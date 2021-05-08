Волга ГАЗ-21 даже после снятия с производства оставалась самым любимым, самым престижным и самым вожделенным для миллионов граждан СССР автомобилем. Но разнообразием модификаций и кузовов завод не баловал.
Однако с годами число версий сильно выросло. И большинство этих уникальных машин были сделаны не на ГАЗе.
Фургон не желаете?
Волги ГАЗ-21 с самого начала и до самого конца производства были не только престижными, но и дефицитными. Тем не менее, готовя версию так называемой третьей серии, которую запустили в производство в 1962-м, к выпуску одновременно с универсалом планировали и фургон ГАЗ-22А. Опытный образец грузоподъемностью 500 кг сделали еще с отделкой второй серии. О выпуске фургонов в прессе писали как о решенном деле. И хотя в Союзе очень не хватало подобных малотоннажников, «осквернять» престижный автомобиль грузовой модификацией не стали.
Бельгийский рестайлинг
Улучшением Волги занимались и на Западе, где ГАЗ-21 не то чтоб уж очень хорошо, но все-таки продавался.
Свой вариант рестайлинга предложил, в частности, бельгийский экспортер советских автомобилей компания Scaldia Volga.
Такой могла быть и советская люксовая версия.
После жизни — пикап
И все-таки 21-я Волга стала грузовиком! Причем серийным, хотя и с приставкой «мелко». Но делал такие машины не ГАЗ, а небольшие авторемонтные заводы в Москве (ВАРЗ-2 на Ордынке), в Риге и в других городах огромной страны. Конечно, новые машины не «уродовали». В ход шли Волги, прожившие долгую и тяжелую жизнь, пережившие капремонт, а также аварийные. Кузов резали, задние двери заваривали. Сзади иногда делали опускной борт. Строили и аналогичные фургоны-каблучки с фанерными «будками».
Грузовичок из соцлагеря
Грузовички из стареньких 21-х строили и в странах соцлагеря, где Волги, конечно, были не менее престижны, чем у нас. Румынское грузовое такси, судя по заднему борту, соорудили из универсала ГАЗ-22.
Кабриолет для парадов
Кабриолетов в СССР было совсем мало. Но Волга удостоилась такой чести. Правда, не для легкомысленных развлечений простых граждан, а для провинциальных военных парадов. Такие машины и сооружали армейские ремзаводы.
С лицом Чайки
В 1960-м горьковский дизайнер Л.М. Еремеев предложил свое видение рестайлинга ГАЗ-21, выпуск которого наметили на 1962 год. Еремеев — создатель стилистики Чайки ГАЗ-13 — наделил Волгу чертами этой самой престижной модели завода.
Изменили капот, передние крылья, некоторые иные элементы. Такой рестайлинг сочли слишком значительным и дорогим. Да и серийная Волга третьей серии была куда гармоничней.
Кроссовер (почти)
Универсалов ГАЗ-22 выпускали немного. Тем не менее история сохранила фото редкой версии, происхождение которого доподлинно неизвестно. Скорее всего, полноприводный ГАЗ-22 сделали не в Горьком, а на каком-то авторемонтном заводе. Возможно, даже военном. Но позже концепцию повторили уже и на ГАЗе, выпустив тиражом в пять экземпляров полноприводный седан ГАЗ-24-95, уже на базе «двадцатьчетверки».
Купе-универсал
«Самопальный» трехдверный универсал, скорее всего, сделали из пикапа. Так советские умельцы компенсировали недостаток грузопассажирских автомобилей, особенно класса Волги.
Рестайлинг от Молчанова
Такой представил себе рестайлинговую Волгу ГАЗ-21 авторитетный автомобильный стилист-художник Эдуард Молчанов.
Но попытка освежить уже явно устаревший дизайн Волги, на ГАЗе энтузиазма не вызвала. На дворе был уже 1965 год, работы по Волге ГАЗ-24 шли полным ходом. Правда, ее производство начали лишь через три года, а «двадцать первую» с конвейера сняли только в 1970-м.
Чешский кемпер
Одна из самых оригинальных и удивительных модификаций ГАЗ-21 — симпатичный кемпер. Неординарная идея пришла в голову чешскому поклоннику ГАЗ-21. Получилось аккуратно и забавно!
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Фото: из архива «За рулем»