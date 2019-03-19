Новый Range Rover Evoque: известны российские цены

Второе поколение британского бестселлера уже можно заказать в России. Причем стартовые цены на бензиновую и дизельную версии почти одинаковы — 2,9 миллиона рублей. Корреспондент ЗР побывал на международной ездовой презентации нового Эвока и выяснил, какой мотор предпочтительнее.

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Повод: тест-драйв Эвока второго поколения.

Место действия: Греция.

Впечатления. Первое знакомство с новым Эвоком состоялось еще в прошлом году. Англичане организовали в Лондоне масштабную премьеру своей знаковой (предыдущее поколение разошлось по миру тиражом 770 000 экземпляров) новинки, но тест-драйв ограничился символическим полукилометровым маршрутом, так что набраться ездовых впечатлений не вышло. Да и российский прайс-лист на тот момент не был окончательно сформирован.

Система полного привода по сути прежняя: крутящим моментом распоряжается многодисковая муфта и система Terrain Response. Клиренс — 213 мм. Глубина преодолеваемого брода — 600 мм. А вот за топовыми 21-дюймовыми колесами гнаться не стоит.

Сегодня в моем распоряжении сразу две версии нового Эвока: 249-сильная бензиновая и 240-сильная дизельная. Первая достаточно скромная — со стрелочными приборами и обычными пассивными амортизаторными стойками. Вторая упакована всеми мыслимыми и немыслимыми опциями, включая электронно-управляемые амортизаторы. Вот и давайте разбираться в особенностях двух моторов и выяснять, стоит ли доплачивать за более продвинутое шасси.

Интерьер здорово повзрослел и по части восприятия не уступает взрослым Рейнджам. Алькантара в отделке руля выглядит превосходно, но кожа приятнее тактильно и гораздо долговечнее.

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Двигатель дизельного Эвока работает тихо: нет ни вибраций, ни характерного рокота. Шумоизоляция машины вообще заслуживает лестных эпитетов. Дорожный фон проникает в салон только при езде по очень абразивному асфальту, да и ветер путается в передних стойках кузова и боковых зеркалах лишь на автобанных скоростях. Кстати, дизельный 240-сильный Evoque набирает эти скорости не слишком бодро. Разгонной динамики достаточно, но не более того.

По паспортным данным такой Evoque расправляется с первой сотней за 7,7 секунды. На деле мне с трудом удалось уложиться в девять. Несмотря на компактные размеры, новый кроссовер тяжелее более крупного Велара с тем же мотором. Спросите, как так вышло? Velar — почти целиком алюминиевый. Evoque — даром, что в разработку новой платформы PTA (Premium Transverse Architecture) вложили один миллиард фунтов стерлингов — стальной.

Сзади чуть просторнее, чем в машине первого поколения. Пассажиры ростом до 180 см едва ли найдут поводы для придирок.

За рулем дизельной версии чувство тяжелой машины не покидает ни на секунду. И если при размеренной езде всё отлично, то при попытке «подкинуть дровишек» акселератор начинает расстраивать чрезмерной задемпфированностью педали. Но главное: именно такой 240-сильной дизельной версии в Россию не привезут. Этот мотор нам будет доступен только в двух вариантах: на 150 и 180 л.с. И уж если самая мощная в линейке модификация не вызвала у меня бури эмоций, то доступные на нашем рынке дизели и подавно не смогут.

Впрочем, шасси нового Эвока также не про азарт. Кроссовер едет понятно, надежно и безопасно, но не вышибает слез драйверского счастья. По сравнению с предшественником, второй Evoque стал расслабленнее и мягче. Даже на топовых 21-дюймовых колесах он не грузит вас ненужной информацией о состоянии покрытия, но в то же время способен неприятно раскачиваться на поперечных волнах.

Заявленный объем багажника увеличился незначительно: с 575 до 591 литров. А вот ширина проема выросла разом на 20 см.

Сменив поколение, Range Rover Evoque подрастерял в спортивности и стал заметно комфортнее. Большинству потенциальных клиентов эта метаморфоза, скорее всего, придется по вкусу.



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Если вам интересно моё мнение — заказывать электронно-управляемые амортизаторы не стоит. Во-первых, разница между динамическим и комфортным режимами настолько мала, что ее можно списать на эффект «плацебо». А во-вторых, Evoque на базовой подвеске едет даже приятнее: сохраняя годную энергоемкость, он меньше подвержен вертикальной раскачке. Собраннее и живее в реакциях.

Бензиновый двигатель мощностью 249 сил также понравился больше 240-сильного дизеля. На бумаге бензиновый Evoque набирает сотню за 7,5 секунды (лишь на две «десятки» быстрее второго), но по части восприятия между двумя версиями — пропасть. В бензиновой машине двигатель и девятиступенчатый автомат живут в абсолютной гармонии. Разве что расход топлива выше на несколько литров.

В моторной линейке российских версий Эвока — два дизельных (150 и 180 л.с.) и три бензиновых (200, 249 и 300 л.с.) двигателя. Все до единого — рядные «четверки» семейства Ingenium.

На грунтовках оба шасси ведут себя адекватно, однако мелкие неровности не жалуют. Здесь у меня только один рецепт: не гонитесь за максимально возможным размером колес. Даже 20-дюймовые «тапки» значительно улучшат ситуацию. Спасибо скажут и пассажиры, и машина. А что до внедорожных возможностей — они, пожалуй, даже избыточны. Вы погоните свой Evoque преодолевать 600-миллиметровый брод? Вот и я тоже нет.

Несмотря на тотальное внешнее сходство, новый Evoque роднят с предшественником только дверные петли. Зазоры между кузовными панелями уменьшены на 42%. Выдвижные ручки — как у Велара.

Оценка. Сдержанная эволюция в дизайне экстерьера, революционный интерьер и… практически не изменившаяся цена. Новый Evoque обойдется минимум в 2,9 миллиона рублей. И в нынешних реалиях это адекватная плата за породистый и харизматичный автомобиль с классным интерьером и высоким уровнем ездового комфорта. А некоторая потеря в спортивности расстроит немногих.

Подробности: в ЗР №5, 2019