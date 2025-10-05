Пожарный Запорожец — это не игрушка!
Необычный Запорожец, созданный в КБ Смирнова, – это фантазия авторского коллектива на тему внутризаводского пожарного автомобильчика, который в конце 80‑х годов видели на Ленинградском производственном объединении «Игрушка».
Было решено воссоздать его в максимально нарядном «игрушечном» исполнении, в комплекте с не менее «игрушечной» пожарной мотопомпой.
Однако игрушечность относится только к непривычному облику автомобильчика.
Усилили кузов, установили дополнительную оптику, нашли огнетушители минувшей эпохи, увеличили клиренс, укомплектовали мотопомпу, сверху разместили сигнально-громкоговорящую установку.
Цвет, конечно, ярко-красный – какой же еще?
