В гараже пригодится: выбрали лучшие стойки для электродрели
Электрическая дрель – непременный атрибут рукастого «Самоделкина».
Благодаря насадкам она поможет не только в сверлении, но и при операциях шлифовки, полировки, фрезерования и многих других. А если добавить к ней вспомогательную стойку, то дрель превратится в недорогой и компактный сверлильный станок.
Устройство позволяет сверлить отверстия перпендикулярно к поверхности детали, с приличной точностью, не опасаясь увода сверла в сторону, выполнять зенкование и зенкерование отверстий, обрабатывать детали цилиндрической формы, наклонять рабочий инструмент на нужный угол и так далее.
Зенкование и зенкерование
Зенкование – это обработка входной части просверленного отверстия для создания фаски, цилиндрического или конического углубления. Инструмент – зенковка. А зенкерование – это увеличение диаметра отверстия, доводка его до нужного размера и повышение точности. Инструмент – зенкер.
Впрочем, реальные способности таких стоек сильно различаются. Для экспертизы мы приобрели семь подобных конструкций по цене от 750 до 4800 рублей.
Все они продавались в виде набора деталей типа «собери сам», однако подготовка к работе особых трудностей не вызвала.
Приобретенные стойки мы испытывали с электродрелью Вихрь ДУ‑9.0 МР мощностью 850 Вт. Во всех устройствах дрель зажимается за счет разрезной части корпуса, внутренний диаметр которой уменьшается при затяжке винта.
Выяснилось, что у всех испытанных изделий есть недостатки. Нажимать на рычаг для перемещения дрели вниз можно только с ограниченным усилием, иначе дрель просто выскользнет из зажима. При необходимости создания большего осевого давления придется нажимать на саму дрель одной рукой и на рычаг – второй. При этом придерживать заготовку без помощника уже не получится.
Поэтому при выборе стойки для дрели первым делом задумайтесь – а так ли она нужна?
Самый простой полноценный сверлильный станок можно приобрести примерно за 10 тысяч рублей. У него будет более мощная направляющая и вообще гораздо более жесткая конструкция. При этом работа будет заметно тише, а вибраций – меньше. Если точные сверлильные работы вы делаете часто, станок видится оптимальным выбором.
Ну а вниманию всех остальных – результаты наших испытаний.
Стойки для электродрелей — испытания «За рулем»
Результаты наших исследований относятся только к приобретенным образцам.
|Стойка для дрели с тисками
Примерная цена2100 ₽
Заявленная глубина сверления – 60 мм. Рабочий захват тисков – 68 мм. Предусмотрены указатель высоты хода и измерительная линейка на зажимных тисках. Есть специальные пазы для установки на стол с помощью саморезов или винтов. В комплект входят съемные накладные кольца разного диаметра, плотно зажимающие инструмент. Подача сверла обеспечивается рычажным механизмом. Базовые детали изготовлены из алюминиевого сплава, а потому прочность и жесткость нельзя признать достаточными для сверления стальных заготовок сверлом диаметром больше 5 мм.
Рекомендовать не можем.
|Стойка для дрели
Примерная цена 1700 ₽
Высота – 500 мм. Заявленная глубина сверления – 60 мм. Есть измерительная линейка, показывающая величину подачи. Тисков в комплекте нет. Привод держателя дрели – рычажный. Литое чугунное основание немного повышает жесткость конструкции. Если в дополнение к приводу держателя дрели нажимать и на саму дрель, удается сверлить отверстия приличного диаметра в стали.
Рекомендуем с оговорками.
| Стойка для дрели с тисками
Примерная цена2200 ₽
Высота стойки – 400 мм, заявленная глубина сверления – 60 мм. Тиски – в комплекте. Установлена измерительная линейка для оценки глубины сверления. Привод суппорта дрели – рычажный. Базовые детали отлиты из алюминиевого сплава, что не обеспечивает высокой жесткости конструкции. При сверлении отверстий диаметром больше 5 мм в стали лучше нажимать не только на рычаг, но и на саму дрель.
Рекомендуем с оговорками.
| Стойка для дрели
Примерная цена 750 ₽
Высота стойки – 400 мм. Заявлена глубина сверления – 145 мм. Конструкция стойки с двумя направляющими и регулируемым упором ограничения глубины сверления позволяет достичь наведения сверла на середину углубления. Есть ложемент для удобства сверления отверстий в трубе. Единственное устройство в нашей выборке, где владелец должен в обязательном порядке нажимать на саму дрель для обеспечения подачи сверла.
Рекомендуем при необходимости сверлить именно трубы, причем недорого.
|Стойка для дрели
Примерная цена4800 ₽
Высота – 400 мм, заявленная глубина сверления – 60 мм. Угол поворота шпинделя – до 45 градусов в обе стороны. Передача движения с рукоятки на суппорт с помощью зубчатой рейки – как у «больших» сверлильных станков. Конструкция устройства – самая прочная из испытанных. Основание алюминиевое, но благодаря большой высоте жесткость достаточна. Стойка имеет больший, чем у остальных устройств, диаметр и толстую стенку. Суппорт может наклонятся в стороны для сверления отверстий под углом.
Рекомендуем.
|Стойка для дрели
Примерная цена 1500 ₽
Высота – 400 мм, заявленная глубина сверления – 60 мм. Чугунное основание, алюминиевый кронштейн. Привод суппорта – рычажный. Устройство довольно жесткое и позволяет сверлить отверстия в стали с достаточным нажимом. Ограничением по усилию будет зажатие цилиндрического пояска дрели в суппорте.
Рекомендуем.
| Стойка для дрели
Примерная цена 3000 ₽
Заявленная глубина сверления – 50 мм. Стойка снабжена поворотной кареткой, позволяющей производить сверление под углом от 0 до 45 градусов в каждую сторону. Данная модель имеет встроенный угловой транспортир и линейку глубины сверления. Чугунное основание и прочная стойка обеспечивают достаточную жесткость. Подача суппорта осуществляется от рукоятки через зубчатую рейку.
Рекомендуем.
Сверлилка имперских времен
В 1913 году в столице Российской империи можно было приобрести ручной электрический сверлильный станок «новейшей конструкции» – с тремя скоростями. Производитель – «Завод Г. М. Пек, С.-Петербург, улица Гоголя, 13–8».
- «За рулем» можно читать и в MAX