Секретные (для КГБ), внедорожные, грузовые — 10 редчайших версий 24-й Волги
На этой машине наверняка ездили все, кто помнит СССР, – если не водителем, то пассажиром. О том, как создавалась и пошла в народ Волга ГАЗ-24, за что полюбили и за что разлюбили «новую Волгу», читайте тут и тут.
А теперь расскажем о таких Волгах, с которыми мало кто знаком: в вариациях для спецслужб, грузовых, с полным приводом, разработанных для Италии, Финляндии, Бельгии...
Суоми Волга
Финский дилер Konela предложил в середине 70‑х рестайлинговый ГАЗ‑24 с иной решеткой радиатора, молдингами, модными колесами, подголовниками.
В багажнике сделали вертикальную нишу для запаски.
Этот проект продолжения не имел. Зато фирма Tamro из Тампере мелкосерийно делала на базе ГАЗ‑24 высокие санитарные автомобили, в том числе с удлиненной базой.
Под погрузку
В 1978 году построили опытный фургон ГАЗ‑24-78 на 500 кг. Бельгийский дилер Scaldia-Volga планировал продавать такие автомобили с 62‑сильным дизелем Indenor, но большого спроса не обнаружил.
Пикапы из машин, прошедших капремонт, делали ремзаводы в разных регионах СССР.
В начале 90‑х опытные образцы ГАЗ‑24-1301 (позднее ГАЗ‑24-40) изготовил и завод. От серийного производства отказались из-за необходимости создания новых кузовных штампов и оснастки.
С секретом и без шапки
Для спецслужб, в первую очередь КГБ, с 1973 года выпускали ГАЗ‑24-24 ( ГАЗ‑24-25 – с экранированным электрооборудованием) с силовым агрегатом Чайки ГАЗ‑13: двигателем V8 объемом 5,3 л мощностью 195 л. с. и 3-ступенчатым автоматом. Внешне автомобили не отличались от стандартных.
Аналогичные ГАЗ‑24-34 с дисковыми передними тормозами выпускали на базе ГАЗ‑24-10. До середины 80‑х изготовили немногим более тысячи машин.
Кабриолеты на базе ГАЗ‑24 делали армейские ремзаводы для провинциальных военных парадов.
Двадцать четыре на четыре
В 1973 году в Горьком создали полноприводный ГАЗ‑24-95 – сочетание кузова Волги и агрегатов УАЗ‑469. По имеющимся данным, изготовили пять автомобилей, из них два для заядлого охотника Леонида Брежнева, два – для Горьковского обкома КПСС.
На основе универсала ГАЗ‑24-77 итальянская фирма Martorelli сделала полноприводный автомобиль с использованием агрегатов Нивы. Модель Volga‑2477-4WD рекламировали со штатным бензиновым двигателем мощностью 95 л. с. и дизелем Peugeot объемом 2,5 л мощностью 76 л. с. при 4500 об/мин.
