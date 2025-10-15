Домкраты, которые качают сами: проверили и разочаровались
Электрический домкрат – это современно. А гидравлический – надежно. Что получится, если их совместить?
Приобретая домкрат удобнее штатного, мы часто решаем, что сподручнее пользоваться гидравликой. Но и гидравлический домкрат, несмотря на ощутимую помощь закона Паскаля, требует от человека физических усилий.
Зато его электрическая разновидность сводит их к нулю. Нажал кнопочку – и вот электромотор приводит в действие насос, который качает масло, обеспечивая подъемное усилие.
Чтобы выяснить, так ли всё безоблачно, мы приобрели четыре подобных изделия, у которых заявлен подъем автомобиля массой до 3–5 т. Для сравнения взяли и ромбический электромеханический домкрат без гидравлики. Питание у всех – 12 В от бортовой розетки.
Как устроен электрогидродомкрат
Гидроцилиндр домкрата похож на таковой у обычного бутылочного домкрата. Запас жидкости, необходимый для увеличения объема цилиндра, содержится не в «бутылке», а в мягком резервуаре, расположенном в основании цилиндра. Мягкие стенки позволяют компенсировать изменение объема при подъеме.
За подачу жидкости в гидроцилиндр отвечает шестеренчатый насос. В насосной станции расположен предохранительный клапан, отрегулированный таким образом, чтобы домкрат развивал 1600 или 2000 кг.
Движение штока гидроцилиндра вниз производится при создании разрежения за счет работы того же насоса в обратном направлении.
Приводится гидронасос через редуктор от небольшого электродвигателя. Его мощность ограничена силой тока, которую может обеспечить штатное гнездо прикуривателя.
Высота подъема и подхвата у всех электрогидравлических домкратов может быть увеличена выкручиванием подпятника, который упирается в порог автомобиля. Величина безопасного выворачивания подпятника достигает 80 мм. Помните, что он должен быть ввернут не менее чем на шесть витков резьбы.
А у домкрата Zerapa в комплект входит удлиненный подпятник, который дает прибавку высоты на 180 мм. Но с таким большим вылетом работать нужно особенно осторожно, чтобы домкрат не завалился вбок. Ведь размеры опоры остаются прежними.
Лабораторные испытания
У всех домкратов мы оценили высоту подхвата и ход штока. Измерили в различных режимах потребляемые токи. Оценили развиваемое домкратами усилие. Проверили их работоспособность после суточной выдержки в морозильной камере при температуре –20 °С. Под конец провели ресурсные испытания на пружинном стенде, включающие в себя 100 подъемов и спусков.
Потребление тока на холостом ходу у всех составило 2,5 А. Под нагрузкой он вырастал до 7,5 А. При этом на ресурсных испытаниях электромеханический домкрат пошел вразнос, увеличив потребление аж до 20 А – предохранитель такого не выдержал.
Любопытно, что домкраты без компрессора в комплекте развили усилие до 1600 кгс (дальше срабатывал перепускной клапан), а домкраты с компрессором – до 2000 кгс. Откуда такая странная зависимость – непонятно.
После заморозки электрогидравлические домкраты несколько замедлили скорость работы (масло загустело!), но продолжали работать. Ромбический электромеханический домкрат начал визжать: смазка в нем замерзла.
Ресурсные испытания на пружинном стенде – 100 подъемов и спусков – четыре электрогидравлических домкрата перенесли без проблем. А вот домкрат без гидравлики помер на 35‑м цикле.
Минусом всех домкратов является далеко выступающий пластиковый «хвост», на который нельзя опираться. Корпус может быть поврежден, если домкрат увязнет в мягком грунте, или если на неровной поверхности выступ попадет под этот самый хвост.
Натурные испытания
После лабораторных тестов мы уже собрались похвалить все электрогидравлические домкраты за прогресс и удобство, но при натурных испытаниях и попытке приподнять колесо внедорожника УАЗ Патриот всё пошло не по плану.
На первом же образце колесо оторвалось от земли, но при опускании гидроцилиндр заклинил. Сказалась недостаточная прочность его деталей – либо недостаточна толщина стенок, либо применены низкокачественные марки стали.
С большим трудом, раскачав цилиндр, мы смогли опустить автомобиль. Но каково было наше удивление, когда и другие домкраты повели себя схожим образом. Незачет!
Домкраты — участники испытаний
Результаты наших исследований относятся только к данным образцам.
| Максимальный ток 13 А
Мощность 150 Вт
Максимальная масса автомобиля 5 т
Высота мин/макс 155 / 450 мм
Примерная цена 7300 ₽
Домкрат развивает усилие 1600 кг, после чего срабатывает предохранительный клапан. В стендовых условиях домкрат свободно обеспечил 100 подъемов/опусканий автомобиля. Но в натурных испытаниях при подъеме УАЗа заклинил на фазе спуска.
Рекомендуем ограниченное применение.
| Максимальный ток 15 А
Мощность 180 Вт
Максимальная масса автомобиля 5 т
Высота мин/макс 135/360 (155/530) мм; есть дополнительная опора, добавляющая 180 мм
Примерная цена 8400 ₽
Электрогидравлический домкрат развивает усилие до 2000 кг, после чего срабатывает предохранительный клапан. Домкрат дополнен компрессором с цифровым манометром. Компрессор обеспечивает высокую точность при регулировке давления – погрешность не превышает 0,1 бар. Встроенный яркий светодиодный фонарь хорошо освещает место работы в темноте. В шток домкрата помимо низкого упорного подпятника можно установить высокий, идущий в комплекте, что позволяет сдвинуть диапазон высот подъема. Но главной функции устройство не выполняет: домкрат заклинило при перекосе.
Может быть рекомендован только владельцам небольших автомобилей.
| Максимальный ток 13 А
Мощность 150 Вт
Максимальная масса автомобиля 3 т
Высота мин/макс 135/360, 155/450 мм
Примерная цена 7100 ₽
Реально развиваемое усилие равно 1600 кг, после чего в насосной станции срабатывает предохранительный клапан. Домкрат легко выдержал 100 подъемов/опусканий. Охлаждение в морозильной камере ему также не повредило. Однако УАЗ также не покорился.
Скорее всего, будет работать на ровном полу с небольшим автомобилем.
| Максимальный ток 15 А
Мощность 100 Вт
Максимальная масса автомобиля 2 т
Высота мин/макс 120 / 350 мм
Примерная цена 6000 ₽
Из достоинств электромеханической конструкции – низкий подхват (в реальности 107 мм), а также более широкий температурный диапазон по сравнению с электрогидравлическими домкратами. Всё остальное – сплошные минусы.
Пульт управления неудобен: надо держать кнопку постоянно. Ток потребления вырос с начальных 7,5 А до 20 А после 30-го подъема. После выдержки в морозильнике смазка замерзла, появился сильный визг. Вместо 100 циклов на ресурсных испытаниях выдержал только 35: шарики опорного подшипника стерлись до полусферы.
Не рекомендуем.
| Максимальный ток 15 А
Мощность 180 Вт
Максимальная масса автомобиля 5 т
Высота мин/макс 135 / 360, 155 / 530 мм
Примерная цена 10 200 ₽
Заявлено «5 в одном» – домкрат, компрессор, фонарь, гайковерт. Что пятое – непонятно. Реально развиваемое усилие равно 2000 кг. Понравилась система управления домкратом с помощью радиопульта. Есть и кнопки на корпусе. Помимо электрогидравлического домкрата в корпусе расположен компрессор с цифровым манометром и самоотключением по достижении заданного давления. Отклонение от образцового манометра не превышает 0,1 бара. Ударный гайковерт с питанием от прикуривателя развил крутящий момент 480 Н·м (в паспорте было заявлено 450). Гайковерт – инерционный: раскручивается и наносит удар, потом ему снова надо раскрутиться. Получается неспешно, но колесный крепеж должен отвернуть. Домкратная часть натурные испытания провалила. Цена велика.
Любопытный, но неполноценный набор для работ с колесами небольшого автомобиля.
Вердикт
В лабораторных условиях на стенде гидроцилиндр нагружен только осевыми силами, в то время как при подъеме реального автомобиля домкрату приходится наклоняться вслед за движущимся по радиусу порогом. Это приводит к перекосу гидроцилиндра и его заклиниванию. Перекос будет больше, если мы используем сильно вывернутый подпятник и поднимаем автомобиль с большим ходом подвески. Перекашивающая сила будет больше по мере роста массы автомобиля.
Поэтому электрогидродомкраты будут работать лишь с некрупными легковыми автомобилями и кроссоверами с невысокими порогами и короткоходными подвесками.
Но и с соблюдением этих условий их стоит использовать только в гаражных условиях, на ровном полу, понимая риск заклинивания.
Электромеханический домкрат на базе ромбовидного совсем не понравился: дорогой и ненадежный.
Не тратьте зря деньги – купите хороший ручной домкрат, лучше гидравлический.
Результаты испытаний электрических домкратов
|
|
Высота подхвата, мм
|
Величина хода, мм
|
Время полного хода, с
|
Развиваемое усилие, кгс
|
Температурный диапазон, ˚C
|
Electric hydraulic jack
|
153
|
210
|
70
|
1600
|
–15...+50
|
Electric hydraulic floor jack Zerapa
|
153
|
210
|
67
|
2000
|
–15...+50
|
Car repair tool kit
|
153
|
210
|
68
|
1600
|
–15...+50
|
Dinsen
|
153
|
210
|
71
|
1600
|
–15...+50
|
Electric Scissor jack
|
107
|
248
|
105
|
2000
|
–20...+70
Комментарий специалиста
Илья Шельменкин, начальник ОКР/ОТК ООО «Эрлайн»:
- Электрогидравлический домкрат хорош в гараже. Для использования его в дорожных условиях потребуется возить с собой толстую металлическую пластину для опоры. И не забывайте об ограничениях, накладываемых на автомобиль.
Электромеханический домкрат на базе ромбического имеет те же недостатки, что и обычный ромбический: ресурс его совсем невелик, а стоимость высокая.
