За несколько десятилетий знаменитая модель обросла удивительными модификациями. Мы нашли очень редкие экземпляры.

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Волга ГАЗ-21 даже после снятия с производства оставалась самым любимым, самым престижным и самым вожделенным для миллионов граждан СССР автомобилем. Но разнообразием модификаций и кузовов завод не баловал.

Однако с годами число версий сильно выросло. И большинство этих уникальных машин были сделаны не на ГАЗе.

Фургон не желаете?

Волги ГАЗ-21 с самого начала и до самого конца производства были не только престижными, но и дефицитными. Тем не менее, готовя версию так называемой третьей серии, которую запустили в производство в 1962-м, к выпуску одновременно с универсалом планировали и фургон ГАЗ-22А. Опытный образец грузоподъемностью 500 кг сделали еще с отделкой второй серии. О выпуске фургонов в прессе писали как о решенном деле. И хотя в Союзе очень не хватало подобных малотоннажников, «осквернять» престижный автомобиль грузовой модификацией не стали.

Фургон дальше опытного образца не пошел

Бельгийский рестайлинг

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Улучшением Волги занимались и на Западе, где ГАЗ-21 не то чтоб уж очень хорошо, но все-таки продавался.

Свой вариант рестайлинга предложил, в частности, бельгийский экспортер советских автомобилей компания Scaldia Volga.

Такой могла быть и советская люксовая версия. Волга с обновленной внешностью от бельгийского экспортера советских автомобилей компания Scaldia Volga После жизни — пикап Материалы по теме Седан для парткома: удивительная история ГАЗ‑12 ЗИМ И все-таки 21-я Волга стала грузовиком! Причем серийным, хотя и с приставкой «мелко». Но делал такие машины не ГАЗ, а небольшие авторемонтные заводы в Москве (ВАРЗ-2 на Ордынке), в Риге и в других городах огромной страны. Конечно, новые машины не «уродовали». В ход шли Волги, прожившие долгую и тяжелую жизнь, пережившие капремонт, а также аварийные. Кузов резали, задние двери заваривали. Сзади иногда делали опускной борт. Строили и аналогичные фургоны-каблучки с фанерными «будками».

В грузовички уже послужившие Волги переделывали на многих советских авторемонтных заводах Грузовичок из соцлагеря Грузовички из стареньких 21-х строили и в странах соцлагеря, где Волги, конечно, были не менее престижны, чем у нас. Румынское грузовое такси, судя по заднему борту, соорудили из универсала ГАЗ-22.

Грузовое такси сделали в Румынии. Кабриолет для парадов Кабриолетов в СССР было совсем мало. Но Волга удостоилась такой чести. Правда, не для легкомысленных развлечений простых граждан, а для провинциальных военных парадов. Такие машины и сооружали армейские ремзаводы.

Кабриолеты из Волг делали армейские ремзаводы С лицом Чайки Материалы по теме ЗИЛ-111 и одиннадцать пуль в Брежнева В 1960-м горьковский дизайнер Л.М. Еремеев предложил свое видение рестайлинга ГАЗ-21, выпуск которого наметили на 1962 год. Еремеев — создатель стилистики Чайки ГАЗ-13 — наделил Волгу чертами этой самой престижной модели завода.

Изменили капот, передние крылья, некоторые иные элементы. Такой рестайлинг сочли слишком значительным и дорогим. Да и серийная Волга третьей серии была куда гармоничней.

Волга с внешностью Чайки Кроссовер (почти) Универсалов ГАЗ-22 выпускали немного. Тем не менее история сохранила фото редкой версии, происхождение которого доподлинно неизвестно. Скорее всего, полноприводный ГАЗ-22 сделали не в Горьком, а на каком-то авторемонтном заводе. Возможно, даже военном. Но позже концепцию повторили уже и на ГАЗе, выпустив тиражом в пять экземпляров полноприводный седан ГАЗ-24-95, уже на базе «двадцатьчетверки».

Полноприводный универсал Купе-универсал «Самопальный» трехдверный универсал, скорее всего, сделали из пикапа. Так советские умельцы компенсировали недостаток грузопассажирских автомобилей, особенно класса Волги.

Трехдверный универсал сделали из пикапа Рестайлинг от Молчанова Материалы по теме 10 самых дорогих трофейных автомобилей в СССР

Такой представил себе рестайлинговую Волгу ГАЗ-21 авторитетный автомобильный стилист-художник Эдуард Молчанов.

Но попытка освежить уже явно устаревший дизайн Волги, на ГАЗе энтузиазма не вызвала. На дворе был уже 1965 год, работы по Волге ГАЗ-24 шли полным ходом. Правда, ее производство начали лишь через три года, а «двадцать первую» с конвейера сняли только в 1970-м.

Рестайлинговая Волга ГАЗ-21 от автомобильного художника Эдуарда Молчанова Чешский кемпер Одна из самых оригинальных и удивительных модификаций ГАЗ-21 — симпатичный кемпер. Неординарная идея пришла в голову чешскому поклоннику ГАЗ-21. Получилось аккуратно и забавно!

Кемпер на базе ГАЗ-21 Как советские автомобили переделывали за рубежом, узнайте тут. Фото: из архива «За рулем»