Любимый советский внедорожник: современник трех генсеков

Эксперт «За рулем» изучил историю ГАЗ‑69

Два десятилетия конвейерной жизни для отечественного автомобиля, тем более для внедорожника, не такой большой срок, и уж совсем не рекорд. Советская история знает модели, которые производили куда дольше. Да и производят до сих пор! Но ГАЗ‑69 почему-то казался особенным долгожителем, чуть ли не вечным. Создавалось впечатление, что он всегда был, есть и будет.

Наверное, дело в первую очередь в том, что машина пережила в производстве три очень разные эпохи в истории страны. ГАЗ‑69 родился еще во времена Иосифа Сталина, возмужал и стал привычным в годы хрущевской оттепели, но продолжал жить и работать также в годы правления генсека Леонида Брежнева. Времена менялись, а ГАЗ‑69 ­оставался.

ГАЗ‑69 – типичный для своего времени рамный, на неразрезных мостах внедорожник.

Он выезжал на военные парады и снимался в фильмах про колхозную жизнь и пограничников, в 1957 году возил по праздничной Москве участников знаменитого Фестиваля молодежи и студентов (по такому случаю машины окрасили в розоватый колер), работал по всей огромной стране не только в деревнях, но и в городах. В общем, этот автомобиль стал народным героем, хотя и недоступным большинству тех, кто о нем мечтал.

Урок труда

Разработку нового внедорожника в Горьком под руководством Григория Вассермана – специалиста именно по полноприводным моделям – начали в 1949 году. Незадолго до этого на конвейер поставили ГАЗ‑51, Победу и полноприводный ГАЗ‑63 – но взялись уже и за машину на смену ГАЗ‑67Б, чью конструкцию сформировали еще в начале 40‑х годов. Именно ГАЗ‑67Б, а также хорошо знакомый в СССР по американским поставкам Willys MB стали «печкой», от которой «плясали» горьковские инженеры.

Первый образец ГАЗ‑69 построили уже в 1950 году. Машина получила имя Труженик. Вообще-то больше подошло бы «Воин» – самым главным и строгим заказчиком были военные. Но трудовое название словно подчеркивало мирное направление послевоенной жизни измученной и разоренной войной страны. Впрочем, собственное имя на машине так и не прижилось. В отличие от народного прозвища «козел», а ласково – «козлик».

Предсерийный эталонный ГАЗ‑69.

Оно родилось благодаря поведению машины с очень жесткой, рассчитанной на хорошую загрузку подвеской. Если водитель на неровностях чуть перебарщивал со скоростью, «газик» прыгал даже не козлом, а скорее антилопой.

От предшественника, ГАЗ‑67Б, новый ГАЗ‑69 не заимствовал практически ничего. Разве что традиционную для горьковских внедорожников колею: 1440/1440 мм спереди и сзади.

Во всем остальном 69‑й легко обыгрывал прежнюю модель. Правда, мощность двигателя ГАЗ‑69 была 52 л. с. при 3600 об/мин против 54 л. с. при 2800 об/мин у ГАЗ‑67. Однако новый нижнеклапанный мотор объемом 2,1 л (82×100 мм) – такой же, как у Победы – был гораздо оборотистее, современнее и долговечнее.

Опытный ГАЗ‑69 Труженик на испытаниях.

К слову, двигатель Виллиса развивал 60 л. с. Но динамику в те годы не считали главной добродетелью внедорожников. Тем, кто ездил на ГАЗ‑69, максималки в 90 км/ч хватало. Да и не было у горьковчан других двигателей. «Шестерка», которую ставили на машины семейства ГАЗ‑51, была все-таки неподходящей для относительно легкого внедорожника.

Трехступенчатая коробка передач ГАЗ‑69, за исключением привода переключения, была такая же, как у Победы (3,115/1,27/1,0). Раздаточная коробка получила понижающую передачу 2,78 (у ГАЗ‑67 понижайки не было).

Колесная база ГАЗ‑69 (2300 мм) всего на 200 мм больше, чем у 67‑го. Но внедорожник военного времени был четырехместным и не имел дверей, которые некоторые предприятия, где работали машины, ставили сами. А ГАЗ‑69 сделали восьмиместным, с откидными лавками в кузове, сложив которые можно было перевозить объемный груз массой до 500 кг. Появились двери, пусть и с брезентовой верхней частью.

Впервые советский внедорожник получил вторую версию: пятиместный ГАЗ‑69А, так называемый «командирский» – с легковой планировкой салона и неким подобием багажника за откидным задним бортом.

Серийное производство ГАЗ‑69 начали в 1953 году, ГАЗ‑69А – немного позже. Машина со скромным, но выразительным «лицом», стилистически напоминающим ГАЗ‑51, быстро нашла свое место в новой послевоенной жизни.

Как сложилась судьба ГАЗ-69 и чем он был близок народам мира от Сирии до Исландии, мы еще расскажем. Заходите почаще!