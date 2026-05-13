В российском офисе FAW высказались о поставках в РФ кроссоверов Bestune T77

Китайский автоконцерн FAW официально уведомил, что пока не планирует завозить в Россию новые партии популярного кроссовера Bestune T77. «Пока не планируется», – заявили в пресс-службе марки в ответ на соответствующий запрос о поставках.

Правда, это не значит, что модель исчезла из продажи полностью. Дилеры продолжают реализовывать то, что осталось на складах. Как уточнили в пресс-службе, машин там уже немного, но купить их всё ещё реально.

Сейчас на официальном сайте бренда доступны три комплектации – «Люкс», «Престиж» и «Престиж Плюс». За авто 2023 года выпуска просят от 1,90 до 1,94 млн рублей. Правда, реальный выбор крайне скудный. Из актуальных предложений там числится всего один экземпляр в топовом исполнении «Престиж Плюс», и стоит он уже 3 миллиона.

На классифайдах, между прочим, ситуация повеселее. Корреспондент Autonews.ru отыскал несколько живых машин аж 2024 года. Там цены стартуют от 2 050 000 рублей.

Источник:  Autonews.ru
Ушакова Ирина
Фото:Bestune
13.05.2026 
