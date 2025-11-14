#
Какими могли быть советские машины — 12 очень странных прототипов

«За рулем» вспомнил «исходники» отечественных машин — с чего все начиналось

Всегда очень любопытно проследить, как эволюционировал дизайн автомобиля от первого опытного образца к серийному товарному продукту.

Особенно это интересно по отношению к нашим автомобилям. Ведь большинство из них шли к конвейеру очень долго. Ну и к тому же они ведь наши!

Какими были Калины, Таврии, Оды, Москвичи, Чайки, Волги, пока не встали на конвейер? Порой серийная модель ну очень мало напоминала прототип... Доказательства — в галерее ниже.

Прототип Волги ГАЗ-М21, вышедший на испытания в 1955-м, внешне был уже очень похож на серийный автомобиль 1956-го. Главное отличие – решетка радиатора с пятиконечной звездой, появившаяся на серийной Волге. Звезду, как рассказывали создатели автомобиля, на смотринах в Москве предложил маршал Г.К. Жуков. Срочно соорудили новую решетку, которая, кстати, походила на фордовскую и, естественно, совсем не вызвала восторгов у экспортеров. Однако уже через пару лет вернулись к первоначальному, правда, немного измененному облику. Зато машины со звездой нынче в особом почете у коллекционеров.
Серийный Москвич-408 1964 года очень далек от первых прототипов с передком в стиле «маленькая Чайка». И слава богу! Москвич-408 для своего времени выглядел очень свежо и гармонично.
Москвич-402, серийное производство которого начали в 1956 г., тоже прошел длинный эволюционный путь. Стилистика стала более сдержанной и собранной. Правда, появилась облицовка радиатора в стиле Волги ГАЗ-21. Но через пару лет на Москвиче-407 ее сменили на более «спокойную» решеточку.
Создание ГАЗ-13 Чайки начиналось в 1956-м… с попытки соорудить рестайлинговый ГАЗ-12 ЗИМ с иной решеткой радиатора, утопленными фарами и молдингами. Идею вовремя признали бесперспективной, в итоге в 1959-м появился совсем иной автомобиль.
Серийный ЗАЗ-965 очень похож на Москвич-444, с которого и начиналось создание украинской микролитражки. Ну и, конечно, на FIAT 600, кузов которого лежал в основе советской микролитражки. На пути к конвейеру изменились лишь детали да скромнее стал декор, что «зазику» оказалось только к лицу.
В качестве замены явно устаревшему уже в начале 1950-х ЗИС-110 художник Валентин Ростков предложил ЗИС-111 Москва – более современный внешне, но базирующийся на 110-й платформе. В итоге создали совсем другой ЗИЛ-111 с совершенно новым, более модным американизированным дизайном.
Работы над преемником ЗАЗ-965 начали, едва «горбатый» стал серийным. Поначалу желание сделать автомобиль со «взрослым» дизайном вылилось в несколько американизированное «лицо» с козырьками над фарами. От этого, правда, быстро ушли. Зато серийный ЗАЗ-966 обрел решетку несуществующего радиатора. Впрочем, со временем от нее отказались в пользу декора в стиле самого раннего прототипа.
Ранний прототип Чайки ГАЗ-14 сильно смахивал на американский Lincoln. К серии дизайн немного «успокоили» и сделали куда более самобытным и гармоничным.
За основу нового переднеприводного Москвича-2141 по настоянию руководства автопрома взяли, как известно, французский хэтчбек Simca. Но от его дизайна стилисты АЗЛК довольно быстро ушли. А пришли пусть и не к шедевру, но вполне оригинальному и симпатичному автомобилю.
Наверное, больше всего разных прототипов во всю истории советского автопрома предшествовало Таврии ЗАЗ-1102. Машину делали очень долго. Один из первых опытных образцов, по сути, представлял собой уменьшенный вариант Жигулей. Чего потом только не было, пока не появилась серийная Таврия! А ведь она походила на прототип ВАЗ-3Э1101 дизайнера Гальчинского, который еще в начале 1970-х передали в Запорожье.
Первый ИЖ-2126Э, собранный в августе 1977-го. До серийного производства создали еще немало прототипов и прошло полтора десятилетия. ИЖ-2126 Орбита (она же Ода), пусть и не стала прорывом в дизайне, но в начале 1990-х выглядела пристойно.
Первые образцы ВАЗ-1118, то есть Лады Калины, уже были очень похожи на серийный автомобиль. А то, что автомобиль лишился «узкоглазости», пошло ему только на пользу.
Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 115
14.11.2025 
Фото:из архива «За рулем»
