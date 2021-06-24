Каждый из них настолько великолепен, что, появись такая машина на конвейере, весь негатив в сторону Ульяновского завода надолго стих бы.

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Периодически в интернете всплывают работы дизайнеров и художников на тему «буханки» или Хантера будущего. Уазвцы тут же подхватывают такие рендеры и создают интригу вокруг — мол, таким (возможно) будет новый внедорожник. Словом, любят пощекотать нервы неравнодушных к автомобилям этой марки.

Вот несколько таких примеров.

1. Новый Хантер

В начале августа 2020 года появились рендеры, которые можно было принять как следующую генерацию 469-го, то есть Хантера. Однако тогда никаких данных о привязке рисунков к инженерному и производственному процессам на Ульяновском автозаводе не было. Жаль. Машина выглядит классно, согласитесь?

Фото: Сергей Крицберг

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