Пожарный Запорожец — это не игрушка!

«За рулем» рассказал о малоизвестном прототипе пожарной машины на базе Запорожца

Необычный Запорожец, созданный в КБ Смирнова, – это фантазия авторского коллектива на тему внутризаводского пожарного автомобильчика, который в конце 80‑х годов видели на Ленинградском производственном объединении «Игрушка».

Было решено воссоздать его в максимально нарядном «игрушечном» исполнении, в комплекте с не менее «игрушечной» пожарной мотопомпой.

Однако игрушечность относится только к непривычному облику автомобильчика.

Усилили кузов, установили дополнительную оптику, нашли огнетушители минувшей эпохи, увеличили клиренс, укомплектовали мотопомпу, сверху разместили сигнально-громкоговорящую установку.

Цвет, конечно, ярко-красный – какой же еще?

Пожарный Запорожец, созданный в КБ Смирнова
Пожарный Запорожец, созданный в КБ Смирнова
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О малоизвестных прототипах Запорожцев рассказано здесь.

Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
05.10.2025 
Фото:из архива «За рулем»
