.
Для раздаточной коробки часто используют синтетику 75W‑140 GL‑5. Привод выключения сцепления и некоторые соединения нуждаются в смазке каждые 1000 км.
Регламентные работы предписаны многим узлам полного привода: шприцевание карданов (их три), чистка и смазка ведущих мостов. Каждые 6 тысяч км рекомендовано подтягивать резьбовые соединения, проверять зазоры шестерен и углы поворота передних колес.
Во многих крупных городах есть мастерские, предлагающие услуги именно по трансмиссии ГАЗ‑69.
Эксплуатационные болячки
- Подвеска зависимая, долговечных элементов в ней немного, но всё зависит от режимов эксплуатации. Жесткое бездорожье, естественно, ускоряет износ всего.
- Спереди – рычажные амортизаторы (в продаже есть новые), сзади – рессоры. Амортизаторы перед и после зимы в идеале надо демонтировать и промывать, каждые 6 тысяч км доливать рабочую жидкость. Многие владельцы заменяют их современными, подбирая характеристики «на глаз». В рессорной части слабое место – резиновые втулки. Оригинальные втулки также есть в продаже, применяют и «волговские», подрезая их по размеру.
- Рулевая система (механизм типа червяк–ролик, без усилителя) долговечна, но надо каждые 1000 км шприцевать наконечники рулевых тяг. Люфты развиваются постоянно, их можно нивелировать регулировками. Типовая болезнь – ослабление крепления картера рулевого механизма к раме.
- Неисправности электрики обычно связаны с возрастным гниением проводки и контактов.
- Мелких поломок много, они бессистемны и разнообразны.
Euro NCAP: этот тест придумали спустя 24 года после снятия ГАЗ‑69 с производства.
Самое массовое предложение на вторичке: ГАЗ‑69 3‑дверный
Оптимальный выбор: ГАЗ‑69А 5‑дверный
За те же деньги: ВАЗ-2121, ARO 24, Chery Tiggo T11, Kia Sportage I
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