Современный дизайн автомобилей? Никакого разнообразия – и вот почему

Люк Донкервольке: Глобализация уничтожила уникальность автомобильного дизайна

Известный автомобильный дизайнер Люк Донкервольке, стоящий за дизайном таких икон автостиля, как Lamborghini Murcielago и Bentley Continental GT, а ныне главный креативный директор Hyundai Group (в которую входят Hyundai, Genesis и Kia), считает, что глобализация кардинально изменила облик автомобилей.

Когда-то дизайн машин отражал культуру и философию своей страны – будь то американские пикапы, итальянские спорткары или немецкие седаны. Но сегодня, по его мнению, эти стилистические черты размыты в угоду универсальности и глобальному рынку.

Глобализация изменила не только способы производства автомобилей, но и сам подход к их проектированию. Автомобили больше не создаются с учетом одного локального потребителя – теперь их разрабатывают международные команды для глобальной аудитории. Это привело к нейтрализации дизайна – машины стали похожими друг на друга, потеряв региональные особенности и самобытность.

По словам дизайнера, раньше в каждой стране были свои уникальные методы: итальянцы создавали «автометрические» формы с изолированными поверхностями, немцы сосредотачивались на инженерной точности, а американцы применяли глину для более скульптурного подхода. Эти методы создавали визуальное разнообразие. Однако с приходом глобализации границы стерлись.

Тем не менее, Донкервольке не считает происходящее катастрофой. Глобализация позволила включить в процесс разработки новые взгляды, свежие идеи и разнообразие культур. Проблема лишь в том, что в стремлении к массовой привлекательности и соответствию международным требованиям автопроизводители стали жертвами однообразия, где любая оригинальная идея моментально копируется конкурентами.

Справка

Глобализация – процесс сближения различных государств и обществ, их взаимного влияния в различных сферах жизни.