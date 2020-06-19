Да, сынок, это УАЗ! Большой тест новой версии «буханки»

УАЗ СГР Экспедиция — это силовые бамперы, кенгурин, мощная лебедка, шины BFGoodrich А/Т и экспедиционный багажник с подъемной лестницей. Дополнительное железо — около 200 кг — оценили в 189 000 рублей.

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Под индексом УАЗ‑450 этот микроавтобус появился в 1958 году и сегодня, спустя 62 года, выпускается с минимальными изменениями по кузову и компоновке. Официально семейство ныне именуют СГР — от заводского обозначения «Старый грузовой ряд».

УАЗ СГР Экспедиция. Цена в России: 991 900 ₽. Кенгурин и силовой бампер разозлили добродушную мордашку «буханки». Лебедка redBTR со стальным тросом развивает усилие 4,3 тонны.

Тюнинг в законе

Ульяновцы запустили экспедиционную спецсерию два года назад, начав с Патриота. Год спустя в броском оранжевом колере вышел Хантер, на котором я в составе уазовской экспедиции карабкался на Эльбрус. А теперь еду в подмосковные поля на экспедиционной «буханке».

УАЗ СГР Экспедиция — это силовые бамперы, кенгурин, мощная лебедка, шины BFGoodrich А/Т на штампованных колесах и экспедиционный багажник-корзина во всю крышу с подъемной лестницей.

Времена запретов у нас наступили давно, поэтому любой подобный «обвес», установленный самостоятельно, нужно регистрировать и прописывать в документах, с чем мало кто хочет связываться. А все допоснащение экспедиционной «буханки» вписано в заводской сертификат: покупаешь — и просто ставишь машину на учет.

Не исключено, что заядлые «экспедиторы» будут ставить на эту машину что-то свое или менять бамперы и шины — сертификат на переделки ведь есть! А гаишник на дороге и знать не знает, какие бамперы или лебедка ей полагаются.

Асфальт оранжевый автобус не любит. Водителю тяжко в любых условиях, но на хорошей дороге его хотя бы не долбит снизу по позвоночнику (сидишь-то прямо на колесе).

Навеска удачно контрастирует с ярким кузовом. Другой вариант окраски — хаки, причем доплаты за него не требуют.

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На Экспедицию вообще нет опций. Блокировка заднего дифференциала (38 900 рублей), обогрев передних сидений (4000 рублей) и пакет «Комфорт» (7900 рублей) включены в цену автомобиля.

Знаете, что такое комфорт в системе ценностей «буханки»? Единый вазовский ключ от всех дверей и замка зажигания, дверные «евроручки» от Калины и сдвижные форточки пассажирского отсека вместо поворотных.

Около 200 кг дополнительного железа оценили в 189 000 рублей. Розничная цена экспедиционной «буханки» — 991 900 рублей. К слову, Хантер Экспедиция сейчас стоит ровно миллион!

Вопросы к обвесу

При мало-мальски придирчивом осмотре к обвесу возникают вопросы. Бамперы вместе с кронштейном запаски сильно увеличили длину «буханки» — с 4390 до 4865 мм. Почти полметра набежало! Спереди уходит вниз мощная защита двигателя и рулевых тяг — эдакая лыжа из мощных труб. Задний бампер из-за распашных дверей нельзя было поднять выше, и он сильно выдается назад. Плюс свисающие с него «плуги». Всё это портит геометрическую проходимость. Углы въезда и съезда ухудшились, и в официальной характеристике завод их предусмотрительно не указывает.

Выхлоп раскаляет бампер, от чего плавятся противотуманка и катафот.

Бамперы, похоже, взяли от Хантера без изменений. Передний вписался хорошо, задний же выглядит слишком широким. Но не в этом его главная беда. Выхлопная труба на СГР выведена в другом месте. Она практически упирается в короб, где живет противотуманный фонарь. Через 15 минут до угла бампера не дотронешься — раскаляется, как утюг! Через день противотуманный фонарь расплавился и буквально вытек из своего посадочного места.

Разумеется, электрические контакты оплавились. Случайно задел на ходу кнопку включения задней противотуманки — и тут же сгорел предохранитель. На этом же предохранителе «висят» стоп-сигналы, так что менять его пришлось в срочном порядке. Что ж, это более изящный (или изощренный?) способ оставить водителя без «стопарей», нежели банальное групповое перегорание ламп, с которым я столкнулся на грузовичке УАЗ Профи.

До багажника добираться долго: вынул шпильку, отвел калитку с запаской, поднял лестницу, отпер замок ключом — ты внутри. Пока добирался, заметил рыжий налет на черном обвесе. Уже? Машина видела всего-то две-три мойки с момента рождения.

Фонари со стороны багажника прикрыты прикрученными кусками голой фанеры. А чтобы левая дверь не билась при открывании о кронштейн запаски, в месте контакта на изоленту примотали кусочек резины.

И без того высокий центр тяжести усугубил багажник на крыше. А если на него что-то положить, на пересеченке нужно быть вдвойне осторожным.

Она едет!

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Жилой отсек «буханки» — это не салон, а кабина, суровое рабочее место. Не знаю, зачем нужна регулировка водительского сиденья по длине, если при росте за 180 см на него еле усаживаешься. У пассажира свое развлечение — просунуть ремень безопасности в отсутствующий зазор между спинкой кресла и стойкой кузова. Зато сиденья при такой эргономике уже кажутся пристойными — есть даже обогрев.

Прямоугольная выштамповка в ворсовой обивке капота (он находится между передними сиденьями) сделана аккурат под размер небольшого ноутбука. Интересно, случайно получилось или это продуманное смарт-решение? Из других атрибутов современности — блок ЭРА-ГЛОНАСС на потолке и светодиодный третий стоп-сигнал.

На УАЗах СГР уже несколько лет стоит моноприбор. Аналоговый спидометр подкреплен ЖК-дисплеем с электронными указателями уровня топлива и температуры антифриза. Контрольные лампы здесь же. Справа — выключатели двух печек: передней и салонной. Основная на второй скорости вращения вентилятора на 60 км/ч шумит громче двигателя.

Козырьки в поднятом положении не фиксируются, а водительский вдобавок постоянно выпадает из одного «ушка».

Черная шайба на панели под стеклом — антенна ЭРА-ГЛОНАСС.

Вытяжным шпеньком на тоннеле пола регулируется приток теплого воздуха из печки.

Единственное, что в трансмиссии машины включается по-человечески, — это принудительная блокировка заднего дифференциала Eaton: нажимаешь на кнопку, и срабатывает электро-механический привод.

Запускаю двигатель (замок зажигания слева), опускаю вертикальный рычаг ручника, но контрольная лампа не гаснет. То ли не попадает на концевик, то ли датчик уже умер. Так и ездил все дни, слушая тревожный писк при каждом ­троганье с места.

А в поворотах машина ругается на низкий уровень тормозной жидкости. После каждой кочки нужно поправлять падающие вниз противосолнечные козырьки. На одометре — всего 500 км. Да, сынок, это УАЗ!

Педаль газа напольная, и давить на неё очень даже приятно. Не только из-за олдскульного расположения. Уазик оказался неожиданно шустрым! Если не промахиваюсь при переключении передач (механизм тот еще, с огромным ходом рычага), городскому потоку иномарок мой оранжевый батискаф ничуть не мешает.

Рычаги включения полного привода и понижайки требуют мужских усилий. Любые действия с ними сопровождаются металлическим скрежетом.

Педальный узел говорит, что неженкам здесь не место. Напольный коврик сделан по очень затейливой выкройке.

На трассе комфортно держать около сотни по спидометру. Достаточно, чтобы не отставать от потока, но пугается кошелек. Ульяновцы по старинке дают контрольный расход при 80 км/ч. И уже на этой отметке он составляет 11,2 л/100 км. Официальный показатель под экспедиционную версию править не стали, но ведь она тяжелее стандартного комби на 206 кг, а сверху вдобавок парус в виде багажника. Если ехать быстрее (да еще и машина не обкатана), выходит около 13,5 литров. А с городским циклом аппетит поднялся к 18–19 л/100 км. Указатель уровня в обоих баках по «доброй» ­традиции гуляет в диапазоне трех ­«кубиков» из восьми.

В управлении пугает даже не гигантский люфт руля, к нему быстро привыкаешь. Боишься вовремя не остановиться. К самим тормозам с учетом скоростного режима «буханки» вопросов нет. А вот перенести ногу с газа на тормоз, расположенный в иной плоскости, — это задачка.

Тугим сцеплением орудуешь, держа ногу на весу. Благо, мотор эластичный, не прочь тронуться со второй и подхватить на третьей с 20 км/ч. Но в вялотекущие пробки лучше не попадать, хотя мне повезло: «самоизолированная» Москва про них забыла. Радовался этому и при перестроениях. Заводу не стоило тратиться на гигантское правое зеркало: ровно половину его перекрывает передняя стойка крыши. Можно было обойтись велосипедным.

Трехточечные ремни — только на боковых креслах, стоящих по ходу движения. Верхнюю часть глухой перегородки багажника можно снять, открутив несколько болтов. Длинномеры проще водрузить на верхний багажник.

VIP-места у столика установлены против хода. Единственный плафон освещения салона расположен правильно: строго над столом.

Кузов

Кузов изготовлен по технологиям середины прошлого века. Возможно, на том же оборудовании, ибо все без исключения отбортовки идут волной. Через двери откровенно сквозит. И через новые форточки тоже. Двери хлопают металлом по металлу и уже кое-где соскребли краску. Большую боковую дверь кривит при закрывании то вверх, то вниз. Хорошо, что конструкция рамная, ибо при таком качестве изготовления несущий кузов окажется совсем не несущим.

Позорный момент: в не очень глубокой промоине подвела массивная защита спереди, сработавшая как плуг.

Выводы

Для чего эта машина? В начале распространения коронавируса в России отъявленные паникеры говорили о необходимости валить из городов подальше в глушь. Для транспорта «последней мили» УАЗ любой модели идеален: пролезет, куда угодно. И СГР тут не исключение даже с подпорченной бамперами геометрией — прет как танк. Только для апокалипсиса я бы всё равно выбрал не его.

Во‑первых, бросок за сотни километров отнимет изрядно здоровья. Все водители «буханок» и «головастиков» — герои.

Во‑вторых, могут возникнуть проблемы с бензином. УАЗ до него настолько жадный, что далеко не уедешь. Либо надо запасать канистры.

В‑третьих, версия комби с жесткой перегородкой грузового отсека — не лучший вариант. Буханка-микроавтобус дает намного больше вариантов перекомпоновки салона, и в нем можно при необходимости сносно существовать. Здесь же треть кузова строго отведена под груз, другая треть — водительский отсек. В серединке одним только столиком «автономку» не обеспечишь. Хотя сиденья, конечно, можно вынуть и расстелить лежанку на полу.

Для экстремальных путешествий больше подходит Хантер: деньги те же, но для водителя и пассажиров удобнее. Меньше места, но внутри тоже можно сносно обосноваться. «Буханка» же хороша для недальних перегонов непосредственно в местах охоты и рыбалки.

УАЗ СГР Экспедиция

Сертифицированное оснащение, броский стиль Эргономика и качество сборки

УАЗ СГР Экспедиция

Длина / ширина / высота / база 4865 / 1940 / 2284 / 2300 мм

4865 / 1940 / 2284 / 2300 мм Объём багажника 2000 л

2000 л Снаряжённая / полная масса 2126 / 2830 кг

2126 / 2830 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2693 см³; 83 кВт / 112 л.с. при 4250 об/мин; 198 Н∙м при 2500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2693 см³; 83 кВт / 112 л.с. при 4250 об/мин; 198 Н∙м при 2500 об/мин Максимальная скорость 127 км/ч

127 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92 / 77 л

АИ‑92 / 77 л Расход топлива при 80 км/ч 11,2 л/100 км

11,2 л/100 км Трансмиссия полный привод; М5