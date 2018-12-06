Audi Q3 второго поколения начнут продавать у нас в 2019 году. В Россию привезут кроссоверы не с новейшими «придушенными дизельгейтом» двигателями, а с уже знакомыми по предшественнику моторами. И наша машина едет явно лучше, чем «кушки» в европейской спецификации!

На старте продаж в Европе немцы предложат версию edition one, которую отличают броский оттенок кузова (оранжевый или серый), вороненые решетка радиатора и шильдики. Производят Q3 на заводе в венгерском Дьёре. Первые машины поступят в продажу в Европе к Новому году, в России — весной-летом.

Ответственный за международные коммуникации Audi Лайл Грейм за рюмкой чая под занавес официального ужина пребывал в сентиментальном настроении:

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— Мне кажется, жизнь у вас такая интересная. Я был в России несколько раз, в Москве и Санкт-Петербурге. И даже как-то прокатился на русской машине. Такая большая и мягкая, ее еще выпускали в 70‑х в Нижнем Новгороде… Да, точно, Волга!

— Почему бы не запустить производство нового Q3 в Калуге? Хороший повод вернуться!

От ответа Лайл ушел дипломатично, но скептическую нотку в голосе даже не скрывал. Мол, всё зависит от спроса, а тот — от курса рубля. Пока радоваться нечему — немцы свернули в Калуге крупноузловое производство всех Audi, за исключением Q7. К тому же в Грабцеве уже производят хитовый Volkswagen Tiguan. Зачем немцам внутренний каннибализм? Но на рынок всё равно выйдет новый Audi Q3 в чисто российском исполнении, пусть и венгерской сборки.

Свежее фильтрованное

Двигатели — главная интрига. В Европе базовая версия — это переднеприводный Q3 35 TFSI c бензиновым турбомотором 1.5 (150 л.с.). Двухлитровую машину с полным приводом предложат в двух степенях форсировки — 190 л.с. (40 TFSI) и 230 л.с. (45 TFSI). Есть 2-литровый дизельный вариант 35 TDI (150 л.с.) с передним приводом и преселективом S tronic либо со всеми ведущими и 6-ступенчатой механикой. Но всё это не для нас!

— Новые моторы Audi гиперчувствительны к качеству бензина, а у вас оно недотягивает до новейших стандартов. Поэтому в Россию двигатели с сажевым фильтром мы не повезем. В планах — знакомые вам бензиновые 150‑сильный 1.4 TFSI и 180‑сильный 2.0 TFSI, а также 150‑сильный дизель 2.0 TDI. Первый вариант — с передним приводом. Коробка — только робот.

Отличные новости, Лайл. Я поездил на Q3 1.5 TFSI и лишь укрепился в своем мнении. Схожий по массе и аналогичный по мощности Volkswagen Tiguan 1.4 TFSI заметно резвее откликается на газ в переходных режимах — зачем нам такой «задушенный дизельгейтом» мотор?

АПСАЙЗИНГ Полуторалитровый бензиновый мотор для Старого Света интересен, в первую очередь, системой отключения цилиндров. При низких и средних нагрузках приводы на распределительных валах временно отключают второй и третий цилиндры, закрывая впускные и выпускные клапаны, а система управления двигателем отключает зажигание и подачу топлива. В движении эти процессы, совершенно незаметные, сулят снижение расхода, но официальных данных от Audi пока нет. Блок цилиндров выполнен из алюминия, благодаря чему масса мотора существенно снизилась. На гильзы цилиндров методом плазменного напыления нанесено покрытие, снижающее трение. Выпускной коллектор интегрирован в головку блока цилиндров. На выпуске установлен сажевый фильтр, и это главное препятствие для прихода в Россию мотора, заточенного под Евро‑6.

На передовой

Слегка бесхарактерный силуэт прежнего Q3 уступил место рельефным поверхностям — словно с древней скульптуры сдули толстый слой вековой пыли, оголив точеную фигуру.

Салон тоже бомба. Ни одной копеечной детали, ни единой линии, проведенной неуверенной рукой. Особенно свежо смотрятся яркие вставки из алькантары. Да-да, непрактично — но как эффектно!

«Кушка» распрощалась с аналоговыми приборами: перед глазами водителя — экран диагональю 10,25 дюйма. А на центральной консоли красуется 10,1‑дюймовый тачскрин. Всем этим можно управлять с руля или голосовыми командами.

Современный и одновременно строгий интерьер освежают алькантаровые вставки в цвет кузова. Предусмотрены беспроводная зарядка и четыре разъема USB.

Уровень отделки салона именно такой, какой ожидаешь от машины с базовой ценой выше двух миллионов.

Приложение myAudi app автоматически ретранслирует навигационные данные с телефона на монитор, как только садишься в машину.



Доступ в Сеть организован по стандарту LTE Advanced, навигация MMI Navigation plus строит маршруты и выдает сопутствующую информацию, основываясь на предыдущих поездках. Приложение для смартфона myAudi app позволяет дистанционно отпирать и запирать двери, прогревать салон и находить машину на парковке. Отсек для смартфона Audi phone box играет роль беспроводной зарядки и соединяет телефон с антенной автомобиля. Интерфейс позволяет подключить гаджеты с iOS или Android и управлять ими через систему MMI посредством Apple CarPlay или Android Auto.

В общем, по части электронной «эргономики» — одно удовольствие.

С практической точки зрения Q3 тоже импонирует мне гораздо больше предшественника. Колесная база вытянулась на 77 мм, и теперь сзади спокойно усаживаются даже пассажиры ростом выше среднего. Сиденья сдвигаются в продольном направлении в диапазоне 150 мм. Хочешь — увеличивай багажник (он прибавил в объеме 70 литров), хочешь — выкраивай дополнительное место для ног.

Прецизионный

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Адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе — неплохие помощники на скоростных итальянских шоссе. А в случае опасности наезда на пешехода, мотоциклиста или другой автомобиль Q3 активирует экстренное торможение. Тут для меня никаких откровений, похожие функции есть и у Тигуана. И проблемы те же: машина резковато тормозит перед встающим трафиком и порой не реаги­рует на перестраивающегося перед носом попутчика. Доверяй, но руль не отпускай!

Едет Q3, как и все родственники по платформе MQB, сбито, точно и по-аудюшному породисто. Характер по большому счету не зависит ни от привода (полный привод — с подключаемыми многодисковой муфтой Haldex задними колесами и имитацией межколесных дифференциалов), ни от типа подвески, а предложено их три. В базе — пассивный МсPherson спереди и четырехрычажка сзади. За доплату — адаптивное шасси во всех версиях, кроме S line: ей положена спортивная подвеска. Визуально их не различить: у любого Q3 дорожный просвет — 190 мм.

Новичок на 97 мм длиннее, на 18 мм шире и на 23 мм ниже предшественника. И заметно просторнее. Объем багажника увеличился с 460 до 530 литров, причем пол можно установить в двух уровнях, организовав небольшую «кладовку». Светодиодные фары — стандарт. За доплату предлагают матричную версию с функцией адаптивного дальнего света.

Не получится радикально сместить акцент в сторону подвесочного комфорта и системой Audi drive select с шестью режимами, увязывающей работу двигателя и преселектива S tronic. Как не выйдет и заметно «заострить» филигранную обратную связь опционным рулевым управлением с переменным передаточным отношением. Так что берите обычные пружины, ­рулевое без наворотов — и не прогадаете.

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По Альпам машина «вышивает» с азартом и уверенностью обычного хэтчбека. Крены? Их фактически нет. Шумоизоляция — на пятерку.

Не нашел я и поводов для критики «мокрого» робота S tronic, который в России будет безальтернативным. Единственный промах в том, что Q3 чуть откатывается, когда ставишь коробку в «паркинг» на уклоне, - но это можно простить за незаметный и «скорострельный» перебор семи ступеней.

За ужином случайно подслушал разговор американских коллег, обсуждавших робот. Дескать, на что уж у нас в Штатах не любят такие коробки, но про эту ничего плохого и не скажешь. Вот 200‑сильный мотор разочаровал — старая машина с 6-ступенчатым автоматом Tiptronic пободрее.

Нам бы их проблемы! За океаном базовый Q3 2.0 TFSI будет стоить около 33 000 долларов. В России примерно те же деньги (2,1 миллиона целковых) попросят за монопривод 1.4 TFSI. Если, конечно, не случится большого экономического чуда — а это то, чего не может быть.

С моторами в российской версии поедет еще лучше! Цена понравится немногим

Audi Q3 35 TFSI Audi Q3 40 TFSI Длина/ширина/высота/база 4484/1856/1616/2680 мм Объем багажника (VDA) 530–1525 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 110 кВт/150 л.с. при 5000–6000 об/мин; 250 Н·м при 1500–3500 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1980 см³; 140 кВт/190 л.с. при 4200–6700 об/мин; 320 Н·м при 1500–4200 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,2 с 7,4 с Максимальная скорость 207 км/ч 220 км/ч Трансмиссия передний привод; Р7 полный привод; Р7

Фото: Audi