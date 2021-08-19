Вкус «буханки»: полная история УАЗ-450

Самый известный и долгоиграющий УАЗ — рекордсмен в разных номинациях.

Те, кто создавал этот автомобиль в середине 1950‑х, наверняка не предполагали, что их внуки будут обсуждать машину (пусть и неоднократно модернизированную) как вполне современную — стоящую на производстве, а не только сохранившуюся, как исторический артефакт. Речь о фургончике УАЗ СГР, он же… Индексов его предков хватит на целую страницу убористым шрифтом. Вплоть до первого — УАЗ‑450.

Ульяновская «буханка» (бортовой грузовик называли некогда «головастиком») достойна занесения в различные книги рекордов не только потому, что стоит на конвейере более шести десятилетий, но и, например, по числу самых разных, в том числе совсем необычных модификаций. Причем даже зарубежных! А многие отечественные УАЗы-«буханки», строго говоря, и УАЗами-то не были…

Начальник штаба

Но сначала появилось правительственное постановление 1954 года. Оно предписывало Ульяновскому автозаводу, едва наладившему выпуск ГАЗ‑69, спроектировать на его базе семейство автомобилей вагонной компоновки. Главным заказчиком была армия. Поэтому первые опытные образцы представляли собой санитарный автомобиль УАЗ‑450А и штабной УАЗ‑450Б.

Первый прототип — штабной УАЗ‑450Б, 1956 г.

Уже в 1955 году художник НАМИ Владимир Арямов нарисовал эскиз компактного фургона с огромной буквой У на передке — словно ответ на эмблему VW, красовавшуюся на машинах Volkswagen Transporter первого поколения. Знай наших!

Эскиз Владимира Арямова, 1955 г.

Автомобиль Арямова не только не был похож ни на один зарубежный аналог (в США все машины подобного класса были на тот момент капотными), но и выглядел, пожалуй, самым нарядным и смелым среди немногочисленных европейских вагонных фургонов и микроавтобусов. Не говоря уже о том, что полноприводных машин такого класса практически не было.

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Однако самое удивительное то, что первые прототипы УАЗ практически сохранили авангардную, романтичную стилистику Арямова с мощной выштамповкой передка и обильным для утилитарного фургона хромированным декором. Но военные настояли, чтобы дизайн упростили, что и сделали уже на прототипах второй серии. Выглядели машины попроще, хотя по-прежнему вполне гармонично.

Максимальная унификация с ГАЗ‑69 позволила сделать первую «буханку» быстро и дешево. Даже раму почти не изменили. Серийными были мосты (колея 1440 мм и база — 2300 мм повторяли параметры ГАЗ‑69), трехступенчатая коробка передач и двухступенчатая раздатка.

Мотор на первых образцах тоже стоял стандартный — нижнеклапанный, рабочим объемом 2,1 л, мощностью 52 л.с., как на ГАЗ‑69 и на Победе. Однако полная масса фургона УАЗ‑450 грузоподъемностью 750 кг превышала полную массу ГАЗ‑69 примерно на 400 кг, поэтому на серийную машину поставили уже версию нижнеклапанного мотора с увеличенными до 2,4 л объемом и до 65 л.с. мощностью. Таким двигателем оснащали часть экспортных «козликов», а его аналог ставили на первые Волги ГАЗ-М21.

Раму для первой «буханки» с минимальными изменениями взяли от ГАЗ‑69.

В серию фургончик пошел в 1958 году: бортовые грузовики УАЗ‑450Д, фургоны УАЗ‑450 и санитарки УАЗ‑45А делали с дверями, открывающимися против хода, как у горбатого Запорожца, и сдвижными стеклами в них. Двери вскоре стали навешивать на передние стойки (так безопаснее), а вот нормальные стеклоподъемники в машинах появились только в 1962‑м.

Первый прототип микроавтобуса УАЗ‑450В, 1958 г. Ранний серийный УАЗ‑450Д с дверями, открывающимися назад, и сдвижными стеклами в дверях.

Уже в 1957–1958 годах построили и прототипы микроавтобуса УАЗ‑450В. Но выпуск сложной для завода модификации надолго задержался. Тем более, что пассажирская версия не была приоритетной. Хотя, если рассудить здраво, в чём заключается сложность, если прикрутить дополнительные сиденья и полностью остеклить кузов?

Серийный ранний фургон УАЗ‑450.

От сложного к простому и обратно

Как ни странно, толчком к первой модернизации «буханки» послужил процесс создания упрощенных заднеприводных версий — семейства УАЗ‑451. Более простые, дешевые и экономичные машины (по-современному — кроссоверы, учитывая такой же, как у полноприводной версии, клиренс — 220 мм) до появления ЕрАЗа были в СССР единственными в своем классе.

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Раму немного переработали и усилили, силовой агрегат отодвинули назад. Водителю стало посвободнее. Хотя просторной посадку назвать можно было лишь условно. Советские вагонные автомобили к водителям, честно говоря, были довольно суровы, а в первых УАЗах шофер уж совсем был придвинут к рулю. Одновременно усилили кузов, а у фургона появилась боковая дверь грузового отсека — вдобавок к распашным дверям сзади.

Выпуск семейства УАЗ‑451 начали в 1960 году, параллельно дорабатывая модернизированные полноприводные машины семейства УАЗ‑452. С пуском в 1965‑м этого семейства в серию все УАЗы получили ульяновские верхнеклапанные моторы, аналогичные двигателю ГАЗ‑21, объемом 2,45 л, мощностью 70 л.с., четырехступенчатую коробку передач, измененную раздатку.

Модернизированное шасси семейства УАЗ‑452.

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В 1967 году, наконец-то, начали серийный выпуск микроавтобуса УАЗ‑452В. Однако делали такие машины в небольших количествах, в основном на экспорт. Зато бортовые грузовики, фургоны и санитарки стали своими не только в армии, но и на селе, в небольших и крупных городах. Машины ценили за довольно крепкую и простую конструкцию (мелкие неисправности и вечная течь смазки из всего, где она была, числили нормой), а полноприводные — за отменную проходимость.

В Москве проходимость была, в общем-то, не нужна. Но хорошо помню, как зимой на автобазе ЗИЛы с разряженными аккумуляторами, не желая крутить «ручной стартер», заводили, буксируя, бортовым полноприводным «головастиком». Быстро, просто и эффективно.

Вечная молодость

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Кажется, «буханку» не меняли десятилетиями. Хотя это не совсем так. Рама, кузов и рессорные подвески, действительно, почти не трогали, но всё остальное обновляли. Правда, очень медленно. Модернизацию УАЗ‑452 начали в середине 1970‑х, а внедрили всё, что планировали на тот момент, лишь к… 1985 году! Машина получила усовершенствованный ульяновский мотор мощностью 78 л.с. с сухим воздушным фильтром и закрытыми системами охлаждения и вентиляции картера. Ввели двухконтурную тормозную систему с вакуумным усилителем, гидравлический привод сцепления, телескопические амортизаторы, новый рулевой вал.

Грузопассажирский УАЗ‑3909 Фермер с двумя рядами сидений.

Но завершение этого долгого процесса почти совпало с началом экономических и политических катаклизмов. Спрос на автомобили, даже у традиционного главного заказчика — армии, не говоря об остальных, резко падал. Это стало стимулом для внедрения нескольких новых модификаций, которые давно напрашивались, но в условиях, когда не завод, а чиновники из «руководящих органов» определяли, что и в каких количествах выпускать, до них руки не доходили.

Бортовой Фермер УАЗ‑39094 с двойной кабиной.

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Появились версии с двойной кабиной УАЗ‑3909 Фермер — бортовой грузовик и фургон. Сделали гражданский грузопассажирский вариант санитарки — УАЗ‑39625. В небольших количествах стали, наконец, выпускать удлиненные автомобили с колесной базой 2500 мм. На часть машин ставили ульяновский двигатель 2.9 (102 л.с.). Он был столь же архаичен, как и базовый, но это хоть какое-то движение вперед. Пытались даже провести нехитрый рестайлинг, но до конца идею не реализовали.

УАЗ-39095 с полуторной кабиной и колесной базой 2500 мм.

Кстати, с этими модификациями завод стал лишь догонять множество «передовых» советских предприятий, которые давно уже делали разномастные, а иногда и очень необычные модификации «буханок».

УАЗ‑22069 с двигателем 2.9 — неудавшаяся попытка рестайлинга.

КОНКУРС КРАСОТЫ

Несколько заводов пытались изменить внешность массовой машины, сообразно своим возможностям и вкусам.

Довольно страшненький вариант на шасси УАЗ‑3303 построил Буденовский машиностроительный завод.

Прототип Буденовского машиностроительного завода. Опытный броневик ИЖ‑039, 1987 г.

Санитарный САРЗ‑2925 с дизайном ВАЗа. Псковавто-АПВ‑У‑01М — попытка рестайлинга «буханки».

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Инкассаторский автомобиль ИЖ‑039 1987 года в Ижевске сделали всего в двух экспериментальных экземплярах.

В 1994–1995 годах в Самаре собрали несколько санитарных САРЗ‑2925 с дизайном, разработанным на Волжском автозаводе.

Элегантный АПВ‑У‑01М на основе УАЗа соорудило предприятие «Псковавто». Но машина осталась опытным образцом.

О многочисленных опытах ульяновских конструкторов и иностранных вариациях на тему «буханки» мы еще расскажем. Заходите почаще!

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Фото: из архива «За рулем»