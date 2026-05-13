Стало известно, когда флагманский седан известной марки появится в России

Hongqi объявил 13 мая 2026 года датой премьеры флагманского седана Guoya в РФ

Китайский автопроизводитель Hongqi наконец-то раскрыл секрет: премьера их топ-модели Guoya в России состоится уже сегодня. Машину покажут широкой публике, и это, без сомнения, одно из самых ожидаемых событий на нашем авторынке в этом сезоне.

На деле, Guoya – это не просто очередной бизнес-седан. С длиной кузова около шести метров он переходит в категорию представительского класса. Причём конкурировать такая модель будет напрямую с лимузинами уровня Mercedes- Maybach S-Class. И конкуренция, судя по характеристикам, обещает быть серьезной.

Hongqi Guoya

Под капотом у новинки стоит гибридная силовая установка, которая в сумме выдает порядка 500 лошадиных сил. Бензиновый двигатель здесь идет рука об руку с электромотором, а полный привод делает автомобиль уверенным в любую погоду. Разгон до сотни, по предварительным данным, занимает около пяти секунд – при весе почти в три тонны это впечатляет.

В салоне, естественно, тоже полный порядок. Отделка кожей, вставки из натурального дерева, проекционный дисплей и раздельные задние кресла с массой регулировок. В общем-то, это настоящий офис на колесах, только очень быстрый и статусный.

Интерьер Hongqi Guoya

Цены пока не называют, но эксперты сходятся во мнении: дешево такое удовольствие не будет. Для России – это, скорее всего, ценник в районе 25-30 миллионов рублей. Впрочем, не исключено, что окончательная стоимость окажется еще выше – на фоне инфляции и логистических издержек.