Hyundai представила новую версию популярного кроссовера

В Нью-Йорке компания Hyundai представила второе поколение Palisade

На автосалоне в Нью-Йорке компания Hyundai презентовала второе поколение кроссовера Hyundai Palisade. Новинка дебютировала в Сеуле в декабре 2024 года. В продажу она должна выйти к концу этого года.

Также было объявлено о выпуске специальной «внедорожной» версии кроссовера под названием XRT Pro. Его отличают увеличенный клиренс, новые колесные диски и более «суровый» обвес. Также уточняется, что электронная система полного привода получила специальные настройки для езды по снегу, грязи и песку.

Под капотом авто совершенно новый 3,5-литровый атмосферник мощностью 287 л. с., 8-ступенчатая АКП. Привод полный.

Цены и точная дата продаж пока не раскрываются.

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Источник: ITHome