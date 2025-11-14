Какими могли быть советские машины — 12 очень странных прототипов
«За рулем» вспомнил «исходники» отечественных машин — с чего все начиналось
Всегда очень любопытно проследить, как эволюционировал дизайн автомобиля от первого опытного образца к серийному товарному продукту.
Особенно это интересно по отношению к нашим автомобилям. Ведь большинство из них шли к конвейеру очень долго. Ну и к тому же они ведь наши!
Какими были Калины, Таврии, Оды, Москвичи, Чайки, Волги, пока не встали на конвейер? Порой серийная модель ну очень мало напоминала прототип... Доказательства — в галерее ниже.
Фото:из архива «За рулем»
14.11.2025
