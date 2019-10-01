Проверку асфальтом и грунтом прошел самый навороченный УАЗ Профи — с двухрядной кабиной и полным приводом.

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Бомбой на рынке УАЗ Профи не стал. По данным АЕБ, в 2018 году дилеры пристроили 4415 машин, а ГАЗели разошлись в количестве 54 628 штук. Ничего себе разница! Древние «буханки» и «головастики» и те популярнее полуторки почти вчетверо.

За полтора года продаж ульяновцы не смогли перебороть силу четвертьвековой репутации ГАЗели. Быть может, это удастся с появлением новых версий? Я взял полноприводный Профи с пятиместной кабиной (на таком мы еще не ездили) и неделю колесил по Подмосковью и немножко по Москве.

УАЗ Профи на ходу не так плох, как его малюют: с ним управится даже тот, кто прежде имел дело только с легко­вушками. Фары с лампами Н4 не заслужили ни похвалы, ни упрека. Противотуманки эффективные, что ныне редкость: обочину освещают хорошо и своих денег (5900 рублей) стóят.

УАЗ Профи 4×4 с двойной кабиной Длина / ширина / высота / база 5990 / 1990 / 2520 / 3500 мм

Количество мест 5

Внутренние длина / ширина грузовой платформы 2350 / 1870 мм

Снаряженная / полная масса 2225 / 3500 кг

Погрузочная высота* 991 мм

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2693 см³; 110 кВт / 149,6 л.с. при 5000 об/мин; 235 Н·м при 2650 об/мин

Максимальная скорость 130 км/ч

Топливо / запас топлива АИ-92 / 68 л

Расход топлива при скорости 80 км/ч 11,6 л / 100 км

Трансмиссия полный привод; М5

* Замеры ЗР.

Проверка городом

Профи — машина довольно крупная, но в стесненном пространстве дискомфорта не доставляет. Хороший индикатор — возможность поперечной парковки во дворе и выезда с нее в один заход. В Профи аж шесть метров длины, но я влез с одного захода, хотя радиус разворота у полноприводной версии ощутимо больше: 7 метров против 5,9 метра у заднеприводной.

Приборная панель — от Патриота, но слегка упрощенная.

Круиз-контроль самый примитивный — одна кнопка «вкл/выкл». Но работает и помо­гает, а это главное.

Центральный туннель тоже упрощенный. Клавиши не такие, как у Патриота, и расположены в мертвой зоне. Подлокотник очень низкий.

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Пустой Профи вполне динамичен. Можно трогаться на второй передаче — благодаря 150‑сильному мотору ЗМЗ-Про со смещенной вниз тяговой характеристикой. Понятно, что сейчас мы в системе координат грузовой полуторки, а не легкового внедорожника. Пересаживаешься на Патриот с тем же двигателем — и динамики уже не хватает.

Широкий кузов при двухрядной кабине не ставят, эта опция за 8100 рублей — привилегия короткой версии. Зато зеркалá при узкой платформе — человеческие: с электроприводом, цивильным креплением и даже не сильно дрожащими стекляшками. Обзор через них уверенный, можно даже шустрить в потоке, как и положено «настоящему газелисту».

Совсем без мертвых зон не обошлось, но спасает тип кабины. Если смотреть через плечо, видишь не глухой железный угол, а огромное стекло задней двери. Маневры под острым углом абсолютно не напрягают. Разве что, сдавая назад, наружные зеркалá приходится опускать, чтобы контролировать бордюры и углы припаркованных машин. Не помешала бы дополнительная панорамная секция в нижней части зеркального элемента.

Сиденья отменные: правильная жесткость, хороший профиль, регулировки по высоте и вылету поясничного упора. Спина, занывшая после позгрузки, быстро успокоилась.

Сзади мéста достаточно, спинка стоит вертикально (кабину взяли у Пикапа). Она откидывается вперед: между ней и стенкой есть небольшой отсек для поклажи.

Ни обогрева сидений, ни отдельной печки второму ряду не положено. Машина-то рабочая.

Мягкий характер

Задняя подвеска не раздражает «козлением», и машина проходит неровности очень мягко. В поворотах напрочь отсутствует ощущение, что легкую корму может переставить наружу. Даже «лежачие полицейские» не заставляют играть железный оркестр из бортов и дуг фургона.

Шумоизоляция для отечественного коммерческого автомобиля более чем достойная. За одним исключением. Электронного ограничителя скорости в Профи нет, но есть… акустический: после 95 км/ч от раздатки идет такой дребезг на весь салон, что невольно сбрасываешь скорость. И это не традиционный вой агрегата, а старания рычага: он зудит громче, чем всё, что расположено под полом. А кто-то ждал от уазовской трансмиссии другого?

Без подруливаний не обойтись, однако и звания «баржи» Профи не заслуживает. Правда, есть один нюанс. Перед тем как выдать мне автомобиль, его загоняли на стенд схождения/развала. Для УАЗа с пробегом едва за 4000 км это, видимо, норма. На исходе совместно проведенной недели руль начал слегка косить, намекая, что следующая регулировка не за горами.

Вот и думай, долго ли Профи способен оставаться с идеальными настройками ходовой и прилично вести себя на дороге. Да и сервис нынче недешев.

Подать под погрузку

Профи предстоят две 150‑километровые ходки с полной нагрузкой: нужно перевезти с одной дачи на другую кирпич и клинкер. Погрузочная высота платформы — почти метр. Забираться в кузов удобно по подножке, но мне предстоит таскать в него по кирпичу, так что расшнуровываю тент по краям и работаю сбоку.

Наш груз — клинкер и облицовочный кирпич. Приподняв тент, можно грузить машину с трех сторон. Стойки тента не крадут внутренний объем. Поскольку они опираются на борта, последние не откинуть, пока не демонтируешь каркас.

Кузов стоит высоко, газовый баллон поместится. Но на Профи с длинной кабиной ГБО на заводе не ставят.

Система фиксации не самая удобная. В одиночку приходится «растягиваться» между левой и правой сторонами, заводя или выводя борт из-за язычков-ограничителей.

Пол покрыт фанерой: можно двигать груз в любом направлении и не чертыхаться — ступенек на полу нет. Во многом благодаря этому удалось в одиночку закидать в кузов 1250 кг за полтора часа. Заявленная грузоподъемность полноприводного пятиместного Профи — 1275 кг. С учетом водителя получился даже небольшой перегруз. Трогаюсь в путь и начинаю заново привыкать к Профи. Крены в поворотах, подруливания на прямой, плавный разгон на каждой передаче — для загруженного под завязку грузовичка это в порядке вещей. Корма просела не так сильно, как можно было бы ожидать от подвески, мягкой у порожней машины. Неровности слышишь, но практически не чувствуешь: рессоры работают — кузов не шелохнется.

Профи с двухрядной кабиной стоит от 875 900 рублей, на 51 тысячу дороже «короткого». Тестовая машина — полноприводная, со всеми опциями — потянула на 1 087 600.

Так выглядит Профи с максимальной нагрузкой. Рессоры распрямляются, шины сплющиваются даже при рекомендованном повышенном давлении. При этом не возникает ощущения, что задняя подвеска ­трудится на пределе.

То, что он просел в заданных пределах, косвенно подтвердил корректор фар. В нижнем положении колесика регулировки пучки света смотрели ровно в те же точки, что и на нулевом уровне с пустым фургоном.

Крейсерская скорость на трассе упала, но я мог поддерживать 80 км/ч, не слишком раздражая попутчиков. Круиз-контролем на груженой машине лучше не пользоваться. Выгоднее ехать в «ножном» режиме, позволяя Профи чуть сдавать, забираясь в горку. А электроника на любом подъеме старается сохранить заданную скорость, поэтому в трубу улетает гораздо больше топлива.

Маршрутный компьютер по-прежнему бережет нервы водителя: о среднем расходе бензина он умалчивает. А указатель уровня в баке настолько «интерактивен», что возникают серьезные сомнения в его полезности. В зависимости от наклона дороги и количества выбоин индикаторная шкала показывает плюс-минус два кубика. Но их всего восемь, так что точность — на грани фантастики. Аналогично гуляет и прогнозируемый запас хода. Дельта в 50 км особенно «доставляет», когда бензин подходит к концу.

Полный вперед!

Дорога до места разгрузки хорошая, но сам участок еще не облагорожен — глинистый, с явными колеями от других грузовиков. Едва ступив на него, Профи встал, поскольку шины Кама И‑359 замылились мгновенно. Вывод не нов: для использования за пределами асфальта заднеприводный Профи непригоден.

Включаю блокировку заднего дифференциала (опция за 38 900 рублей). Прогресс есть, но небольшой. УАЗ пытается тронуться, но под обоими колесами одинаково скользкое покрытие — и получается плохо. Глина достаточно твердая, и Профи скорее выбрался бы враскачку, нежели сел окончательно. И всё же блокировка — лишь полумера.

Пусть вас не вводит в заблуждение кажущаяся ровность дороги. Машина с задним приводом на ней беспомощна, с блокировкой дифференциала — едва ерзает. Внедорожный арсенал у Профи такой же, как у Патриота, но у грузовика база длиннее на 740 мм и задний свес гигантский, что вносит коррективы в предельные возможности.

Полтора года назад, зимой, я ездил на моноприводном Профи с задней блокировкой. В неглубоком снегу картина была такая же, но тогда существенно помогали породистые зимние шины. Так что не стоит сбрасывать со счетов вопрос обувки, если ареал обитания машины не ограничен чищеным асфальтом.

Подключаю передний мост. И это полновесное решение всех проблем — выбрался легко!

Жаль только, что обретение уверенности оборачивается необходимостью слушать неприятный трансмиссионный вой.

Безобидную с виду колею не преодолеть на штатных шинах и заднем приводе. Нужен полный!

Полный привод обойдется в 58 000 рублей. Если вылазки с твердых дорог не планируются, можно ограничиться межколесным «блоком». Хотя на порожней машине без достаточной загрузки заднего моста пользы от него немного, особенно в сочетании с плохими шинами. Лучше доплатить еще 20 000 рублей и взять не блокировку, а полный привод.

Темная история

В целом позитивное впечатление от Профи подпортил предпоследний день. На одном из светофоров поравнявшийся со мной дальнобойщик предупредил, что не работают стоп-сигналы. До дома я ковылял предельно осторожно, вручную включая на каждом торможении заднюю противотуманку.

Осмотр задней оптики поверг в шок: шесть негорящих лампочек! Отсутствовали не только «стопы», но и оба габаритных огня, левый «задний ход» и одна подсветка номера. Работоспособность последних двух при получении УАЗа не проверял, но с остальными точно был порядок.

Сложно поверить, что на пробеге 5000 км лампочки могут скончаться от естественных причин. Решил звонить в сервис, но прежде вооружился отверткой и препарировал фонари. Теория заговора провалилась — лампы действительно просто перегорели. Такое качество комплектующих — позор.

На машине с пятиместной кабиной горловина бензобака оформлена цивильно, не торчит хлипкой трубкой под кузовом, как на «коротышке».

* * *

За всё время Профи смолотил 138 литров бензина, что дает средний аппетит 15,3 л/100 км. Причем из 900 км только треть пройдена с нагрузкой (полной), а остальные шестьсот машина проехала пустой в практически полноценном трассовом режиме.

Недорогого, надежного и достаточно мощного дизеля в хозяйстве УАЗа нет. А пропан-бутановое ГБО на заводе ставят только на машины с короткой кабиной.

И всё же ульяновский трудяга мне понравился. У него комфортная кабина, достаточно мощный мотор и приемлемые ходовые качества. На бездорожье он и вовсе в своей стихии. А высокой надежности и безотказности от УАЗов никто не ждет. Если завод поборет эту проблему, а потом сломает и стереотип — дела ­поедут в гору.

Комфорт, проходимость, хорошее поведение на дороге С расходом бензина и низкой надежностью нужно что-то делать