Этот обычный с виду Lexus выдерживает взрывы гранат и пули

В Майами представили бронированный Lexus LX 700 с противогранатной защитой

По внушительности на дорогах с Lexus LX 700 могут потягаться разве что единицы японских внедорожников. Экземпляр в чёрном цвете на первый взгляд кажется обычным, однако под стандартной внешностью скрыт целый арсенал доработок. Это не машина для полицейских погонь, зато она способна надёжно уберечь пассажиров от вооружённого нападения.

Инженеры ателье Miami Armored основательно переработали Lexus LX 700. Кузов усилили так, чтобы он выдерживал попадания из 7,62-мм винтовок – тех самых, что используются в знаменитом АК-47. Причём броня распределена по всему периметру, что позволяет автомобилю пережить даже два одновременных взрыва гранат.

Понятно, что бронированный салон бесполезен, если парой выстрелов в двигатель или бак машину можно обездвижить. Поэтому, помимо усиленных панелей, Miami Armored устанавливает пуленепробиваемые стёкла по кругу, а также закрывает бронеплитами топливную систему, моторный отсек и аккумулятор.

В список базовых доработок вошла усиленная перегородка, отделяющая салон от багажника, более крепкие дверные петли и шины с технологией Runflat. Отдельно продумана система, которая перекрывает зазоры между кузовными деталями, – это исключает риск попадания пуль внутрь пассажирского отсека через стыки.

На выбор предлагается множество дополнительных опций. В их числе камера ночного видения, сирена с громкой связью, светодиодные проблесковые маячки спереди и сзади, усиленные бамперы, очиститель воздуха, броня для радиатора и даже люк на крыше для экстренной эвакуации.

Источник:  Carscoops
Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
13.05.2026 
