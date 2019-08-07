Новая версия УАЗ Профи за... 1,43 млн рублей! Сколько?!

Ульяновский автозавод расширил список модификаций полуторки Профи. Все новинки — грузовички классического формата, с кузовом или фургоном. Пример ГАЗели показывает, что без машин автобусного типа не обойтись, да и старушка-«буханка» требует замены.

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В прошлом году ульяновская фирма Автодом73 сертифицировала и отгрузила заказчикам машины скорой помощи и школьные автобусы на базе УАЗа Профи. У них со штатной цельнометаллической кабиной объединен каркас из стальных труб, обшитый пластиковыми панелями.

Готовят вариант для частников. В каркасно-панельном модуле — один или несколько рядов сидений. Максимальная вместимость — от шести до десяти человек (включая водителя). В первом случае за пассажирскими местами остается огромный грузовой отсек. Такое исполнение будет интересно стро­ителям и ремонтным бригадам.

Грузопассажирский Профи окажется дороже стандартного на 600 тысяч рублей. То есть заднеприводная машина будет стоить минимум 1,43 млн рублей.

Это новая «буханка»?

Это дороже полноприводной «буханки»-комби более чем вдвое, но и уровень комфорта предлагается совсем другой. Позже на основе этой машины собираются построить автокемпер.