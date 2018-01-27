Как купить машину с пробегом раньше перекупа?

На рынке подержанных автомобилей полно перекупщиков. Посредники в разных обличьях занимают самый большой сегмент этого рынка, маскируясь под частников и организовывая «мутные» автосалоны. Как же опередить их в покупке хорошего автомобиля из первых рук?

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Для начала разберемся, кто же такой перекупщик? Подавляющее большинство этих людей — бывшие сотрудники официальных дилерских центров, в которых они и получили необходимые навыки для успешной торговли. Сменить место работы на частный бизнес их заставили скромные заработки у официалов. Профессиональной подготовки таких людей обычно хватает, чтобы самим не повестись на предложения от своих же коллег-перекупщиков, а оставшиеся по предыдущим местам работы связи помогают узнавать о выгодных предложениях на рынке в числе первых. Работает схема просто: действующие работники автосалонов сообщают знакомым перекупщикам телефоны частников, которые обратились к официальному дилеру для того, чтобы сдать машину в трейд-ин, но по каким-то причинам сделка сорвалась. Впрочем, бывает и так, что сотрудники трейд-ин-отделов целенаправленно передавали таких клиентов перекупщикам. В такой не слишком честной по отношению к работодателю схеме их личная выгода от сделки будет гораздо больше.

Почему же у перекупщиков всегда самый большой выбор подержанных автомобилей на рынке? В чем заключаются их секреты, благодаря которым они успевают забрать, а потом выгодно перепродать самые интересные варианты?

Секрет первый — технологический

Уже много лет в интернете можно купить специальную программу, позволяющую отслеживать все вновь размещаемые предложения о продаже от частных лиц на самых популярных сервисах автообъявлений. Достаточно установить на смартфон такое приложение, чтобы в режиме реального времени получать постоянно обновляющуюся ленту из новых объявлений. Вся фишка таких программ в том, что в течение примерно 30 минут после создания пользователем объявления его видят только пользователи программы, а на сайте самого сервиса оно еще не отображаются. Это — время премодерации перед размещением объявления в открытом доступе. Всего нескольких минут перекупщику бывает достаточно, чтобы оперативно связаться с продавцом и первым договориться о встрече. Таким образом, чтобы уравнять свои шансы с перекупом в поиске выгодного предложения, вам придется раскошелиться на такое приложение.

Секрет второй — финансовый

Получив фору во времени относительно остальных покупателей, перекупщик выезжает на встречу с продавцом. При этом он всегда располагает наличными. Если их и не хватит для покупки автомобиля, то по крайней мере на солидный задаток средства точно будут. Перекуп хорошо разбирается в психологии. Во время осмотра машины он способен уговорить продавца на хорошую скидку, упирая на условие «оплата здесь и сейчас». А вот частные покупатели, как правило, приезжают на осмотр машины с небольшой суммой в кармане, достаточной только для задатка. Это разумно с точки зрения безопасности. Но не каждый продавец готов ждать и встречаться с вами дважды для заключения сделки. Поэтому, найдя действительно хороший вариант, нужно либо оставлять максимально большой задаток, либо иметь возможность оплатить покупку сразу: в тот же день, если не час.

Секрет третий — социально-демографический

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Перекупщиков-одиночек на рынке практически не осталось. Конкуренция вынуждает и их объединяться в группы. Обычно такая группа состоит из трех-четырех человек. Живут они в разных частях города и отвечают за продавцов из своего района. Это позволяет с максимальной оперативностью реагировать на вновь появившиеся предложения от частников. Чтобы и тут переиграть перекупщика, заручитесь поддержкой друзей-автомобилистов и реагируйте на хорошие предложения быстро.

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Что же в итоге? Увы, шансы профессиональных перекупщиков на приобретение хороших вариантов значительно выше, чем у рядовых покупателей-одиночек. Впрочем, это не повод отчаиваться, а тем более отказываться от покупки автомобиля с пробегом! Необязательно пытаться переиграть перекупщика. Можно сделать его своим союзником. Как? Рискну предложить неожиданный вариант: почему бы не отказаться от соревнований с перекупщиками, а взять их себе на службу? Просто закажите подбор интересующего вас автомобиля у перекупщика с хорошей репутацией. Такие наверняка есть в вашем или окружении ваших друзей. И поверьте, та сумма, которую придется отдать за их услугу, значительно меньше денег, которые можно потерять, занимаясь очень непростым и, главное, незнакомым для вас делом.

Автор: Илья Васильев