На Эльбрус! Экстремальный тест УАЗ Хантера

Первая передача, понижайка, натужный рев двигателя, периодические пробуксовки всех четырех колес — оседлав огненно-оранжевый УАЗ Хантер в модификации Экспедиционный, я карабкаюсь на легендарный Эльбрус, самую высокую вершину Европы.

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В правом окне склон горы, за левой дверью — обрыв, от которого машину отделяет лишь небольшой бруствер. В окна хмурится приэльбрусское небо. Параллельная реальность! Дело даже не в постоянно включенном пониженном ряду трансмиссии, а в том, что перед выездом на маршрут наши инструкторы настоятельно рекомендовали не пристегиваться. Ремень на высоте не спасет, а вот его отсутствие может подарить второй день рождения — если вдруг придется выпрыгивать из падающей машины.

Почему мы вдруг потащились на Эльбрус? В честь юбилея! Ровно 45 лет назад, в августе 1974 года, три серийных УАЗ‑469Б покорили высоту 4200 метров. Отметить знаменательную дату решили новым восхождением. Задачу превзойти легендарное достижение не ставили, решили действовать по фактической погоде.

Старый и молодой

Двести верст от аэропорта до гостиницы я промчал за рулем Патриота. Последний раз я ездил на нем два года назад, и с того времени в машине многое изменилось. Новый 150‑сильный мотор ЗМЗ Про куда лучше подходит тяжелой машине, но на подъемах всё равно приходится переходить на четвертую передачу: нас четверо, багажник забит вещами — и 150 сил не хватает! Есть польза от изменений в ходовой части и рулевом управлении: теперь уазик проще удерживать в узком динамическом коридоре, он меньше гуляет влево‑вправо.

Как и 45 лет назад, три ярких УАЗа оказались на высоте. Патриоты шли вверх чуть увереннее, проделав большую часть пути на второй передаче и пониженном ряду в раздатке.

Впереди несколько километров грунтовки для плавной адаптации к грядущим приключениям. Я с удовольствием перебираюсь в Хантер.

За рулем «козлика» я оказался впервые. Страшилки о нем лишь отчасти соответствуют действительности. Вне асфальта пустой руль не напрягает, а кондовая подвеска переваривает любой камень играючи. Летящая через раскрытые форточки пыль воспринимается как неотъемлемый атрибут жанра. Недостаток тяги старого 135‑сильного мотора проявляется уже здесь, на относительной равнине. А на «буханку» и вовсе ставят 112‑сильный агрегат.

Парадная форма

Лестница на корме Хантеру не положена. Стальной бампер и неприкрытая запаска с успехом ее заменяют.

Этим отличается Хантер в экспедиционной комплектации. За броский оранжевый цвет денег не берут, за коричневый и хаки надо доплатить 11 тысяч. Но и без этого машина стоит немало — 994 900 рублей. Сверху — 210 тысяч! Зато не надо обивать пороги и тратить нервы, регистрируя доработки в ГИБДД.

Благодаря мощной защите и клиренсу 241 мм можно особо не волноваться из-за неровностей, которые пропускаешь между колесами.

Хантер, как и Патриот, - в экспедиционном снаряжении: силовые бамперы и пороги, вместительная сетка багажника на крыше, блокировка заднего дифференциала. Даже колер такой же. Рыжий цвет «дедушке» идет!

Штатные для экспедиционной спецверсии шины BFGoodrich All-Terrain для нашей вылазки заменили более «зубастыми» — Mud-Terrain. К слову, можно экспериментировать и с другими размерностями, доработанные колесные арки с расширителями это позволяют.

Вместо распашной пятой двери, которую давно ставят на обычные Хантеры, вернулись к олдскульному решению 469‑го. «Калитка» с запаской уходит вбок, доступ в багажник открывают две секции — верхняя и нижняя. Это и дань традициям, и более удобное для экспедиций решение.

Скалолазы

На встречу с Эльбрусом отправляемся на следующий день, ранним утром. Дождя нет, что вселяет уверенность в успехе.

Отправная точка — станция Азау, начало канатной дороги — на высоте 2350 метров. Наша экспедиция состоит из четырех машин. Хантер поддерживают два таких же рыжих Патриота — в экспедиционной и стандартной комплектациях. Замыкает колонну еще один Патриот, внезачетный.

Даже с хронической «сердечной недостаточностью» Хантер готов идти на штурм любого препятствия. Да и грех жаловаться тем, кто знает в таких машинах толк: в 1974 году на Эльбрус въезжали машины с моторами вдвое слабее — мощностью всего 75 л.с.

Каменистая грунтовка на фотографиях выглядит твердой и не больно-то крутой. В реальности всё иначе. Мелкая щебенка легко перемешивается под колесами, лишая машины надежной опоры. Уклон такой, что еще до старта все УАЗы переводим на пониженную передачу. Не так много мощности у моторов, чтобы играть в игру «вытянет — не вытянет». Чаще не вытягивает.

Передвигаемся по очереди. Трогаемся, только получив по рации добро от предыдущего экипажа, добравшегося до горизонтальной «полки». Первые два-три перехода напрягают больше не крутизной, а диагональными промоинами от горных потоков. Нужно заранее высмотреть, где в них накатан проезд.

Первую очередь канатной дороги запустили в 1969 году. Ее проложили от станции Азау (2350 м) до Кругозора (3000 м). Семь лет спустя линию протянули до Мира (3500 м), а к концу 1970‑х — до станции Гара-Баши (3780 м). В 2000–2010 годах параллельно старой канатке соорудили новую, с закрытыми кабинками. Ее конечный пункт ­расположен на высоте 3847 м. Новая канатная дорога — вторая по высоте в Европе после построенной в Церматте, Швейцария.

До станции Кругозор на высоте 3000 метров доходим быстро. Дальше дорога постепенно сужается до типичного горного проезда шириной в одну машину. На Хантере в чем-то проще. Ползешь весь путь на первой, пониженной, играешь газом — и все дела.

Мотор у Патриота более тяговитый и позволяет ехать на второй передаче. Но перед затычным местом нужно перейти на первую, чтобы не скиснуть. Так и дергаешься туда-сюда с передачами.

Останавливаться на подъеме неприятно, а местами и откровенно опасно. Камера заднего вида с подвижной разметкой траектории в горах кажется игрушкой. И хотя картинку показывает правильную, в этих условиях больше доверяешь подсказкам коллег, собственным глазам и какому-то шестому чувству.



Сиденья с водоотталкивающей пропиткой обладают лишь намеком на боковую поддержку и регулируются по длине в минимальном диапазоне. Тем удивительнее, что после 200 км по асфальту я не чувствовал усталости — хотя при росте 186 см провел всё это время в позе, далекой от понятия «эргономика».

Над передней панелью салона время не властно. Место под магнитолу по-прежнему не преду­смотрено. Единственный атрибут комфорта, которым наделили «козлика», - обогрев сидений. Уровень безопасности стал чуть выше благодаря АБС и системе ЭРА-ГЛОНАСС с кнопкой на потолке.



Друга в горы тяни

За подготовку маршрута и безопасное восхождение отвечала Инна Мартьянова, гонщица с колоссальным внедорожным опытом и обладатель рекорда Книги Гиннесса за покорение Эльбруса на квадроцикле.

Цель — станция канатной дороги Мир на высоте 3500 метров. Чуть ниже нее начинается снег, уходя сплошным слоем до самой вершины — даже в середине июня. Под солнцем он раскисает, а ранним утром, пока наст еще плотный, на склоны выходят лыжники и сноубордисты. Их-то мы и удивим, выставив на финише трассы наших оранжевых «альпинистов».

Два последних перегона даются сложнее. Крутизна выросла, в паре мест подтаявший снег некстати добавил дороге влаги. Да еще и два поворота под 90 градусов. Они не просто снижают скорость. С заблокированным центральным дифференциалом в них очень сложно вписаться с первого раза, а поскольку дорога сильно раскисла, есть лишь одна попытка. Не справишься — застрянешь. Возможно, надолго.

Трое рыжих прошли все препятствия и достигли намеченной минимальной высоты — 3500 метров. Последнему, внезачетному Патриоту не повезло: шедшие впереди машины в одном месте так разбили дорогу, что он не смог пробиться. С десяток попыток — и всё тщетно. Лебедки у этого Патриота нет, а высылать на помощь один из экспедиционных автомобилей с лебедкой бессмысленно. На сыпучем покрытии вытягивающего утянет вниз. А еще придется дважды разворачиваться на узкой дороге. Поэтому четвертый автомобиль спустился на предыдущую отметку, а его экипаж добрался до нас по канатной дороге.

Серийные 469‑е были двух цветов — песочного и хаки. Яркими красками красная, желтая и голубая машины обязаны ­своему гоночному статусу.

При восхождении ульяновцев сопровождали два профессиональных альпиниста. Владимир Иванович Дунаев — крайний слева на капоте. В ту пору он был водителем-испытателем шестого разряда.

Владимир Иванович Дунаев, участника первого восхождения на Эльбрус в 1974 году.

Выше решили не забираться. Погода стремительно ухудшалась: видимость в навалившихся облаках упала метров до пятидесяти, заморосил дождь, плюсовая температура сильно подтопила снежный покров. Выше грунтовка совсем плохая, а карабкаться в тумане прямо по склону в лоб лыжникам — идея не из лучших.

Не доехали мы до отметки «4200 м», но и достигнутый результат — отнюдь не детский! Пробиться до 3500 метров сможет не каждый современный внедорожник. На самом деле это вообще по силам лишь избранным.

Идея вспомнить о легендарных достижениях — отличная. УАЗ в силу специфики машин записал на свой счет немало подобных историй. Путь Москва — Магадан — Москва, пройденный в 1973 году, нынче стал куда более цивилизованным, УАЗы таким не удивишь. А вот пустыня Каракумы (пробег 1977 года) не сильно изменилась — почему бы еще раз не вернуться в семидесятые?

Конечно, помнить о легендарном прошлом — это правильно. Но смотреть надо в будущее — и ставить новые, ­в том числе рыночные, цели.

Так вперед, УАЗ!

Фото фирмы УАЗ