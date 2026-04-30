Секретные (для КГБ), внедорожные, грузовые — 10 редчайших версий 24-й Волги

Редкие фото малоизвестных модификаций Волги ГАЗ-24 из архива «За рулем»

На этой машине наверняка ездили все, кто помнит СССР, – если не водителем, то пассажиром.

А теперь расскажем о таких Волгах, с которыми мало кто знаком: в вариациях для спецслужб, грузовых, с полным приводом, разработанных для Италии, Финляндии, Бельгии...

Суоми Волга

Финский дилер Konela предложил в середине 70‑х рестайлинговый ГАЗ‑24 с иной решеткой радиатора, молдингами, модными колесами, подголовниками.

В центре выставки к 30‑летию основания фирмы Konela поставили модернизированную в Финляндии Волгу.

В багажнике сделали вертикальную нишу для запаски.

Этот проект продолжения не имел. Зато фирма Tamro из Тампере мелкосерийно делала на базе ГАЗ‑24 высокие санитарные автомобили, в том числе с удлиненной базой.

Скорая помощь Tamro на основе Волги с удлиненной базой.

Под погрузку

В 1978 году построили опытный фургон ГАЗ‑24-78 на 500 кг. Бельгийский дилер Scaldia-Volga планировал продавать такие автомобили с 62‑сильным дизелем Indenor, но большого спроса не обнаружил.

Опытный фургон ГАЗ‑24-78. Пикап А‑948 воронежского авторемонтного завода.

Пикапы из машин, прошедших капремонт, делали ремзаводы в разных регионах СССР.

В начале 90‑х опытные образцы ГАЗ‑24-1301 (позднее ГАЗ‑24-40) изготовил и завод. От серийного производства отказались из-за необходимости создания новых кузовных штампов и оснастки.

Фургон на базе ГАЗ‑24 санкт-петербургского завода СПАРЗ‑2. Опытный заводской пикап ГАЗ‑24-40.

С секретом и без шапки

Для спецслужб, в первую очередь КГБ, с 1973 года выпускали ГАЗ‑24-24 ( ГАЗ‑24-25 – с экранированным электрооборудованием) с силовым агрегатом Чайки ГАЗ‑13: двигателем V8 объемом 5,3 л мощностью 195 л. с. и 3-ступенчатым автоматом. Внешне автомобили не отличались от стандартных.

Аналогичные ГАЗ‑24-34 с дисковыми передними тормозами выпускали на базе ГАЗ‑24-10. До середины 80‑х изготовили немногим более тысячи машин.

Кабриолеты на базе ГАЗ‑24 делали армейские ремзаводы для провинциальных военных парадов.

Волга ГАЗ‑24-34 с двигателем V8 мощностью 195 л. с. Парадный кабриолет на базе ГАЗ‑24.

Двадцать четыре на четыре

В 1973 году в Горьком создали полноприводный ГАЗ‑24-95 – сочетание кузова Волги и агрегатов УАЗ‑469. По имеющимся данным, изготовили пять автомобилей, из них два для заядлого охотника Леонида Брежнева, два – для Горьковского обкома КПСС.

Полноприводный ГАЗ‑24-95.

На основе универсала ГАЗ‑24-77 итальянская фирма Martorelli сделала полноприводный автомобиль с использованием агрегатов Нивы. Модель Volga‑2477-4WD рекламировали со штатным бензиновым двигателем мощностью 95 л. с. и дизелем Peugeot объемом 2,5 л мощностью 76 л. с. при 4500 об/мин.

Итальянская Volga‑2477-4WD.

