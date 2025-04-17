Hyundai представила новую версию популярного кроссовера
На автосалоне в Нью-Йорке компания Hyundai презентовала второе поколение кроссовера Hyundai Palisade. Новинка дебютировала в Сеуле в декабре 2024 года. В продажу она должна выйти к концу этого года.
Также было объявлено о выпуске специальной «внедорожной» версии кроссовера под названием XRT Pro. Его отличают увеличенный клиренс, новые колесные диски и более «суровый» обвес. Также уточняется, что электронная система полного привода получила специальные настройки для езды по снегу, грязи и песку.
Под капотом авто совершенно новый 3,5-литровый атмосферник мощностью 287 л. с., 8-ступенчатая АКП. Привод полный.
Цены и точная дата продаж пока не раскрываются.
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Источник: ITHome