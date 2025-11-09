#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Вопрос на засыпку: чем отличался Запорожец Дяди Федора?

«За рулем» заметил необычную деталь в мультфильме «Зима в Простоквашино»

В популярном мультике «Зима в Простоквашино» фигурирует забавный Запорожец.

Рекомендуем
Пожарный Запорожец — это не игрушка!

Художники изобразили на этой машинке двери, открывающиеся по ходу движения, хотя у настоящего «горбатого» петли располагались наоборот: против хода.

Впрочем, очень может быть, что дядя Федор с папой, затащившие автомобиль в квартиру, уже успели его переделать…

Кадр из мультфильма «Зима в Простоквашино»
Кадр из мультфильма «Зима в Простоквашино»

Премия потребительского доверия Проголосуйте за лучшего производителя АКБ. Ваш опыт и мнение помогут другим автомобилистам сделать правильный выбор.
БРЕНД ГОДА
«ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О том, почему устаревший Запорожец выпускали вплоть до 1994 года, рассказано здесь.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Колодочкин Михаил
Фото:Союзмультфильм
Количество просмотров 2782
09.11.2025 
Фото:Союзмультфильм
Поделиться:
Оцените материал:
+1