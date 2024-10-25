Домкраты для бездорожья: экспертиза «воздушных подушек»

Проверку «За рулем» прошли пневматические домкраты разных типов.

Превратить свой автомобиль в транспорт на воздушной подушке очень просто: достаточно приобрести надувной домкрат (он же – пневматический) и применить его по назначению. Ведь большинство таких домкратов, по сути, представляют собой мешок из полимерного материала, надуваемый с помощью воздуха или выхлопных газов. Мешок расширяется и приподнимает машину – вот вам и автомобиль на воздушной подушке!

Впрочем, не все домкраты подобного типа похожи на подушку. Есть и другие, созданные на основе пневмобаллонов от грузового транспорта. Внешне они гораздо симпатичнее и больше похожи на серьезный инструмент, но и недостатков у них хватает.

Зачем их придумали?

Классический надувной домкрат незаменим в тех ситуациях, когда требуется приподнять машину, застрявшую в песке, снегу или грязи. Обычный домкрат в такой ситуации запросто утонет сам. Да и как им пользоваться, скажем, в глубокой колее? Спущенный мешок запихнуть под машину проще.

Останется только создать давление, но это проще, чем в стесненных условиях пытаться крутить рукоятку. Именно поэтому такие домкраты в почете у любителей бездорожья. Другим достоинством надувных домкратов является их некритичность к клиренсу автомобиля: их можно запихнуть под любую машину. А при подъеме не нужно ничего крутить самому, ее будет поднимать сжатый воздух.

Что испытывали

Для экспертизы мы приобрели пять надувных домкратов всех типов, какие были в продаже. Результаты наших испытаний относятся именно к этим образцам. Кроме того, отдельно испытали пневмоподушку для грузового автомобиля, поскольку три из пяти приобретенных домкратов были изготовлены на ее основе.

Правда, вид классической надувной подушки имели только два приобретенных нами изделия – Экорус и Слон. Такие действительно можно использовать хоть в колее, хоть в снегу. А домкраты на основе пневмобаллонов по форм-фактору ближе к своим обыкновенным сородичам: в грязи воспользоваться ими будет проблематично. Да и на асфальте возможны осложнения: под машину с маленьким клиренсом такой домкрат влезет не всегда, а его реального хода может не хватить для отрыва колеса кроссовера от поверхности земли.

Как испытывали

Задание было поднять Ларгус – автомобиль с довольно высокими порогами и большим ходом подвески – для замены колеса. Оценивали объем подготовительных работ и удобство пользования, а также скорость подъема.

В качестве источника сжатого воздуха мы использовали победителя нашего теста автомобильных компрессоров с самоотключением по давлению. Это Качок К70 с самой большой производительностью и довольно тихой работой.

Испытания начались весело. Первый же домкрат классического облика – Экорус – через несколько минут издал хлопок и… лопнул. Зато его соплеменник по имени Слон отработал честно, сумев оторвать от поверхности оба левых колеса Ларгуса.

Одна из подушек домкрата Экорус ПДС‑1 не сдюжила и выпустила наружу целый ворох армирующих нитей.

Пневмодомкрат Слон обеспечил расстояние между порогом и землей в 690 мм. Если подставить надежные стойки, то можно даже проводить работы под днищем автомобиля.

Пневмоподушка поднимает Ларгус только с дополнительными прокладками. Пневмодомкрат обеспечил отрыв колеса от земли без всяких подкладок.

С пневмоподушками особых проблем не возникло. Правда, вначале мы убедились в том, что одиночной пневмоподушкой просто так не воспользоваться: для нее необходимо подбирать дощечки нужного размера. Зато остальные три устройства на основе подушки справились с задачей очень быстро – примерно за минуту. Ларгус пошатывался, а домкраты не очень хотели соблюдать вертикаль, однако во всех случаях переднее колесо автомобиля успешно отрывалось от земли, что и требовалось сделать.

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