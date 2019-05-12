Новый Range Rover Evoque: первый тест серийного кроссовера

Первая встреча с новым Эвоком оказалась занятной, но оставила массу вопросов.
Во‑первых, мне дали проехать на машине лишь полтора километра. Во‑вторых, Evoque был предсерийным и терял элементы интерьера, что называется, на ходу. В‑третьих, на момент той лондонской презентации о российских ценах оставалось только догадываться.
Я «поставил» на нижнюю планку в три миллиона… и ошибся на пару процентов. Сегодня дилеры просят минимум 2 929 000 рублей за бензиновую версию и 2 941 000 рублей за дизель.
Моторные рефлексы
На этот раз я не стану грузить вас второстепенной информацией. Так ли важно, что на разработку платформы для нового Эвока потратили миллиард фунтов стерлингов или что зазоры между кузовными панелями уменьшили на 42 %? Лучше обсудим действительно важные вещи: определимся с типом двигателя; выясним, имеет ли смысл доплачивать за электронно-управляемые амортизаторы, и поймем, ждать ли от серийного кроссовера сюрпризов в области качества.
Начинаю с версии с 240‑сильным дизелем и длинным списком опций.
Руль с отделкой из алькантары — баловство. Выглядит превосходно, но проигрывает кожаному и в приятности, и в стойкости к истиранию. Впрочем, это практически единственное замечание к интерьеру. Полушерстяная ткань Kvadrat на сиденьях смотрится свежо и явно долгоиграющая. Эргономика беспроблемна. А общий градус премиальности ничуть не ниже, чем в Веларе или больших Рейнджах. В этом смысле Evoque сделал огромный шаг вперед.
На холостых оборотах дизель бормочет про себя: нет ни вибраций, ни характерного рокота. Распознать природу мотора можно разве что по шкале тахометра да по мощнейшему подхвату на низах. Но этот «взрыв» на 1700 об/мин обманчив, и стóит нарисованной стрелке перевалить за три тысячи, Evoque скисает, как борщ на балконе. А еще ощутимы заминки в кик-дауне. Вряд ли дизель сделает водителя счастливым. А ведь в России тестируемой версии не будет! Только 150 или 180 сил.
Evoque вообще не про драйв с эмоциями. Он стал мягче, комфортнее и взрослее. И хотя я позволю себе немного поныть о размытии характера, большинство потенциальных покупателей встретит такую метаморфозу с пониманием. Даже в жестком «динамическом» режиме элетронно-управляемых амортизаторов Evoque не цитирует дорожные «косяки», а мягко парит над дорогой. Единственное, что он ненавидит всеми ходами штоков, - каменистые поверхности и стиральные дóски грунтовок.
За рулем 249‑сильной бензиновой версии мир преображается — будто снимаешь с лодыжки тяжеленную гирю! Несмотря на смехотворную прибавку в мощности (+ 9 л.с.) и ощутимую потерю в крутящем моменте (135 Н·м), бензиновый Evoque дарит ощущение легкости. Технически идентичный девятиступенчатый автомат лучше «пришит» к мотору. И нет сомнений, что эту тенденцию сохранит и базовый 200‑сильный бензиновый агрегат. Все моторы семейства Ingenium в линейке Эвока — двухлитровые и отличаются друг от друга только степенью форсировки.
Традиции и наследие
Несмотря на дорогущую новую платформу, трансмиссия почти не изменилась. Момент между осями по-прежнему раскидывает многодисковая муфта и ассистент Terrain Response второго поколения. А дорогим версиям доступна трансмиссия Active Driveline с электронно-управляемыми пакетами фрикционов для каждого из задних колес. Поверьте, оба варианта умеют даже больше, чем нужно. Несмотря на хипстерскую внешность, Evoque с 212 мм под днищем и россыпью толково настроенных ездовых программ — один из самых талантливых «антиасфальтовых» кроссоверов.
Не советую заказывать недоступные машине первого поколения 21‑дюймовые колёса. Несмотря на 55‑й профиль шин, езда по бездорожью превратится в зубодробительную историю. Базовые семнадцатидюймовки в широких арках смотрятся карикатурно, но 19‑ и 20‑дюймовые — вполне. На грейдере один дюйм дает осязаемую разницу и в случае пробоя подвески оставляет больше шансов не наградить грыжей дорогую покрышку.
По пути в аэропорт я устроился на заднем сиденье. Не могу сказать, что здесь просторно, но в прежнем Эвоке было слегка теснее. Отдельная климатическая зона так и не появилась, да и обогрев «дивана» по-прежнему предлагают за доплату. Несоответствие статусу? Да. Однако дело еще и в том, что, по статистике, у 70 % владельцев Эвока нет детей — заднее сиденье чаще всего пустует.Вывод? Новый Evoque встал на правильные рельсы. Осторожно эволюционировав снаружи (а именно это и нужно клиентам) и совершив маленькую революцию внутри, он, как никогда прежде, готов бороться за кошельки покупателей, для которых машина не просто средство передвижения, а еще и альтер эго. Уверен, они спокойно воспримут потерю в спортивности и высоко оценят прибавку в комфорте. А то, что в некоторых машинах обшивка задней стойки на полсантиметра отходит от обшивки крыши, останется незамеченным. Без этой традиционной английской «особенности» мы получили бы не Range Rover, а Audi Q3.
|На ощупь и на ходу — почти как взрослый Range
|Дизели дружат с коробкой хуже, чем бензиновые моторы
|
RR Evoque
|
P250
|
D240
|
Длина / ширина / высота / база
|
4371 / 1904 / 1649 / 2681 мм
|
Объем багажника (VDA)
|
591–1383 л
|
Снаряженная / полная масса
|
1787 / 2430 кг
|
1785 / 2450 кг
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 183 кВт / 249 л.с. при 5500 об/мин; 365 Н·м при 1200–4500 об/мин
|
дизельный, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 177 кВт / 240 л.с. при 2400 об/мин; 500 Н·м при 1750–2500 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
7,5 с
|
7,7 с
|
Максимальная скорость
|
230 км/ч
|
225 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95, АИ-98 / 67 л
|
ДТ / 65 л
|
Расход топлива: смешанный цикл
|
7,9 л / 100 км
|
6,3 л / 100 км
|
Трансмиссия
|
полный привод; А9
Фото: Михаил Кулешов и Land Rover
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