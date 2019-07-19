Удлиненный УАЗ Профи — подробности — журнал За рулем

Новая версия УАЗ Профи: будет длиннее на метр!

В семействе грузовичка УАЗ Профи появится модификация с увеличенным кузовом.

УАЗ Профи
УАЗ Профи

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УАЗ готовит новую версию грузовика Профи

Пока официальных данных об этой машине нет, но очевидно, что ее будут делать с оглядкой на основных конкурентов.

Профи выпускают со стандартной (3089×1870 мм) и широкой (3089×2060 мм) грузовыми платформами. ГАЗ устанавливает стан­дартный кузов размером 3090×2078 мм на ГАЗель Next и 3089×1978 мм на ГАЗель Бизнес. Но у ГАЗелей ­есть ­еще и удлиненные испо­лнения — 4168×2078 мм и 4139×1978 мм соответственно. К тому же Next с недавних пор делают в варианте с полной массой 4,6 тонны.

Плюс целый метр к длине кузова.
Плюс целый метр к длине кузова.

По предварительным данным, длинный Профи — это плюс 650 мм к колесной базе и сразу метр к длине кузова. Снаряженная масса выросла на 300 кг при тех же максимально допустимых трех с половиной тоннах (для сохранения «легковой» категории В). Впрочем, легкие грузовики на российских дорогах не взвешивают, значит владельцы станут грузить машины по полной. Противостоять перегрузкам сможет рама, усиленная длинными накладками сверху и снизу.

  • Для многих предпринимателей удлиненный УАЗ Профи станет спасением: приемлемая цена, вменяемая стоимость владения и достойное качество. Не стоит забывать про ситуации, когда проходимости УАЗа Профи не хватает, положите в машину комплект браслетов на колеса и антибуксы. А если с самого начала использования добавлять присадку VALENA, автомобиль прослужит дольше.

Фото: УАЗ

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Отзывы о УАЗ Профи (347)

УАЗ 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Про УАЗ Профи впервые узнал из интернета, а увидеть эту машину довелось только недавно, когда на нашу поселковую почту купили УАЗ Профи. Раньше был Патриот пикап. По комфорту Профи даже получше будет, чем старые Патриоты (слышал, что сейчас сильно поменялись, у нас был 2008 года). По проходимости...

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