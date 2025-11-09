Вопрос на засыпку: чем отличался Запорожец Дяди Федора?

«За рулем» заметил необычную деталь в мультфильме «Зима в Простоквашино»

В популярном мультике «Зима в Простоквашино» фигурирует забавный Запорожец.

Художники изобразили на этой машинке двери, открывающиеся по ходу движения, хотя у настоящего «горбатого» петли располагались наоборот: против хода.

Впрочем, очень может быть, что дядя Федор с папой, затащившие автомобиль в квартиру, уже успели его переделать…

Кадр из мультфильма «Зима в Простоквашино»

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

