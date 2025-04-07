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Популярный кроссовер Hyundai получил очень интересную и навороченную версию

На автосалоне в Сеуле представлен Hyundai Palisade Highroof с приподнятой крышей

Сеульский автосалон порадовал поклонников Hyundai неожиданной премьерой – предсерийной версией флагманского внедорожника Palisade Highroof. Это смелый эксперимент, расширяющий границы привычного представления о комфорте и функциональности полноразмерного SUV.

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Главная особенность – радикально увеличенная высота кузова, достигнутая за счёт приподнятой крыши. Теперь Palisade Highroof возвышается на внушительные 2002 мм, что на 237 мм больше стандартной версии. При этом длина автомобиля осталась прежней – 5060 мм.

Hyundai Palisade Highroof
Hyundai Palisade Highroof

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Этот прирост высоты – не просто дизайнерский изыск. Он кардинально изменил внутреннее пространство внедорожника, создав ощущение простора, которое редко встречается в этом сегменте.

В салоне Palisade Highroof появились новые, ранее недоступные опции, призванные поднять планку премиальности на новый уровень. Среди них особенно выделяется большой откидной потолочный дисплей, превращающий поездки в настоящий домашний кинотеатр. Беспроводная зарядка для смартфонов также нашла своё место в обновлённом интерьере. В наличии также подстаканники с функцией подогрева и охлаждения.

Hyundai Palisade Highroof
Hyundai Palisade Highroof

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Ещё одним важным аспектом является гибкость конфигурации салона. Palisade Highroof предлагается как в шестиместном, так и в четырёхместном варианте, позволяя выбрать оптимальную расстановку кресел в зависимости от потребностей владельца.

Пока Palisade Highroof представлен лишь как предсерийный образец. Это означает, что перед запуском в серийное производство модель ещё может претерпеть некоторые изменения.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:motor1
Количество просмотров 13
07.04.2025 
Фото:motor1
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