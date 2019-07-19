Новая версия УАЗ Профи: будет длиннее на метр!

В семействе грузовичка УАЗ Профи появится модификация с увеличенным кузовом.

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Пока официальных данных об этой машине нет, но очевидно, что ее будут делать с оглядкой на основных конкурентов.

Профи выпускают со стандартной (3089×1870 мм) и широкой (3089×2060 мм) грузовыми платформами. ГАЗ устанавливает стан­дартный кузов размером 3090×2078 мм на ГАЗель Next и 3089×1978 мм на ГАЗель Бизнес. Но у ГАЗелей ­есть ­еще и удлиненные испо­лнения — 4168×2078 мм и 4139×1978 мм соответственно. К тому же Next с недавних пор делают в варианте с полной массой 4,6 тонны.

Плюс целый метр к длине кузова.

По предварительным данным, длинный Профи — это плюс 650 мм к колесной базе и сразу метр к длине кузова. Снаряженная масса выросла на 300 кг при тех же максимально допустимых трех с половиной тоннах (для сохранения «легковой» категории В). Впрочем, легкие грузовики на российских дорогах не взвешивают, значит владельцы станут грузить машины по полной. Противостоять перегрузкам сможет рама, усиленная длинными накладками сверху и снизу.

Для многих предпринимателей удлиненный УАЗ Профи станет спасением: приемлемая цена, вменяемая стоимость владения и достойное качество. Не стоит забывать про ситуации, когда проходимости УАЗа Профи не хватает, положите в машину комплект браслетов на колеса и антибуксы. А если с самого начала использования добавлять присадку VALENA, автомобиль прослужит дольше.

Фото: УАЗ