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Hyundai представила новую версию популярного кроссовера

В Нью-Йорке компания Hyundai представила второе поколение Palisade

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На автосалоне в Нью-Йорке компания Hyundai презентовала второе поколение кроссовера Hyundai Palisade. Новинка дебютировала в Сеуле в декабре 2024 года. В продажу она должна выйти к концу этого года.

Также было объявлено о выпуске специальной «внедорожной» версии кроссовера под названием XRT Pro. Его отличают увеличенный клиренс, новые колесные диски и более «суровый» обвес. Также уточняется, что электронная система полного привода получила специальные настройки для езды по снегу, грязи и песку.

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Цены и точная дата продаж пока не раскрываются.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России хотят вернуть скидку в 50% за оперативную оплату штрафов.

Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Источник: ITHome

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Ушакова Ирина
Фото:ITHome
Количество просмотров 5
17.04.2025 
Фото:ITHome
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