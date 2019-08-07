Новая версия УАЗ Профи за... 1,43 млн рублей! — журнал За рулем

Новая версия УАЗ Профи за... 1,43 млн рублей! Сколько?!

Ульяновский автозавод расширил список модификаций полуторки Профи. Все новинки — грузовички классического формата, с кузовом или фургоном. Пример ГАЗели показывает, что без машин автобусного типа не обойтись, да и старушка-«буханка» требует замены.

УАЗ Профи
УАЗ Профи

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ГАЗель Бизнес против УАЗа Профи
В прошлом году ульяновская фирма Автодом73 сертифицировала и отгрузила заказчикам машины скорой помощи и школьные автобусы на базе УАЗа Профи. У них со штатной цельнометаллической кабиной объединен каркас из стальных труб, обшитый пластиковыми панелями.

Готовят вариант для частников. В каркасно-панельном модуле — один или несколько рядов сидений. Максимальная вместимость — от шести до десяти человек (включая водителя). В первом случае за пассажирскими местами остается огромный грузовой отсек. Такое исполнение будет интересно стро­ителям и ремонтным бригадам.

Грузопассажирский Профи окажется дороже стандартного на 600 тысяч рублей. То есть заднеприводная машина будет стоить минимум 1,43 млн рублей.

Это новая «буханка»?
Это новая «буханка»?

Это дороже полноприводной «буханки»-комби более чем вдвое, но и уровень комфорта предлагается совсем другой. Позже на основе этой машины собираются построить автокемпер.

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Отзывы о УАЗ Профи (361)

УАЗ 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Со сменщиком вот уже год работаем на УАЗ Профи, до этого работали на Газели Бизнес с дизельным мотором Камминз. Он хоть и французский, но очень капризный, в первую причину, к качеству солярки. Свечи приходилось чистить и менять постоянно, а в мороз от 30 градусов его вообще без подогрева не завед...

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