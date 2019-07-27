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Миллионные пробеги — не редкость на грузовиках дальнобойщиков, но считаются рекордными для легковых автомобилей — при том, что подобных примеров довольно много, и нам известны только подтвержденные, зарегистрированные рекорды. Вот самые известные.

Немецкая педантичность

Возможно, вы слышали о греке Грегорисе Сакинидисе из Салоников, наездившем на своем Mercedes-Benz 240D 1976 года 4,6 миллиона километров — примерно 115 земных экваторов или 3 поездки до Луны и обратно. Причем машину таксист приобрел в 1981 году, с пробегом около 200 000 км, и следующие 4,4 миллиона намотал за 23 года.

Грегорис Сакинидис и его Mercedes-Benz 240D 1976 года, пробежавший 4,6 миллиона километров.

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Грегорис практически не вылезал из машины, работал в любое время дня и ночи. А во время военного конфликта на Балканах регулярно доставлял медикаменты в Белград, совершив больше 800 рейсов. Грек утверждает, что старый Mercedes его ни разу не подводил, он просто внимательно относился к машине и регулярно проводил техобслуживание, а также необходимый ремонт — в том числе «капиталку» двигателя. Наградой за усердие стало то, что невероятно выносливый автомобиль занял почетное место в заводском музее в Штутгарте, а Грегорису вручили новый Mercedes-Benz C200 СDI.

Кстати, в штутгартском музее к этому моменту выставлялся еще один Mercedes-Benz 240D 1976 года c пробегом 4,6 миллиона километров, и также купленный владельцем неновым. Это машина американца Пола Хармана, директора телефонной компании из Джорджии. Он приобрел Mercedes в 1983 году с пробегом больше 40 тысяч миль (примерно 60 тысяч километров) и колесил на нем по всем штатам, следя за всеми посторонними звуками и меняя моторное масло через каждые 3 тысячи миль (примерно 5 тысяч км), так что двигатель отходил все свои миллионы без капремонта. Единственное, что пришлось поменять Харману, — цепь ГРМ. Остальное — расходники. В 1991 году автомобиль с пробегом в 550 000 миль (885 139 км) разобрали, заменили резиновые прокладки и уплотнители, перекрасили кузов и перешили водительское сиденье.

Пол Харман гордится своим рекордным пробегом на Мерседесе 1976 года.

Когда автомобиль Хармана уже откатал свое, а такси Сакинидиса докатывало последние сотни тысяч, в 2003 году другой греческий таксист, Джордж Вассилакис, приобрел Mercedes-Benz E270 CDI с турбодизелем объемом 2,7 литра. Меньше чем через 9 лет одометр автомобиля застыл на отметке 999 999 километров, и дальнейший пробег пришлось вычислять по объему потраченного топлива.

За все время Вассилакису пришлось менять детали подвески и тормозной системы, сцепление, интеркулер и чинить турбонагнетатель, но двигатель и коробка передач остались родными.

И это далеко не все Мерседесы с пробегами за миллион. Есть еще Mercedes-Benz 250SE 1966 года, накатавший больше 2 миллионов у трех владельцев. Первый наездил 1,4 миллиона, второй — 500 тысяч, третий — остальные 100. Он и сообщил о рекорде представительству марки.

Михаэль Никл за рулем своего Mercedes-Benz E 200 D 1992 года.

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Сотрудник завода Daimler Benz в Зиндельфингене Михаэль Никл весной 1992 года приобрел новый Mercedes-Benz E-класса с двухлитровым дизельным двигателем. Через несколько лет он собирался продать автомобиль, но так и не решился. А потом оказалось уже поздно. К настоящему времени 124-й наездил уже больше миллиона километров. Никл не скрывает, что ремонтировал автомобиль, и даже с чисто немецкой педантичностью подсчитал, что за все время владения потратил на ремонты и техобслуживание Мерседеса 58 500 евро, и еще 53 800 евро отдал за топливо — при среднем расходе в 6 литров на 100 километров пути.

Еще больше удивил другой немец, Герхард Шотт. Он намотал больше миллиона километров на совершенно другой машине — Москвиче-2140 1976 года. Выбор объясняется тем, что Шотт — житель Цвиккау (Восточная Германия, бывшая ГДР), куда в свое время активно поставляли советские машины. Свой «Мосси» Шотт приобрел в Мюльхаузене за 17 600 марок (около 20 средних гэдээровских зарплат). Некоторое время он служил в клинике Генриха Брауна, где в то время работал Герхард, потом тот выкупил автомобиль, и до недавнего времени ездил на нем ежедневно, называя неубиваемым.

Герхард Шотт в Москвиче «Мосси» 2140 1976 года.

За все время «Мосси» практически не доставлял владельцу забот, радуя надежностью и экономичностью (Шотт утверждает, что его средний расход — 10 литров на 100 километров), но немного огорчая тем, что на кузове появились очаги коррозии. И, как говорится в интервью изданию Tag24, автомобиль пережил замену двигателя (скорее — капитальный ремонт). А секретами долговечности «Мосси» Герхард считает удачную конструкцию машины и собственную аккуратность.

Американская сборная

А вот американец Джо Лосисеро, владелец Honda Accord 1990 года, не нарадуется коррозионной стойкости кузова своего автомобиля — при том, что он купил его не новым, а шестилетним, с пробегом 74 375 миль (примерно 119 тысяч километров). Увы, внутренняя отделка автомобиля не столь вынослива: Джо приходилось менять и обшивки дверей, и руль, и даже ремни безопасности. Зато оригинальный топливный насос отслужил 1 192 524 километра. Общий пробег автомобиля превысил 1 миллион миль (1 609 344 км). Двигатель пришлось перебрать лишь однажды — без замены основных частей, как утверждает Джо.

Джо Лосисеро, автомеханик, считает Хонду Аккорд 1990 года одним из самых удачных приобретений.

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Вообще, больше всего автомобилей с рекордными пробегами именно в США — несмотря на то что американцев часто упрекают в халатном отношении к машинам. Но все-таки и среди них встречаются уникумы, внимательно следящие за интервалами техобслуживания и проводящие их строго по инструкции. Большим пробегам способствует география США и развитая дорожная сеть: некоторые американцы регулярно ездят через все штаты, от одного побережья до другого. И в США даже существует организация владельцев автомобилей-рекордсменов, High Мileage Сlub.

Гай Нью Марк из Сан-Педро (Калифорния) получил от отца в качестве подарка на выпускной Porsche 356C 1964 года. Полвека спустя одометр машины подобрался к отметке в миллион миль. Когда об этом раструбили в интернете, Porsche украли, но полиция быстро нашла раритетную машину и вернула ее владельцу. После ремонта Гай продолжил наматывать мили, рассказывая о том, что секрет такого невероятного пробега — регулярное профессиональное техобслуживание.

Свой Porsche 356C 1964 года Гай Нью Марк получил на выпускной и не может расстаться с ним до сих пор.

22 сентября 2012 года 66-летний Селден Купер из Нью-Джерси, ученый из Темпльского университета и член добровольной пожарной дружины, приехал в дилерский центр Lehman Motors Volvo, чтобы заменить моторное масло в двигателе своего Volvo 240 1987 года. Ничего особенного, за исключением того, что это была двухсотая замена масла, и Селдена встречали представители HMC, чтобы вручить сертификат о вступлении в клуб.

Как говорил в интервью Купер, он не ставил перед собой цели достичь миллиона миль и до покупки Volvo 240 считал выдающимся достижением 250 000 миль (400 000 км) на предыдущей машине, Volvo 164-E 1975 года, которую сдал в трейд-ин. И на ней, и на 240-й Купер ездил и в университет, и на срочные вызовы по тревоге на пожарную станцию в Херши, и в автопутешествия по половине Соединенных Штатов, от Канады до Флориды. Volvo никогда не подводила. Правда, Купер никогда не жалел времени на уход за автомобилем, и все 25 лет приезжал в дилерский центр каждую субботу, даже после переезда в Балтимор, находящийся на расстоянии 190 миль (305 км) от Роклея.

Селден Купер и его Volvo 240 1987 года.

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Тот же миллион миль намотал на Dodge 3500 Том Олдинг из Огайо, используя автомобиль в качестве тягача. Том лишь менял масло через каждые 9000 км. Миллион миль сделал на Dodge 2500 и Дэн Эдельман — это для начала. Потом он добавил еще чуть ли не миллион километров.

Семь раз через всю страну проехали на Chevrolet Silverado 3500HD 2006 года cупруги Пеннингтон. Причем во всех поездах их трак тянул за собой кемпер — дом на колесах. Во время седьмого путешествия одометр подобрался к отметке в миллион миль. Как говорит глава семейства Хью, машина до сих пор оснащена родным силовым агрегатом, кроме расходников пришлось менять только топливные форсунки.

Когда пробег пикапа Toyota Tundra Виктора Шеппарда из Луизианы достиг миллиона миль, местный дилер японской марки сообщил об этом в представительство, и машину 2007 года заменили на аналогичную, но только новую, занявшись изучением феномена. Как говорит Шеппард, его обычный годовой пробег составляет около 125 тысяч миль (200 тысяч километров), а владелец всего лишь выполнял предписания автопроизводителя. У автомобиля до сих пор родной силовой агрегат, заводская краска и опрятный салон.

Фарра Хайнес с Hyundai Elantra 2013, набегавшей больше миллиона миль.

Еще больше проезжает на Hyundai Elantra 2013 года работница службы доставки Фарра Хайнес из Канзаса. Ее средний годовой пробег — 200 тысяч миль (примерно 322 тысяч километров). Можно сказать, Фарра просто живет в своей машине. За пять лет пользования Элантрой ей не приходилось ремонтировать ни двигатель, ни трансмиссию, но одометр отказался считать больше 999 999 миль, так что в автомобиль пришлось поставить новую приборную панель со специальной эмблемой «1 миллион» и «нулевым» одометром. Фарра тут же пообещала наездить на своей Элантре еще миллион.

Американский коммивояжер Питер Гилберт намотал миллион миль за 17 лет на SAAB 900 SPG (Special Performance Group) 1989 года, после чего передал машину в музей, получив взамен новый SAAB, классом выше — 9–5. Питер утверждал, что за время владения он сменил 88 шин, три прокладки головки блока и потерял одну передачу из-за износа шестерней в коробке. Но двигатель и турбонагнетатель (!) в автомобиле оставались родными. А единственное, что критикует Гилберт, — коррозионную защиту двигателя: SAAB все-таки начал ржаветь, в том числе потому, что ездил зимой, когда дорожники применяли соляную смесь.

SAAB 900 SPG 1989 года Питера Гилберта.

Чет Белиль из Канзаса наездил на Lincoln Town Car 1983 года 2 092 147 километров, и не только по хайвеям, но и сельским дорогам. Чет оформил на автомобиль пожизненную гарантию, и теперь при износе каких-то запчастей просто меняет их на новые. Он уверен, что его машина никогда не подведет.

Альберт Клейн из калифорнийской Пасадены умудрился наездить еще больше — 1 442 044 миль (2 320 744 км), и не на комфортном Линкольне, а на спартанском Volkswagen Beetle 1963 года. Этот рекорд был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 1993 году.

Непревзойденный

Но круче всех, конечно, американец Ирвин Гордон из Пачогу, штат Нью-Йорк, владелец купе Volvo P1800 1966 года. Автомобиль он приобрел на свое 25-летие за 4150 долларов (годовая зарплата молодого учителя физики). Купив автомобиль в пятницу, уже в понедельник он вернулся на первое ТО с пробегом 1500 миль (больше 3000 км). Как говорил сам Ирв, он просто не мог остановиться, все ездил и ездил: по 125 миль (201 км) от дома до работы и обратно и путешествуя на машине по штатам.

Ирвин Гордон с Volvo P1800 1966 года после первого миллиона миль.

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Когда пробег достиг 600 тысяч миль, Ирв пытался уговорить, чтобы механики проверили двигатель и заменили, что необходимо. Те отказывались, утверждая, что мотор работает идеально. Но зато поменяли сцепление.

В 1987 году пробег Volvo составил 1 миллион миль, а компания Volvo подарила Гордону новый автомобиль 780 Сoupe Bertone. Впрочем, автовладелец продолжал ездить на «старушке». Когда пробег приближался к миллиону, Гордон поменял карбюратор, когда пробег перевалил за миллион — топливный насос.

В 2002 году пробег P1800 достиг 2 миллионов, и Volvo раскошелилась на Volvo XC70. 18 сентября 2013 года на Аляске Гордон зафиксировал пробег в 3 миллиона миль (4 828 032 км). Двигатель на автомобиле все еще родной, хоть и переживший два капитальных ремонта. Рекордный Volvo обслуживал один механик — Джордан Уэйн из Бруклина.

Рекордный пробег Гордона на частной некоммерческой машине вряд ли кто-нибудь когда-нибудь побьет.

Ирв говорил, что он не делает ничего особенного: старается ездить плавно, на средних оборотах, меняет моторное масло и фильтры через каждые 5000 км, масло в коробке передач и свечи зажигания через каждые 40 000 км, обращает внимание на все посторонние звуки, вибрации и запахи в машине и моет кузов теплой водой после контакта с солеными дорогами. А начинать советовал с внимательного чтения руководства по эксплуатации.

15 ноября 2018 года Ирвин Гордон умер в возрасте 77 лет, на пути в Китай. Он всегда говорил, что сколько бы дорог ни проехал, всегда останется та, на которой он не был. Гордон и Volvo P1800 поставили рекорд, который, скорее всего, никогда не будет побит.

Фото: из архива автора