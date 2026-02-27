В гараже пригодится: выбрали лучшие стойки для электродрели

Многие работы можно облегчить, установив электродрель в правильную подставку

Электрическая дрель – непременный атрибут рукастого «Самоделкина».

Благодаря насадкам она поможет не только в сверлении, но и при операциях шлифовки, полировки, фрезерования и многих других. А если добавить к ней вспомогательную стойку, то дрель превратится в недорогой и компактный сверлильный станок.

Устройство позволяет сверлить отверстия перпендикулярно к поверхности детали, с приличной точностью, не опасаясь увода сверла в сторону, выполнять зенкование и зенкерование отверстий, обрабатывать детали цилиндрической формы, наклонять рабочий инструмент на нужный угол и так далее.

Зенкование и зенкерование Зенкование – это обработка входной части просверленного отверстия для создания фаски, цилиндрического или конического углубления. Инструмент – зенковка. А зенкерование – это увеличение диаметра отверстия, доводка его до нужного размера и повышение точности. Инструмент – зенкер.

Впрочем, реальные способности таких стоек сильно различаются. Для экспертизы мы приобрели семь подобных конструкций по цене от 750 до 4800 рублей.

Все они продавались в виде набора деталей типа «собери сам», однако подготовка к работе особых трудностей не вызвала.

Сверление отверстия в алюминиевой пластине хорошим сверлом требует значительных усилий. Поэтому основание должно быть закреплено к верстаку, а все соединения стойки крепко затянуты. Стойка Number One MDS‑1042 очень удобна для сверления цилиндрических заготовок.

Приобретенные стойки мы испытывали с электродрелью Вихрь ДУ‑9.0 МР мощностью 850 Вт. Во всех устройствах дрель зажимается за счет разрезной части корпуса, внутренний диаметр которой уменьшается при затяжке винта.

При наличии тисков заготовку можно зафиксировать. Можно одновременно обеспечивать подачу сверла, нажимая на рычаг и на саму дрель. Так мы предотвратим ее выскальзывание из хомута суппорта. Шкалы всех стоек не отличаются высокой точностью. Если глубина сверления критична – пользуйтесь измерительным инструментом.

Выяснилось, что у всех испытанных изделий есть недостатки. Нажимать на рычаг для перемещения дрели вниз можно только с ограниченным усилием, иначе дрель просто выскользнет из зажима. При необходимости создания большего осевого давления придется нажимать на саму дрель одной рукой и на рычаг – второй. При этом придерживать заготовку без помощника уже не получится.

Такой привод подачи суппорта мы называем рычажным. Если вы рассчитываете использовать дрель для фрезеровки или полировки, надо выбирать стойку с возможностью поворота инструмента.

Поэтому при выборе стойки для дрели первым делом задумайтесь – а так ли она нужна?

Самый простой полноценный сверлильный станок можно приобрести примерно за 10 тысяч рублей. У него будет более мощная направляющая и вообще гораздо более жесткая конструкция. При этом работа будет заметно тише, а вибраций – меньше. Если точные сверлильные работы вы делаете часто, станок видится оптимальным выбором.

Ну а вниманию всех остальных – результаты наших испытаний.

Стойки для электродрелей — испытания «За рулем»

Результаты наших исследований относятся только к приобретенным образцам.

Kitoki BG-610901 Стойка для дрели с тисками

Примерная цена2100 ₽

Заявленная глубина сверления – 60 мм. Рабочий захват тисков – 68 мм. Предусмотрены указатель высоты хода и измерительная линейка на зажимных тисках. Есть специальные пазы для установки на стол с помощью саморезов или винтов. В комплект входят съемные накладные кольца разного диаметра, плотно зажимающие инструмент. Подача сверла обеспечивается рычажным механизмом. Базовые детали изготовлены из алюминиевого сплава, а потому прочность и жесткость нельзя признать достаточными для сверления стальных заготовок сверлом диаметром больше 5 мм.

Рекомендовать не можем. P.I.T. Р0010001 Стойка для дрели

Примерная цена 1700 ₽

Высота – 500 мм. Заявленная глубина сверления – 60 мм. Есть измерительная линейка, показывающая величину подачи. Тисков в комплекте нет. Привод держателя дрели – рычажный. Литое чугунное основание немного повышает жесткость конструкции. Если в дополнение к приводу держателя дрели нажимать и на саму дрель, удается сверлить отверстия приличного диаметра в стали.

Рекомендуем с оговорками.

Мekkan МК73001 Стойка для дрели с тисками

Примерная цена2200 ₽

Высота стойки – 400 мм, заявленная глубина сверления – 60 мм. Тиски – в комплекте. Установлена измерительная линейка для оценки глубины сверления. Привод суппорта дрели – рычажный. Базовые детали отлиты из алюминиевого сплава, что не обеспечивает высокой жесткости конструкции. При сверлении отверстий диаметром больше 5 мм в стали лучше нажимать не только на рычаг, но и на саму дрель.

Рекомендуем с оговорками. Number One MDS-1042 Стойка для дрели

Примерная цена 750 ₽

Высота стойки – 400 мм. Заявлена глубина сверления – 145 мм. Конструкция стойки с двумя направляющими и регулируемым упором ограничения глубины сверления позволяет достичь наведения сверла на середину углубления. Есть ложемент для удобства сверления отверстий в трубе. Единственное устройство в нашей выборке, где владелец должен в обязательном порядке нажимать на саму дрель для обеспечения подачи сверла.

Рекомендуем при необходимости сверлить именно трубы, причем недорого. BG-6137 Стойка для дрели

Примерная цена4800 ₽

Высота – 400 мм, заявленная глубина сверления – 60 мм. Угол поворота шпинделя – до 45 градусов в обе стороны. Передача движения с рукоятки на суппорт с помощью зубчатой рейки – как у «больших» сверлильных станков. Конструкция устройства – самая прочная из испытанных. Основание алюминиевое, но благодаря большой высоте жесткость достаточна. Стойка имеет больший, чем у остальных устройств, диаметр и толстую стенку. Суппорт может наклонятся в стороны для сверления отверстий под углом.

Рекомендуем.

Onevolt VDS-400 Стойка для дрели

Примерная цена 1500 ₽

Высота – 400 мм, заявленная глубина сверления – 60 мм. Чугунное основание, алюминиевый кронштейн. Привод суппорта – рычажный. Устройство довольно жесткое и позволяет сверлить отверстия в стали с достаточным нажимом. Ограничением по усилию будет зажатие цилиндрического пояска дрели в суппорте.

Рекомендуем. TZ-6108 Стойка для дрели

Примерная цена 3000 ₽

Заявленная глубина сверления – 50 мм. Стойка снабжена поворотной кареткой, позволяющей производить сверление под углом от 0 до 45 градусов в каждую сторону. Данная модель имеет встроенный угловой транспортир и линейку глубины сверления. Чугунное основание и прочная стойка обеспечивают достаточную жесткость. Подача суппорта осуществляется от рукоятки через зубчатую рейку.

Рекомендуем.

Сверлилка имперских времен В 1913 году в столице Российской империи можно было приобрести ручной электрический сверлильный станок «новейшей конструкции» – с тремя скоростями. Производитель – «Завод Г. М. Пек, С.-Петербург, улица Гоголя, 13–8».