Премиум с пробегом: как выбирать и где покупать

Приобретая дорогой автомобиль, пусть и подержанный, совершенно не хочется нарваться на подводные камни и тем более приключения. Эксперт «За рулем» проанализировал все возможные варианты покупки и подготовил несколько важных советов.

Подержанный автомобиль (любой ценовой группы) можно купить тремя основными способами:

у знакомых

у неизвестно кого по объявлению

у легальных продавцов подержанных автомобилей.

Приобретая что-то очень старое и совсем бюджетное, наверное, можно рискнуть и пойти на более сомнительный вариант — с целью мизерной экономии.

Если же вы нацелились конкретно на премиум-сегмент, то лучше минимизировать риски. В противном случае вероятные потери могут оказаться слишком большими.

А что можно потерять?

Знакомые знакомым рознь. Лучший друг, конечно, не наврёт. Но при продаже многие склонны приукрасить реальность, рассказать не всю правду о состоянии машины. Да и не факт, что охотно пойдут на какие-то скидки — всем же нравится потратить меньше, а получить больше, даже родственникам со стороны жены.

Совсем посторонний, почти анонимный продавец-частник по объявлению — самый мутный вариант. Уже на стадии «посмотреть машинку» могут начаться разводы и попытки давления, внезапные перемены ценовых условий (за неделю упал курс рубля!). Финалы, при которых покупатель остается без денег и без машины, крайне редки сейчас, но случаются. Конечно, подавляющее большинство продавцов б/у — нормальные порядочные граждане, хотя и жадноватые. Но по буквам объявлений невозможно заранее отличить приличных людей от мошенников. Как известно, не все угнанные машины поступают в разборку. Некоторые — в продажу на вторичном рынке, и в этом случае как раз реалистичен вышеописанный финал. Причем для премиума — с большей вероятностью.

Если средства позволяют рассматривать премиум-сегмент, то к покупке нужен тщательный подход, иначе есть риск крупных необратимых потерь.

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Множество машин с пробегом по объявлениям продают юридические лица, среди них немало различных авторынков и автосалонов, авторизованных и не очень. Такая вариация выглядит намного менее подозрительной. Но только часть из этих салонов — надежные игроки с хорошей репутацией, а остальное — «перекупы» , для которых мелкое жульничество в порядке вещей.

По Московскому региону есть некоторая статистика, и она довольно внятная. Одно из исследований затронуло 214 салонов (из них 96 — официальные дилеры), работающих на вторичке. По параметру соответствия истинного состояния машины описанию в объявлении, официалы впереди с 8,1 балла против 5,6 у салонов-перекупщиков (по 10-балльной шкале). То есть дилеры тоже приукрашивают, но не до пугающей степени. Кроме того, у 60% неофициалов данные о машинах «омоложены» различными способами, снижают возраст и/или скручивают пробег. За официалами такого не замечено. В топ-10 «самых честных» попали сплошь официальные дилеры.

А что можно приобрести?

Исходя из этих соображений, люди, ориентированные на премиум-сегмент, часто выбирают самый надежный вариант без подводных камней — покупку подержанных машин у официального дилера.

На этих машинах точно нет невыплаченных кредитов и висящих штрафов. Не бывает подхода «тут мы диском немного приложились о бордюр, а тут обивку кот разодрал». Дилеры по мере возможности устраняют все следы и отпечатки предыдущего владельца. Машины часто внешне выглядят (и пахнут!) как новые. И с высокой долей вероятности располагают свежим набором всех рабочих жидкостей.

Одно из преимуществ покупки подержанной машины у дилеров — возможность выбора из нескольких вариантов, представленных на одной площадке.

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Обычно их можно досконально осмотреть, не в сугробе и не под дождем, сделать пробную поездку, а нередко есть выбор из нескольких машин, схожих по состоянию, комплектации и цене. Иногда удается даже желаемый цвет подобрать! Чего, как мы понимаем, в двух предыдущих вариантах не бывает. Да, можно найти две-три очень похожие машины и по объявлениям, но ознакомиться с ними наверняка получится только в разные дни и в разных районах города.

Разумеется и скорее всего, у дилера покупка обойдется дороже — при прочих равных условиях. Но не на миллионы, а в разумных пределах (понятно, что полмиллиона в премиуме — это подчас сравнительно небольшой пакет дополнительных опций). И дилеры к автомобилю прилагают что-то еще — услуги, обязательства, в отдельных случаях гарантию (например, для двухлеток с небольшим пробегом). А самое главное — их всегда можно найти и выразить претензии в случае, если с купленным вами товаром что-то оказалось не так.

Нюансы удовольствия

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Большинство компаний, работающих в России, предлагают специальные программы, основанные на трейд-ин, в рамках официальной дилерской сети. В том числе и премиум-сегмент. В целом мы уже изложили концептуальные достоинства покупки у официалов. Осталось изучить бонусы.

У BMW есть программа Premium Selection, у Лексуса — программа Select, у группы Jaguar Land Rover — программа Approved. Везде речь идет о сертифицированных машинах с пробегом — не более 100 тысяч км у BMW, не более 120 тысяч у Ягуара, не более 130 тысяч у Лексуса. Ограничение по возрасту у названных марок одинаковое — не старше пяти лет. (Есть и старше, и больше пробежавшие, но они не попадают под действие программ или попадают на особых условиях.)

Все эти машины при прежнем владельце обслуживались у официалов в установленные заводом сроки. Не были в серьезных авариях, а перед продажей прошли углубленную диагностику. Сильно изношенные и подпорченные детали заменены. История машин прозрачна. Дилерам нет никакого резона «впаривать барахло» — это портит репутацию марки, а также отвращает клиентов от конкретного дилера. Сомнительную машину, если таковая попалась, они лучше продадут другим способом.

Программы работы с подержанными машинами есть практически у всего премиума. У Infiniti это Privileged: не более 100 тысяч пробега, не старше пяти лет, юридическая чистота, нет нарушений несущих и силовых элементов. Условия у разных марок довольно схожие.

Понятное дело, предлагают также различные кредитные и страховые варианты (найти среди них действительно выгодные — занятие сложное, но у некоторых получается). А дальше начинаются «пряники», положенные тем, кто склонен и подержанный автомобиль обслуживать у официалов.

Как правило, это постгарантийная сервисная поддержка (бесплатный ремонт из оговоренного списка неисправностей) — от года до трех лет, иногда без ограничения пробега, иногда оговорены «60 тысяч км за два года». Плюс «поддержка на дорогах 24 часа» — в разумной удаленности от большого города возможен бесплатный приезд механика для мелкого ремонта или эвакуатора, если механик бессилен. Это нормальный уровень обслуживания новых премиум-автомобилей, он продлевается и для владельцев подержанных машин.

Естественно, за удовольствие надо платить (в премиуме, собственно, вообще дешевизны нет). Покупка б/у у дилера выйдет дороже, чем у частника. Но при этом и спокойнее, и через два-три года, по окончании всех программ, эту машину можно сбыть под лозунгом «обслуживалась только у дилера!», что повышает ее рыночную стоимость.

Сравнить цены на новую и точно такую же подержанную модель можно, но это не даст полной ясности — одна машина будет дорестайлинговая, другая послерестайлинговая, может, даже разных поколений. Комплектации разных лет тоже различаются. Но примерную картину получить несложно.

Новый Range Rover Evoque, дизельный, 2.0 л, 150 л.с. — 3 699 000 руб. Подержанный Range Rover Evoque 2013 года, пробег 85 тыс. км, дизельный, 2.2 л., 190 л.с. — 1 287 000 руб. Да, это разные поколения. Но оба от официалов. Оба в состоянии без проблем отработать 80–100 тыс. км. А разница в цене почти трехкратная. Есть о чем подумать.