9 причин доверять программе Renault Selection

Фирменная программа продажи подержанных автомобилей при неизменной гарантии качества от самого производителя обрастает новыми актуальными услугами и сервисами.

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Вторичный автомобильный рынок в России уверенно двигается к цивилизованному виду. Еще недавно фирменные программы продажи машин с пробегом были доступны только клиентам премиальных брендов. Теперь такие есть и в массовом сегменте.

В нашей стране программе Renault Selection скоро исполнится три года. Это едва ли не самый динамично развивающийся проект из себе подобных. За прошлый год дилеры марки реализовали 4645 подержанных автомобилей. Это вдвое больше, чем в 2017-м: рост — 105%. Пройдя онлайн-оценку на сайте www.renault.ru, заявку на выкуп своей машины оставили около 10 000 человек.

Программе Renault Selection в России меньше трех лет, но ее успехи значительны.

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На сегодняшний день к Renault Selection подключены все официальные дилеры бренда на территории России. А это порядка 150 автосалонов. В каждом из них клиенту предлагается обширный набор услуг, каждую из которых можно назвать весомым аргументом в пользу программы.

1. Машины соответствуют ряду параметров

Чтобы гарантировать клиентам лучшее качество, под действие программы Renault Selection попадают только машины в возрасте до семи лет и с пробегом до 150 000 км. Благодаря этому ограничению новый владелец может быть уверен, что в автомобиле отсутствуют серьезные «старческие» неисправности, которые могут помешать машине выполнять свои основные функции.

2. Диагностика

Отметка Renault Selection служит своего рода знаком качества. Это означает, что перед выставлением на продажу машина прошла комплексную диагностику по 75 параметрам.

Она включает в себя проверку на скрытые повреждения, контроль систем безопасности, технической исправности узлов и агрегатов в соответствии со стандартами качества Renault. Также проверяется по единой базе данных история обслуживания автомобиля, которой должны соответствовать записи в сервисной книжке.

3. Гарантия

Тщательный подход к инспекции машины перед покупкой позволяет Renault предоставлять в рамках программы Selection один год дополнительной гарантии. Ее условия полностью аналогичны тем, что даются на новые автомобили. Защита распространяется на основные узлы и агрегаты. В случае неисправностей, замеченных новым владельцем, бесплатный ремонт будет произведен у официального дилера с соблюдением стандартов качества Renault Россия. Без всяких скидок на возраст и пробег.

4. Помощь на дорогах

Дополнительную защиту и уверенность клиентам Renault Selection придает программа круглосуточной помощи на дорогах. После звонка на горячую линию на место поломки или аварии приедет эвакуатор и доставит машину к дилеру бесплатно.

5. Особые финансовые условия

Финансовые вопросы для многих главнее, чем непосредственно процесс выбора и замены автомобиля. Программа Renault Selection предусматривает особые, более выгодные условия по trade-in и кредитам. Причем неважно, продаете вы автомобиль с пробегом или покупаете. Интересные кредитные программы есть не только для тех, кто выбирает новую машину, но и для покупателей всех моделей Renault с пробегом.

6. Онлайн-оценка

Для предварительной оценки своего автомобиля необязательно тратить несколько часов на поездку к дилеру и диагностику. Достаточно провести несколько минут перед компьютером. В специальном разделе сайта Renault вы быстро узнаете ориентировочную сумму, за которую дилер готов выкупить вашу машину.

Необходимо выбрать модель Renault, которую вы хотите приобрести, и ввести все данные своего подержанного автомобиля. Система все рассчитает согласно единым стандартам оценки бренда. Вдобавок вы сразу увидите размер выгоды, которую получите при приобретении новой машины.

7. Онлайн шоу-рум

В онлайн шоу-руме ежедневно представлены многие десятки Renault с пробегом.

Тем, кто ищет Renault с пробегом, нет необходимости обзванивать всех окрестных дилеров или шерстить порталы с объявлениями. Все автомобили, сертифицированные по программе Selection, представлены в онлайн шоу-руме на официальном сайте производителя.

В нем выложены фотографии, характеристики и комплектации имеющихся в продаже машин. А также названия и контакты дилеров, на чьих площадках они стоят. Выбор — дело нескольких минут.

8. Широкий выбор

За прошлый год через программу Renault Selection прошло почти 4,7 тысячи автомобилей, и каждый год их число увеличивается. Это, конечно, меньше, чем на всем рынке, однако ежедневно выбор достаточно велик, чтобы подыскать подходящий вариант.

Приобретая автомобиль по программе Renault Selection, можете быть уверены, что он полностью обслужен и готов к эксплуатации.

И не забывайте о том, что гарантий качества, предложенных производителем, не даст больше ни один автосалон. Не говоря уже о продавцах-частниках.

9. Экономия времени и безопасность

Наконец, воспользовавшись программой, вы существенно сэкономите время и выиграете в безопасности. Прежнему владельцу подержанной машины не придется тратить силы на самостоятельную продажу, показы, рисковать деньгами при проведении сделки. Новый хозяин тоже избавлен от долгих поисков. Причем не только автомобиля, но и места для его проверки: диагностика-то уже проведена дилером!

Плюс предоставляемые дилером Renault гарантии юридической чистоты машины, максимально прозрачные и безопасные условия проведения сделки.