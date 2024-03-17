Простая конструкция, бешеная проходимость: вечный внедорожник до 400 т.р.

«За рулем» рассказал об особенностях эксплуатации ГАЗ‑69

ГАЗ‑69 – рамный пикап-кабриолет со съемной матерчатой крышей. Привод задний с жестко подключаемым передком. С 1956 года выпускали в Ульяновске.

Основные модификации – трехдверная восьмиместная (с лавками вдоль бортов) и «командирская» пятиместная ГАЗ‑69А с пятью дверями. Для нужд МВД оснащался цельнометаллической крышей. В больших количествах сохранялся на консервации в армии: тысячи машин дожили до наших дней. Есть предложения с пробегом менее 1000 км.

Цены – от 50 тысяч, за машины в коллекционном состоянии – до 4 млн рублей.

ГАЗ‑69

Достоинства

Вызывает живой интерес окружающих.

Простая конструкция, высокая ремонтопригодность.

Клиренс 210 мм, багажник 700 л.

Отличные внедорожные качества.

Система охлаждения ГАЗ-69 рассчитана на воду. Современные владельцы не готовы сливать-заливать ее зимой и применяют антифриз – противопоказаний к нему нет.

Недостатки

Не защищен от коррозии.

Нет обогревов, малоэффективна печка.

Нет шумоизоляции.

Трудно найти новые запчасти.

Экологически грязен.

Моторы

Двигатель 2.1 (55 л. с.) идентичен Победе ГАЗ-М20. Рядная «четверка» с чугунным блоком, очень тяговитая, приемлет бензин АИ‑66.

Ресурс не установлен. Подлежит капремонту каждые 70–90 тысяч км (девять ремонтных размеров). Тепловые зазоры в приводе клапанов необходимо регулировать каждые 5–10 тысяч км. Недолговечны поршневые кольца – менять их обычно надо каждые 40–50 тысяч км. Их ресурс сокращают высокие обороты и бензин с высоким октановым числом (от 80 и выше).

Расход топлива оценивают в 14 л/100 км при равномерной езде на третьей передаче. Часть деталей подходит от двигателя ГАЗ‑52, выпускавшегося до 90‑х годов.

Отдельная тема – система питания. Штатный однокамерный карбюратор К‑22 заменяли более поздними моделями – с применением «колхозных» методов адаптации.

Коробки передач

Трехступенчатая механическая коробка передач с узлом сцепления – доработанная от Победы. Беспроблемных элементов в ней почти нет, а потому важно менять масло каждые 30 тысяч км. Годится минеральное, например, вязкостью 80W‑90.

Для раздаточной коробки часто используют синтетику 75W‑140 GL‑5. Привод выключения сцепления и некоторые соединения нуждаются в смазке каждые 1000 км.

Регламентные работы предписаны многим узлам полного привода: шприцевание карданов (их три), чистка и смазка ведущих мостов. Каждые 6 тысяч км рекомендовано подтягивать резьбовые соединения, проверять зазоры шестерен и углы поворота передних колес.

Во многих крупных городах есть мастерские, предлагающие услуги именно по трансмиссии ГАЗ‑69.

Эксплуатационные болячки

Подвеска зависимая, долговечных элементов в ней немного, но всё зависит от режимов эксплуатации. Жесткое бездорожье, естественно, ускоряет износ всего.

Спереди – рычажные амортизаторы (в продаже есть новые), сзади – рессоры. Амортизаторы перед и после зимы в идеале надо демонтировать и промывать, каждые 6 тысяч км доливать рабочую жидкость. Многие владельцы заменяют их современными, подбирая характеристики «на глаз». В рессорной части слабое место – резиновые втулки. Оригинальные втулки также есть в продаже, применяют и «волговские», подрезая их по размеру.

Рулевая система (механизм типа червяк–ролик, без усилителя) долговечна, но надо каждые 1000 км шприцевать наконечники рулевых тяг. Люфты развиваются постоянно, их можно нивелировать регулировками. Типовая болезнь – ослабление крепления картера рулевого механизма к раме.

Неисправности электрики обычно связаны с возрастным гниением проводки и контактов.

Мелких поломок много, они бессистемны и разнообразны.

Euro NCAP: этот тест придумали спустя 24 года после снятия ГАЗ‑69 с производства.

Самое массовое предложение на вторичке: ГАЗ‑69 3‑дверный

Оптимальный выбор: ГАЗ‑69А 5‑дверный

За те же деньги: ВАЗ-2121, ARO 24, Chery Tiggo T11, Kia Sportage I

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