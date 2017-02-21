«За рулем» одним из первых прокатился на Range Rover Evoque второго поколения, который приедет в Россию уже весной. Его главная «фишка» — камеры, заглядывающие на восемь с половиной метров вперед.

Клиренс прибавил символический миллиметр. А глубина преодолеваемого брода составляет 600 мм — это на 100 мм больше, чем прежде.

Один миллиард фунтов стерлингов — это три годовых бюджета Ватикана. Почти столько же стоило строительство 828‑метрового небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае. И именно столько компания Jaguar Land Rover потратила на разработку новой платформы Premium Transverse Architecture (PTA), на которой базируется новый Range Rover Evoque. Так что подколы на тему родства бирмингемского «щегла» с древним Фрилендером и Volvo S80 теперь неуместны.

Впрочем, верно и другое: большинство клиентов не интересуют технические потроха. И если на секунду забыть, что теперь Эвоку доступны электронно-управляемые амортизаторы и акселерометры на каждом из колес, что под полом пассажирской части салона появилось место для 48‑вольтовой тяговой батареи на восемь ампер-часов (в Европе «мягким» гибридом может быть абсолютно любой Evoque, у нас — только 300‑сильный) и что всю трансмиссию разработали заново, может показаться, что и говорить практически не о чем. Грустно?

Полный привод фактически прежний: за распределение момента отвечают многодисковая муфта и система Terrain Response. В распоряжении топовых версий, как и прежде, - продвинутая трансмиссия Active Driveline c электронно-управляемыми пакетами ­фрикционов для каждого из задних колес.

Если судить только по фотографиям, однозначно — да. Когда за пару дней до премьеры мне прислали пресс-материалы, я… как бы это помягче… удивился. Грядущее «овеларивание» самого маленького Рейнджа лежало на поверхности, его ждали все. Но в остальном экстерьер показался слишком консервативным и не принес даже половины тех эмоций, которые я испытал в конце 2010 года при встрече первого Эвока.

Над функцией «прозрачный капот» в JLR работали давно, но в серию запустили поздно. В итоге первой оказалась Toyota со своим «крузаком 200», а еще Evoque опередили Mercedes-Benz G‑класса и BMW X5. Принцип работы — запись изображения с камер кругового обзора и его последующая трансляция на экран мультимедийки. Дальность обзора — восемь с половиной метров против трех у Тойоты.

Скепсис улетучился вместе с покрывалом, скрывавшим машину. Стоило потрогать «бесшовный» кузов с уменьшенными на 42% зазорами между панелями, и предшественник в моих глазах превратился в тыкву. В мгновение ока и уже навсегда. В новом Эвоке классно всё: и сниженная еще на 20 мм линия крыши, и недоступные прежде 21‑дюймовые колёса, и даже эти чертовы выдвижные ручки, которые наверняка будут глючить после зимних моек без просушки. Образ кроссовера-модного аксессуара закончен и совершенен!

Платформа Premium Transverse Architecture (PTA) подразумевает поперечно расположенные моторы Ingenium отдачей от 150 до 300 сил и «гибридную подготовку». Evoque может быть как «мягким» гибридом (MHEV) со стартером-генератором и 48‑вольтовой батареей на 8 кВт·ч под полом салона, так и подзаряжаемым (PHEV) — с 1,5-литровым трехцилиндровым ДВС, двумя электромоторами и батареей на 11,5 кВт·ч под задним сиденьем, но этот вариант не для России.

Впечатление от интерьера сдержаннее, хотя на фоне прежней машины с архаичным климатическим блоком и дешевой серебрянкой в отделке консоли новая — космос. Веларовский мультимедийный комплекс Touch Duo Pro, материалы отделки, не уступающие материалам «взрослых» Рейнджей… Если прежде входной билет в мир Range Rover был компактным и казался простым в мелочах, то теперь стал просто компактным. Кстати, «входной билет» — отличная фигура речи. Для семи из десяти покупателей Evoque — первый автомобиль концерна JLR.

В отличие от старших алюминиевых собратьев, Evoque по большей своей части — стальной. Из алюминия отлиты лишь опорные чашки передних стоек и усилитель переднего бампера. Благодаря увеличению доли высокопрочных сталей жесткость кузова на кручение увеличилась на 13%.

Я летел на статическую презентацию, но организаторы припасли сюрприз: установили «американские горки» в здании заброшенного вокзала и выкатили с десяток Эвоков!

Прыгаю в 300‑сильный «мягкий» гибрид, который должен доехать до России и… нет, не еду. Сначала размышляю, куда пристроить мобильник, поскольку с нишами для мелочевки — беда. А затем прилаживаю на место пластмассовую облицовку салона, упавшую в ноги. Ну, здравствуй, Land Rover!

По части материалов отделки Evoque не уступает ни Велару, ни «взрослым» Рейнджам. С основной эргономикой порядок. К второстепенной придется привыкать — изучать закоулки мультимедийной системы и искать место для смартфона. Шайба-селектор автомата уступила место джойстику, знакомому по Ягуарам и внедорожнику Range Rover Sport.

Оснастив Evoque видеозеркалом заднего вида, англичане не открыли Америку — несколько лет назад это уже сделал Cadillac. Расстраиваться не стоит. Заказывать такое зеркало, искажа­ющее действительность, - тоже.

Машины, которые довелось «пощупать» на презентации, были из категории препродакшен. Однако есть у меня подозрение, что время от времени терять детали будут и серийные Эвоки. Наверное, так надо для истории.



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Уловить какие-то глобальные ездовые особенности на полуторакилометровом маршруте, который проходишь на скорости 5–10 км/ч, очень непросто. А вот оценить новые для концерна JLR фишки — запросто. В первую очередь — функцию «прозрачный капот», над которой англичане начали работать первыми в индустрии. Во вторую — видеозеркало заднего вида. Подобное мы уже видели на Кадиллаках, и это одно из самых бестолковых и бесполезных решений в мире.

На его фоне «прозрачный капот» невероятно хорош. Фронтальная и боковые камеры «заглядывают» на восемь с половиной метров вперед, записывают полученное изображение и в нужный момент транслируют картинку на экран мультимедийной системы. Это волшебство работает на скоростях до 30 км/ч и синхронизируется с реальностью настолько точно, что на дорогу даже не смотришь. Не спорю, Toyota реализовала что-то подобное тремя годами ранее, но результат — небо и земля.

Все кузовные детали новые. С предшественником новичка роднят только дверные петли. Среди наиболее ярких отличительных черт — утопленные дверные ручки и отсутствие пластмассовых накладок на арках. А еще при смене поколений англичане похоронили непопулярные трехдверку и кабриолет.

Задний ряд? Целевую аудиторию Эвока он мало заботит. По статистике, у 70% клиентов этой машины нет детей. Однако в Бирмингеме все-таки постарались сделать «второй» Evoque просторнее и комфортнее «первого». Колесную базу удлинили на 21 мм, мéста в салоне, несмотря на более покатую крышу, прибавилось. Благодаря разнесенным пружинам и амортизаторам объем багажника довели до 591 литра. И проем теперь шире.

Новая платформа позволила разнести задние амортизаторы и пружины, благодаря чему объем багажника вырос с 575 до 591 литра. Увеличилась и ширина проема — разом на 196 мм.

Полноценное знакомство с новым Эвоком еще впереди. Возможно, прямо сейчас я или кто-то из моих коллег наматываем километры на ездовой премьере, чтобы через месяц рассказать в красках, какова она в деле — платформа за миллиард.

«Первый» Evoque разошелся по миру тиражом 770 тысяч экземпляров, но «второму» по силам его превзойти. Опираясь на нижнюю планку европейского прайса (цены в Германии стартуют с 37 500 евро), предположу, что у нас Evoque будет стоить не меньше трех миллионов. И даже если в его повадках не обнаружится ничего волшебного, салон окажется не без греха, а дверные ручки продолжат вмерзать в проем, спрос будет бешеным.

Потрясающая внешность и передовые технологические решения От машин по-прежнему отваливаются детали

P. S. В Россию Evoque приедет с двумя дизельными и тремя бензиновыми моторами, которые сочетаются с безальтернативным девятиступенчатым автоматом. Все технические данные собраны в таблице.





Range Rover Evoque TD4 150 л.с. TD4 180 л.с. Si4 200 л.с. Si4 249 л.с. Si4 MHEV 300 л.с. Длина / ширина / высота / база 4371 / 1904 / 1649 / 2681 мм Объем багажника (VDA) 591 л Снаряженная масса 1860 кг 1860 кг 1813 кг 1862 кг 1925 кг Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт/150 л.с. при 2400 об/мин; 380 Н·м при 1750–2500 об/мин дизельный, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 132 кВт/180 л.с. при 2400 об/мин; 430 Н·м при 1750–2500 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 147 кВт/200 л.с. при 5500 об/мин; 340 Н·м при 1300–4500 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 183 кВт/249 л.с. при 5500 об/мин; 365 Н·м при 1300–4500 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 221 кВт/300 л.с. при 5500 об/мин; 400 Н·м при 1500–4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 11,2 с 9,3 с 8,5 с 7,5 с 6,6 с Максимальная скорость 196 км/ч 205 км/ч 216 км/ч 230 км/ч 242 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 65 л ДТ / 65 л АИ-95, АИ-98 / 67 л АИ-95, АИ-98 / 67 л АИ-95, АИ-98 / 67 л Расход топлива: смешанный цикл 5,7 л/100 км 5,8 л/100 км 7,7 л/100 км 7,9 л/100 км 8,1 л/100 км Трансмиссия полный привод; А9

Фото: Михаил Кулешов и Land Rover