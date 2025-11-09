Вопрос на засыпку: чем отличался Запорожец Дяди Федора?
«За рулем» заметил необычную деталь в мультфильме «Зима в Простоквашино»
В популярном мультике «Зима в Простоквашино» фигурирует забавный Запорожец.
Художники изобразили на этой машинке двери, открывающиеся по ходу движения, хотя у настоящего «горбатого» петли располагались наоборот: против хода.
Впрочем, очень может быть, что дядя Федор с папой, затащившие автомобиль в квартиру, уже успели его переделать…
Кадр из мультфильма «Зима в Простоквашино»
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected].
- О том, почему устаревший Запорожец выпускали вплоть до 1994 года, рассказано здесь.
Фото:Союзмультфильм
09.11.2025
