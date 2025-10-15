Домкраты, которые качают сами: проверили и разочаровались

Эксперты «За рулем» провели испытания электрогидродомкратов от 7100 рублей

Электрический домкрат – это современно. А гидравлический – надежно. Что получится, если их совместить?

Рекомендуем Куда сходить с детьми в Москве

Приобретая домкрат удобнее штатного, мы часто решаем, что сподручнее пользоваться гидравликой. Но и гидравлический домкрат, несмотря на ощутимую помощь закона Паскаля, требует от человека физических усилий.

Зато его электрическая разновидность сводит их к нулю. Нажал кнопочку – и вот электромотор приводит в действие насос, который качает масло, обеспечивая подъемное усилие.

Чтобы выяснить, так ли всё безоблачно, мы приобрели четыре подобных изделия, у которых заявлен подъем автомобиля массой до 3–5 т. Для сравнения взяли и ромбический электромеханический домкрат без гидравлики. Питание у всех – 12 В от бортовой розетки.

Как устроен электрогидродомкрат

Гидроцилиндр домкрата похож на таковой у обычного бутылочного домкрата. Запас жидкости, необходимый для увеличения объема цилиндра, содержится не в «бутылке», а в мягком резервуаре, расположенном в основании цилиндра. Мягкие стенки позволяют компенсировать изменение объема при подъеме.

За подачу жидкости в гидроцилиндр отвечает шестеренчатый насос. В насосной станции расположен предохранительный клапан, отрегулированный таким образом, чтобы домкрат развивал 1600 или 2000 кг.

Составные части электрогидравлического домкрата, слева направо: гидроцилиндр, мягкий резервуар с жидкостью, насосная станция, редуктор и электродвигатель. Силовой блок отсоединен от плиты с гидроцилиндром.

Движение штока гидроцилиндра вниз производится при создании разрежения за счет работы того же насоса в обратном направлении.

Приводится гидронасос через редуктор от небольшого электродвигателя. Его мощность ограничена силой тока, которую может обеспечить штатное гнездо прикуривателя.

Разделив насосную станцию с резервуаром, видим блок клапанов. За подачу жидкости под давлением отвечает шестеренчатый насос.

Высота подъема и подхвата у всех электрогидравлических домкратов может быть увеличена выкручиванием подпятника, который упирается в порог автомобиля. Величина безопасного выворачивания подпятника достигает 80 мм. Помните, что он должен быть ввернут не менее чем на шесть витков резьбы.

А у домкрата Zerapa в комплект входит удлиненный подпятник, который дает прибавку высоты на 180 мм. Но с таким большим вылетом работать нужно особенно осторожно, чтобы домкрат не завалился вбок. Ведь размеры опоры остаются прежними.

Лабораторные испытания

У всех домкратов мы оценили высоту подхвата и ход штока. Измерили в различных режимах потребляемые токи. Оценили развиваемое домкратами усилие. Проверили их работоспособность после суточной выдержки в морозильной камере при температуре –20 °С. Под конец провели ресурсные испытания на пружинном стенде, включающие в себя 100 подъемов и спусков.

Потребление тока на холостом ходу у всех составило 2,5 А. Под нагрузкой он вырастал до 7,5 А. При этом на ресурсных испытаниях электромеханический домкрат пошел вразнос, увеличив потребление аж до 20 А – предохранитель такого не выдержал.

Любопытно, что домкраты без компрессора в комплекте развили усилие до 1600 кгс (дальше срабатывал перепускной клапан), а домкраты с компрессором – до 2000 кгс. Откуда такая странная зависимость – непонятно.

Электрогидравлический домкрат Dinsen (фото слева) развивает предельное усилие, близкое к 1,6 т. Электромеханический домкрат (фото справа) на стенде показывает слабые результаты.

После заморозки электрогидравлические домкраты несколько замедлили скорость работы (масло загустело!), но продолжали работать. Ромбический электромеханический домкрат начал визжать: смазка в нем замерзла.

Ресурсные испытания на пружинном стенде – 100 подъемов и спусков – четыре электрогидравлических домкрата перенесли без проблем. А вот домкрат без гидравлики помер на 35‑м цикле.

Это явление мы называем «висящим хвостом». Стоит домкрату немного погрузиться в грунт или встать на камешек, как корпус будет поврежден.

Минусом всех домкратов является далеко выступающий пластиковый «хвост», на который нельзя опираться. Корпус может быть поврежден, если домкрат увязнет в мягком грунте, или если на неровной поверхности выступ попадет под этот самый хвост.

Натурные испытания

Хорошо виден перекос гидроцилиндра. Незачет!

После лабораторных тестов мы уже собрались похвалить все электрогидравлические домкраты за прогресс и удобство, но при натурных испытаниях и попытке приподнять колесо внедорожника УАЗ Патриот всё пошло не по плану.

На первом же образце колесо оторвалось от земли, но при опускании гидроцилиндр заклинил. Сказалась недостаточная прочность его деталей – либо недостаточна толщина стенок, либо применены низкокачественные марки стали.

С большим трудом, раскачав цилиндр, мы смогли опустить автомобиль. Но каково было наше удивление, когда и другие домкраты повели себя схожим образом. Незачет!

Натурные испытания расставили всё по своим местам. Оторвать от земли колесо УАЗа получилось, а при опускании домкрат заклинил. И так со всеми образцами!

Домкраты — участники испытаний

Результаты наших исследований относятся только к данным образцам.

Electric hydraulic jack Максимальный ток 13 А

Мощность 150 Вт

Максимальная масса автомобиля 5 т

Высота мин/макс 155 / 450 мм

Примерная цена 7300 ₽

Домкрат развивает усилие 1600 кг, после чего срабатывает предохранительный клапан. В стендовых условиях домкрат свободно обеспечил 100 подъемов/опусканий автомобиля. Но в натурных испытаниях при подъеме УАЗа заклинил на фазе спуска.

Рекомендуем ограниченное применение. Electric hydraulic floor jack Zerapa с компрессором и фонарем Максимальный ток 15 А

Мощность 180 Вт

Максимальная масса автомобиля 5 т

Высота мин/макс 135/360 (155/530) мм; есть дополнительная опора, добавляющая 180 мм

Примерная цена 8400 ₽

Электрогидравлический домкрат развивает усилие до 2000 кг, после чего срабатывает предохранительный клапан. Домкрат дополнен компрессором с цифровым манометром. Компрессор обеспечивает высокую точность при регулировке давления – погрешность не превышает 0,1 бар. Встроенный яркий светодиодный фонарь хорошо освещает место работы в темноте. В шток домкрата помимо низкого упорного подпятника можно установить высокий, идущий в комплекте, что позволяет сдвинуть диапазон высот подъема. Но главной функции устройство не выполняет: домкрат заклинило при перекосе.

Может быть рекомендован только владельцам небольших автомобилей.

Dinsen Максимальный ток 13 А

Мощность 150 Вт

Максимальная масса автомобиля 3 т

Высота мин/макс 135/360, 155/450 мм

Примерная цена 7100 ₽

Реально развиваемое усилие равно 1600 кг, после чего в насосной станции срабатывает предохранительный клапан. Домкрат легко выдержал 100 подъемов/опусканий. Охлаждение в морозильной камере ему также не повредило. Однако УАЗ также не покорился.

Скорее всего, будет работать на ровном полу с небольшим автомобилем. Electric Scissor jack Максимальный ток 15 А

Мощность 100 Вт

Максимальная масса автомобиля 2 т

Высота мин/макс 120 / 350 мм

Примерная цена 6000 ₽

Из достоинств электромеханической конструкции – низкий подхват (в реальности 107 мм), а также более широкий температурный диапазон по сравнению с электрогидравлическими домкратами. Всё остальное – сплошные минусы.

Пульт управления неудобен: надо держать кнопку постоянно. Ток потребления вырос с начальных 7,5 А до 20 А после 30-го подъема. После выдержки в морозильнике смазка замерзла, появился сильный визг. Вместо 100 циклов на ресурсных испытаниях выдержал только 35: шарики опорного подшипника стерлись до полусферы.

Не рекомендуем.

Car repair tool kit Максимальный ток 15 А

Мощность 180 Вт

Максимальная масса автомобиля 5 т

Высота мин/макс 135 / 360, 155 / 530 мм

Примерная цена 10 200 ₽

Заявлено «5 в одном» – домкрат, компрессор, фонарь, гайковерт. Что пятое – непонятно. Реально развиваемое усилие равно 2000 кг. Понравилась система управления домкратом с помощью радиопульта. Есть и кнопки на корпусе. Помимо электрогидравлического домкрата в корпусе расположен компрессор с цифровым манометром и самоотключением по достижении заданного давления. Отклонение от образцового манометра не превышает 0,1 бара. Ударный гайковерт с питанием от прикуривателя развил крутящий момент 480 Н·м (в паспорте было заявлено 450). Гайковерт – инерционный: раскручивается и наносит удар, потом ему снова надо раскрутиться. Получается неспешно, но колесный крепеж должен отвернуть. Домкратная часть натурные испытания провалила. Цена велика.

Любопытный, но неполноценный набор для работ с колесами небольшого автомобиля. Гайковерт из «богатого» набора подтвердил свою состоятельность на динамометрическом стенде.

Вердикт

В лабораторных условиях на стенде гидроцилиндр нагружен только осевыми силами, в то время как при подъеме реального автомобиля домкрату приходится наклоняться вслед за движущимся по радиусу порогом. Это приводит к перекосу гидроцилиндра и его заклиниванию. Перекос будет больше, если мы используем сильно вывернутый подпятник и поднимаем автомобиль с большим ходом подвески. Перекашивающая сила будет больше по мере роста массы автомобиля.

Привод ходового винта ромбического электромеханического домкрата осуществляется через двухступенчатый редуктор. Разрушение ромбического домкрата произошло из-за недостаточной грузоподъемности или плохого качества упорного подшипника ходового винта. Видны обломки шариков из подшипника.

Поэтому электрогидродомкраты будут работать лишь с некрупными легковыми автомобилями и кроссоверами с невысокими порогами и короткоходными подвесками.

Но и с соблюдением этих условий их стоит использовать только в гаражных условиях, на ровном полу, понимая риск заклинивания.

Электромеханический домкрат на базе ромбовидного совсем не понравился: дорогой и ненадежный.

Не тратьте зря деньги – купите хороший ручной ­домкрат, лучше гидравлический.

В лабораторных условиях домкраты ведут себя гораздо лучше, чем на практике.

Результаты испытаний электрических домкратов

Высота подхвата, мм Величина хода, мм Время полного хода, с Развиваемое усилие, кгс Температурный диапазон, ˚C Electric hydraulic jack 153 210 70 1600 –15...+50 Electric hydraulic floor jack Zerapa 153 210 67 2000 –15...+50 Car repair tool kit 153 210 68 1600 –15...+50 Dinsen 153 210 71 1600 –15...+50 Electric Scissor jack 107 248 105 2000 –20...+70

Комментарий специалиста

Илья Шельменкин, начальник ОКР/ОТК ООО «Эрлайн»:

- Электрогидравлический домкрат хорош в гараже. Для использования его в дорожных условиях потребуется возить с собой толстую металлическую пластину для опоры. И не забывайте об ограничениях, накладываемых на автомобиль.

Электромеханический домкрат на базе ромбического имеет те же недостатки, что и обычный ромбический: ресурс его совсем невелик, а стоимость высокая.

Экспертиза «воздушных подушек»: проверку «За рулем» прошли пневматические домкраты разных типов.